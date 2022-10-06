Обзор CRM-систем для бизнеса 2022-2023. Интерфейс, фичи, реальные кейсы и отзывы

Customer Relationship Management — именно так расшифровывается эта аббревиатура, а переводится как «управление взаимоотношениями с клиентами». И первая задача, которую она решает — сбор, хранение и аналитика информации по клиентам. Но в ней можно хранить также данные о поставщиках и сотрудниках.

Еще с помощью CRM вы сразу поймете, на каком этапе срываются ваши сделки (и из-за кого). Сможете выяснить, что не нравится клиентам в ваших услугах или товарах или, наоборот, привлекает. Каждый заказ будет отслеживаться от звонка клиенту до доставки ему покупки. Кроме того, благодаря CRM можно грамотно настроить рекламную компанию, ведь вы соберете данные о том, что именно хотят ваши покупатели.

Пользоваться CRM может абсолютно любой бизнес — и ИП, и небольшой магазин, и крупное производство. Для интернет-торговли такая система — необходимость.

Мы уже рассказывали о CRM год назад, но в новом обзоре решили сосредоточиться на отдельных деталях — интерфейсе, телефонии, простоте использования, особых фишках и кейсах по внедрению. Вы сможете оценить, насколько удобно и легко работать с каждой CRM.

Если вы разработчик CRM или просто хотите рассказать о той системе, которой пользуетесь, но она не вошла в обзор — напишите нам

1С:CRM https://1crm.ru/ Интерфейс системы Решение 1С:CRM выполнено на платформе 1С:Предприятие 8 и включает все возможности работы последней. Для удобства пользователей имеется универсальный рабочий стол, который позволяет организовать интерфейс под конкретную роль пользователя или индивидуальный. А при использовании с другими учетными решениями — подключить новую функциональность на рабочий стол. Телефония В 1С:CRM позволяет интегрироваться > 90 % системе на рынке РФ на данный момент с помощью решения 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Что позволяет внутри CRM системы иметь полную статистику разговоров, выполнять звонки по одному из неё, прослушивать записи всех разговоров, а также автоматически выполнять поиск сделок / клиент при входящем звонке и открывать форму менеджеру. Решение работает как в офисной телефонной сети, так и при работе через web-браузер. Настройки приватности Решение включает все возможности платформы 1С:Предприятие по его администрированию. Возможно использование в варианте «stand alone» или аренда его в облачном сервисе фирмы «1С». В облачном варианте все процедуры администрирования, а значить гарантированной работы и сохранности пользовательских данных выполняются непосредственно сотрудниками облачного сервиса. Сегмент Решение имеет наибольшую популярность у организаций, которые уже имеют учетные решения фирмы «1С», такие как 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация или 1С:ERP за счет интеграции в них и создания единых сквозных процессов продажи, обслуживания, логистики, производства и других внутренних процессов. Создание единого информационного пространства организации является преимуществом решения 1С:CRM. При этом решение также доступно и для категорий пользователей, который только начинают свой бизнес. Так 1С:CRM в облачном сервисе фирмы 1С предоставляется бесплатно на одного пользователя. Пример кейса Компания Готика — поставщик импортных металлоконструкций для гражданского и промышленного строительства. Реализует природный камень-плитняк из российских месторождений и клей для его монтажа. Сотрудничает с небольшим и крупным бизнесом, частными лицами. В компании работает 9 человек. ДО Работали в УТ (Управлении Торговлей) 10.3 — но не хватало функций, которые необходимы оптовикам. Программу дорабатывали, пристраивали печатные формы, телефонию и электронную почту, но так и не добились нужной функциональности. С клиентами работали без единой системы.

Менеджер по продажам не мог планировать рабочий день: то скучал, то одновременно договаривался по нескольким телефонам, дописывал письмо, выставлял счёт и пересчитывал деньги.

