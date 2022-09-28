«Ночной бухгалтер». Не прошло и года: сканы документов сделали полноценной первичкой

Что на «Клерке» писали не про мобилизацию

Очень скоро Госдума примет закон, который превратит сканы документов в полноценную первичку. Минфин напомнил, что теперь:

можно будет конвертировать электронный документ из одного формата в другой;

создать электронный документ из бумажного;

наоборот, перевести электронный документ в бумажный.

В принципе, документы и сейчас могут быть электронными, но есть много сложностей в налоговом учете. Скоро станет проще.

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Про отчетность в ПФР

Бухгалтерам напомнили, что включать в СЗВ-М сотрудника надо с момента начала фактических трудовых отношений.

Для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД введут новые коды для работы с мобилизованными и контрактниками.

Про трудовые отношения

Ну и раз уж тему дня все равно не обойти, то объясняем, что контрактники-добровольцы после возвращения вернутся к бывшему работодателю, если их уволили до 21 сентября.

Кроме того, если речь про срочные трудовые договоры, то мобилизованных сотрудников на срочных договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения.

Радость

В Минэкономразвития рассказали, какой видят картину счастливого будущего экономики. Спойлер: в этом будущем у россиян среднемесячная зарплата выросла на 6600 рублей.

Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак С сентября 2022 года федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ вступил в силу. С этого момента все игроки рекламного рынка — от фрилансеров до агентств — должны маркировать рекламные креативы и отправлять отчеты по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы. Aitarget One — это сервис для оплаты рекламы. Мы тоже участники рынка: через нас рекламодатели оплачивают рекламу на разных площадках. Поэтому разобрались: как работает маркировка рекламы сейчас;

какие вопросы остаются;

и главное, как маркировку рекламы упростить. Читать подробнее по ссылке.

Ваша очень стойкая редакция