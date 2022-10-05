Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки

Те, кто может получить отсрочку от мобилизации, стало еще немного больше. Тем временем налоговики пытаются творить беспредел, а Клерк снимает БухТуб обо всех этих новостях.

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«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Об аспиранте замолвите слово

Самая горячая и сложная тема последнего времени набирает обороты.

Путин подписал указ, который дает отсрочку от частичной мобилизации студентам вечерних отделений и аспирантам.

В Минцифры напомнили, что получить отсрочку из IT-специалистов могут только сотрудники аккредитованных IT-компаний. Если лишиться аккредитации — отсрочка сгорит.

Чиновники Минтруда объяснили, что на кредитные каникулы для мобилизованных могут претендовать и члены их семей — например, дети.

Наконец, пока в проекте послабления по госконтрактам из-за мобилизации. Проект закона подготовил Минфин.

БухТубу дали успокоительное

Волна острых новостей слегка стихла и наши переживания тоже. Мы дали афобазол сценаристу БухТуба и попросили шутить поменьше, поумнее и поспокойней. Смотрите, кажется получилось:

Отчетность моя, отчетность

Для сдачи отчетности по ТКС будет новый формат электронной доверенности. Пока проект, но об этом говорят не первый день.

Все про перемены в бухучете по новым ФСБУ на вебинаре 7 октября

Несмотря на то, что новые ФСБУ уже полным ходом применяются, в них все еще не до конца разобрались и по ним много вопросов.

Подробно и понятно пройдемся по всем пяти ФСБУ. При неверном применении ФСБУ налоговики назначат штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации.

Вебинар проведет аттестованный аудитор, предприниматель и инвестор Елена Васильева.

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Дайте денег

У владельцев российских карт UnionPay все больше проблем за рубежом. Теперь деньги нельзя с них снять в Чехии и Испании.

Узнайте, как продвигать услуги для избалованной аудитории, на бесплатном вебинаре уже завтра!

На вебинаре от компании «GAZ Campus» 6 октября в 17:00 по МСК вы узнаете:

  • как убеждать требовательную аудиторию с выгодой для себя;
  • как оформить КП, сайт, визитку и общий внешний вид услуг;
  • как продлевать контракты и соглашения с клиентами;
  • почему важно устанавливать доверие с клиентами при продвижении услуг.

Спикер: Кирилл Наумов — бизнес-тренер. Он проводит семинары и воркшопы по маркетингу более 7 лет.

После вебинара разыграем сертификат на создание и настройку рекламного кабинета Яндекса среди самых активных участников.

Налоговиков разнесли в судах в пух и прах

Чтобы вы никогда не теряли надежду, мы сделали обзор сразу трех историй, когда суды притормозили пыл налоговиков и не дали им вытрясти из бизнеса деньги необоснованно.

Мем дня

Сегодня наша новостная редакция нашла себя в этом меме:

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С этим точно пора что-то делать. И вам советуем :)

Ваша нашла баланс редакция

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Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

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Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

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Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

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Что болит у программиста «Клерка» и при чем тут Сочи, Питер, Тбилиси, Москва и Волгоград

Мероприятия

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки

Те, кто может получить отсрочку от мобилизации, стало еще немного больше. Тем временем налоговики пытаются творить беспредел, а Клерк снимает БухТуб обо всех этих новостях.

«Ночной бухгалтер». Аспирантов не мобилизуют. Налоговикам не дают обобрать бизнес до нитки
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