Компания становилась больше, увеличивалось количество клиентов и размер склада. Пропорционально стали расти ошибки: менеджеры по продажам физически не в состоянии запомнить, кто и когда обращался. У сотрудников не было инструмента, который бы помогал выполнять работу идеально. В компании говорят, что находятся в начале пути: внедрение идёт шесть месяцев — с февраля 2022-го. Начали с использования IT-телефонии: чтобы опираться на объективную информацию, а не слушать пересказ менеджера. Записи разговоров можно прослушать, когда удобно, и не по разу: не нужно искать время для встречи с продавцом. Потом внедрили WhatsApp (Диалоги). Сначала сотрудники настаивали, что печатать сообщения на телефоне удобнее, чем в программе: говорили, что Диалоги — это «медленно», «не будем», «не можем». Потом настолько привыкли, что, когда Диалоги временно перестали работать из-за проблемы на стороне сервиса для доступа к WhatsApp API, они плакали «верните обратно». Начали использовать функцию Интересы: к этому побудили «забытые» клиенты, которым не выставили счёт, не ответили в чате или на звонок. Что толку тратиться на рекламу, если менеджеры не успевают или не могут отработать обращения. Результаты после внедрения. Появился порядок в продажах

Продаж стало больше, а нагрузка на сотрудников уменьшилась. Человек ушёл в отпуск — ему не названивают с вопросами, оплатил клиент или нет, какие договоренности. Это видно в CRM: руководитель всё может проверить, сотрудники об этом знают и поддерживают информацию в актуальном состоянии.

Никто не «умирает» на работе — особенно это касается работников склада. До внедрения CRM в компании начали использовать календарь для планирования отгрузок: сейчас два кладовщика выполняют работу четырёх человек, которые работали до изменений. При этом фонд оплаты труда уменьшать не стали. Как результат — пересортица уменьшилась до нуля, нет ошибок при отгрузке и приёмке товара. А сотрудники не задерживаются: в 18:03 на работе уже никого нет. Менеджеры по продажам не отвлекаются на «пустые» телефонные звонки

Раньше клиенты спрашивали: Когда закрываетесь? Работаете в воскресенье? Есть в наличии товар? Когда внедрили телефонию, проанализировали звонки и составили перечень наиболее частых вопросов. По тем, которые не относятся к продажам, добавили информацию на сайт. Как результат — сэкономили время менеджеров на ответах на «непродающие» звонки. Записали автоответчик «Ваш звонок зафиксирован, вам перезвонят» с хорошим голосом, чтобы клиент не названивал, если менеджер не может взять трубку. Результат: снизили время на переключение между задачами.

Продавец каждое утро выгружает информацию об актуальных остатках и ценах на сайт. Когда клиент интересуется стоимостью, менеджер отправляет ссылку на прайс.

Увеличилась выручка По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (январь-апрель) выручка увеличилась с 9 млн до 17 млн рублей. Без увеличения штата, изменения графика, расписания и прочих подвигов. Насколько просто начать работать с CRM Для возможности познакомиться с основными возможностями программы без отрыва от основной работы предлагаются онлайн курсы, которые позволяют получить достаточно информации как работать с решением и как решение может помочь продавать больше. Онлайн курсы постоянно актуализируются и доступны для заказа на официальном сайте https://1crm.ru/events/. Также для компаний у которых участвуют в процессе продажи суммарно 20 сотрудников и более обращаться к нашим партнерам, которые смогут учесть особенности имеющихся процессов продаж и автоматизировать их. Список ключевых партнеров доступен на официальном сайте https://1crm.ru/partners/. В обоих случаях предоставляется поддержка пользователей на этапе знакомства и внедрения решения от вендора. Стоимость использования Использование облачной версией решения доступно в бесплатном варианте в сервисе фирмы «1С» https://add.1cfresh.com/solutions/crm. Возможно предоставление решения в аренду у партнера 1С:Франчайзи. Также решение доступно в варианте «stand alone» с конкурентными лицензиями по количеству одновременно работающих пользователей. Ознакомиться с ценами вариант поставки можно здесь: https://1crm.ru/products/ Скидка 50% малому и среднему бизнесу на программы «1С» в 1С:Фреш Мобильное приложение Для возможности работы на мобильных устройствах имеется отдельно приложение iCRM Отзывы

