«Ночной бухгалтер». Не прошло и года: сканы документов сделали полноценной первичкой

Что на «Клерке» писали не про мобилизацию
Очень скоро Госдума примет закон, который превратит сканы документов в полноценную первичку. Минфин напомнил, что теперь:
- можно будет конвертировать электронный документ из одного формата в другой;
- создать электронный документ из бумажного;
- наоборот, перевести электронный документ в бумажный.
В принципе, документы и сейчас могут быть электронными, но есть много сложностей в налоговом учете. Скоро станет проще.
Как бухгалтеру выйти на стабильный доход в бизнесе, если вы на аутсорсинге?
На вебинаре 29 сентября ответим на вопросы:
- как поднять цены без потери клиентов;
- как сделать сразу правильно и без ошибок
- как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу.
Про отчетность в ПФР
Бухгалтерам напомнили, что включать в СЗВ-М сотрудника надо с момента начала фактических трудовых отношений.
Для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД введут новые коды для работы с мобилизованными и контрактниками.
Про трудовые отношения
Ну и раз уж тему дня все равно не обойти, то объясняем, что контрактники-добровольцы после возвращения вернутся к бывшему работодателю, если их уволили до 21 сентября.
Кроме того, если речь про срочные трудовые договоры, то мобилизованных сотрудников на срочных договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения.
Радость
В Минэкономразвития рассказали, какой видят картину счастливого будущего экономики. Спойлер: в этом будущем у россиян среднемесячная зарплата выросла на 6600 рублей.
Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак
С сентября 2022 года федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ вступил в силу. С этого момента все игроки рекламного рынка — от фрилансеров до агентств — должны маркировать рекламные креативы и отправлять отчеты по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы.
Aitarget One — это сервис для оплаты рекламы. Мы тоже участники рынка: через нас рекламодатели оплачивают рекламу на разных площадках. Поэтому разобрались:
- как работает маркировка рекламы сейчас;
- какие вопросы остаются;
- и главное, как маркировку рекламы упростить.
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Ваша очень стойкая редакция