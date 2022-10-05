«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки

Об аспиранте замолвите слово
Самая горячая и сложная тема последнего времени набирает обороты.
Путин подписал указ, который дает отсрочку от частичной мобилизации студентам вечерних отделений и аспирантам.
В Минцифры напомнили, что получить отсрочку из IT-специалистов могут только сотрудники аккредитованных IT-компаний. Если лишиться аккредитации — отсрочка сгорит.
Чиновники Минтруда объяснили, что на кредитные каникулы для мобилизованных могут претендовать и члены их семей — например, дети.
Наконец, пока в проекте послабления по госконтрактам из-за мобилизации. Проект закона подготовил Минфин.
БухТубу дали успокоительное
Волна острых новостей слегка стихла и наши переживания тоже. Мы дали афобазол сценаристу БухТуба и попросили шутить поменьше, поумнее и поспокойней. Смотрите, кажется получилось:
Отчетность моя, отчетность
Для сдачи отчетности по ТКС будет новый формат электронной доверенности. Пока проект, но об этом говорят не первый день.
Все про перемены в бухучете по новым ФСБУ на вебинаре 7 октября
Несмотря на то, что новые ФСБУ уже полным ходом применяются, в них все еще не до конца разобрались и по ним много вопросов.
Подробно и понятно пройдемся по всем пяти ФСБУ. При неверном применении ФСБУ налоговики назначат штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации.
Вебинар проведет аттестованный аудитор, предприниматель и инвестор Елена Васильева.
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Дайте денег
У владельцев российских карт UnionPay все больше проблем за рубежом. Теперь деньги нельзя с них снять в Чехии и Испании.
Узнайте, как продвигать услуги для избалованной аудитории, на бесплатном вебинаре уже завтра!
На вебинаре от компании «GAZ Campus» 6 октября в 17:00 по МСК вы узнаете:
- как убеждать требовательную аудиторию с выгодой для себя;
- как оформить КП, сайт, визитку и общий внешний вид услуг;
- как продлевать контракты и соглашения с клиентами;
- почему важно устанавливать доверие с клиентами при продвижении услуг.
Спикер: Кирилл Наумов — бизнес-тренер. Он проводит семинары и воркшопы по маркетингу более 7 лет.
После вебинара разыграем сертификат на создание и настройку рекламного кабинета Яндекса среди самых активных участников.
Налоговиков разнесли в судах в пух и прах
Чтобы вы никогда не теряли надежду, мы сделали обзор сразу трех историй, когда суды притормозили пыл налоговиков и не дали им вытрясти из бизнеса деньги необоснованно.
Мем дня
Сегодня наша новостная редакция нашла себя в этом меме:
С этим точно пора что-то делать. И вам советуем :)
Ваша нашла баланс редакция