Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Не прошло и года: сканы документов сделали полноценной первичкой

Бухгалтеры смогут переводить электронные документы из одного формата в другой, использовать как перевод электронного документа в бумажный, так и наоборот.

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«Ночной бухгалтер». Не прошло и года: сканы документов сделали полноценной первичкой
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Что на «Клерке» писали не про мобилизацию

Очень скоро Госдума примет закон, который превратит сканы документов в полноценную первичку. Минфин напомнил, что теперь:

  • можно будет конвертировать электронный документ из одного формата в другой;
  • создать электронный документ из бумажного;
  • наоборот, перевести электронный документ в бумажный.

В принципе, документы и сейчас могут быть электронными, но есть много сложностей в налоговом учете. Скоро станет проще.

Как бухгалтеру выйти на стабильный доход в бизнесе, если вы на аутсорсинге?

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Про отчетность в ПФР

Бухгалтерам напомнили, что включать в СЗВ-М сотрудника надо с момента начала фактических трудовых отношений.

Для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД введут новые коды для работы с мобилизованными и контрактниками.

Про трудовые отношения

Ну и раз уж тему дня все равно не обойти, то объясняем, что контрактники-добровольцы после возвращения вернутся к бывшему работодателю, если их уволили до 21 сентября.

Кроме того, если речь про срочные трудовые договоры, то мобилизованных сотрудников на срочных договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения.

Радость

В Минэкономразвития рассказали, какой видят картину счастливого будущего экономики. Спойлер: в этом будущем у россиян среднемесячная зарплата выросла на 6600 рублей.

Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак

С сентября 2022 года федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ вступил в силу. С этого момента все игроки рекламного рынка — от фрилансеров до агентств — должны маркировать рекламные креативы и отправлять отчеты по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы.

Aitarget One — это сервис для оплаты рекламы. Мы тоже участники рынка: через нас рекламодатели оплачивают рекламу на разных площадках. Поэтому разобрались:

  • как работает маркировка рекламы сейчас;
  • какие вопросы остаются;
  • и главное, как маркировку рекламы упростить.

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