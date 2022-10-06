«Ночной бухгалтер». IT-компаниям упрощают аккредитацию. Но есть нюансы

Что сказал Максут Шадаев

Глава Минцифры в буквальном смысле не спал допоздна: почти до полуночи разбирал на пальцах все вопросы по отсрочкам для IT от частичной мобилизации и тесно связанную с этим тему аккредитации IT-компаний.

Аккредитация нужна не только для отсрочки, она нужна для многих других вопросов выживания компании. Начиная от налоговых льгот и заканчивая субсидиями от государства.

Итак, Шадаев рассказал, что:

Еще больше по вопросу аккредитации мы собрали в большом обзоре: там все последние официальные инструкции, сохраняйте себе.

В сюжет последних трех недель

...добавилось несколько новостей. Во-первых, отсрочку от частичной мобилизации получат аспиранты и ординаторы.

Во-вторых, мобилизованным сказали, что расходы на дополнительные элементы формы и медикаменты государство им возмещать не будет.

В-третьих, в военкомат можно не являться по уважительным причинам. Это смерть близких родственников, утрата трудоспособности или стихийные бедствия в регионе.

Что делать, если на военную службу призвали руководителя организации: вебинар У бухгалтера в этом случае море вопросов. Как оформить изменение трудовых отношений с руководителем в связи с его призывом по мобилизации? Как оформить такие изменения в отчетах в ПФР? И главное, кто остается руководить компанией на время мобилизации руководителя? И это всего лишь первое, что приходит в голову, на деле вопросов намного больше. Разложим по полочкам все самое важное, что надо знать, на вебинаре 10 октября. Записаться можно по ссылке.

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