Аспро.Cloud aspro74.ru Интерфейс системы Помимо срм пользователи могут управлять проектами и финансами. Есть интеграция с ip-телефонией. Настройки приватности Каждые сутки проводится полная резервная копия всех данных аккаунта. Данные хранятся в крупнейших дата-центрах МСК и СПБ. Весь трафик защищен 256 битным шифрованием, TLS. Защита на уровне аккаунта может быть усилена путем активации функции «белый список IP адресов». Сегмент Система подходит для разных сфер бизнеса, легко адаптируется под нужды и задачи. Пример кейса В компании BIMPRO после внедрения Аспро.Cloud избавившись от микроменеджмента и нашли потерявшиеся 40 тыс. руб. Ушли от эксель таблиц. На сколько просто начать работать с CRM Система проста для внедрения. Но если возникает сложности, у нас есть база знаний с инструкциями по настройке и бесплатная техническая поддержка. Стоимость использования От 1 400 рублей в месяц. Есть пробный период 14 дней и бесплатный тариф. Мобильное приложение Доступно на AppStore, Google Play, RuStore.

Битрикс24 bitrix24.ru Интерфейс системы Интерфейс оболочки Б24 интуитивно понятен, однако обширные опции программы поначалу могут сбить с толку. Внутренний мессенджер поможет создавать чаты и видеозвонки с сотрудниками без ограничения по длительности. Большим преимуществом портала является быстрый старт. В системе легко зарегистрироваться, быстро добавить сотрудников и начать принимать заказы. Интерфейс оболочки Б24 интуитивно понятен, однако лучше вооружиться инструкцией или поддержкой опытных специалистов. Телефония Вы можете сами без труда подключить к Битрикс24 того оператора телефонии, которым пользуется ваша компания. Распределяйте звонки по менеджерам, записывайте и сохраняйте разговоры, анализируйте работу в отчетах. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS. Многофакторная авторизация. Резервное копирование в нескольких местах. Управление доступом. Сегмент Малый, средний и крупный бизнес. Есть готовые решения CRM для более 20 отраслей бизнеса, которые учитывают специфику той или иной сферы бизнеса, что упростит запуск crm-системы в компании. Пример кейса Название компании — компания БИН специализируется на продаже и производстве спецодежды, спецобуви и СИЗов. Стоимость внедрения — купили Битрикс24 коробочную версию. ДО — отсутствие интернет-магазина и автоматизации всех процесс онлайн и оффлайн. Сайт был без онлайн-продаж, функционировал в качестве каталога и распространения информации. Что внедрили: Интегратор «Онлайн-сервис» г. Череповец предпринял следующие шаги: Установил новую 1С Предприятие.

Разработал и внедрил воронки продаж,

Интегрировал ip-телефонию, корпоративную почту, соцсети и мессенджеры. Произвели настройку сквозной аналитики.

Написали инструкции и обучили сотрудников.

Разработали интернет-магазин на платформе 1С Битрикс. Снаружи это интернет-магазин, а внутри это полноценная CRM, которая позволяет обрабатывать заказы, вести клиентскую базу. Заказы попадают в канбан и идут по воронке продаж. Система автоматически уведомляет клиентов об изменении статуса и о готовности заказа. ПОСЛЕ: Заработал онлайн магазин.

Начали использовать сервис по сквозной аналитики рекламных каналов, чтобы понимать откуда приходят клиенты и каким образом распределять рекламный бюджет.

Сделали несколько воронок продаж. Каждая воронка продаж работает со своими сценариями, что существенно облегчило работу сотрудников, сократило время обработки заказов, что экономит деньги компании.

Быстрое взаимодействие с клиентами через ip-телефонию.

Заявки можно собирать сразу из всех каналов коммуникаций автоматически. Насколько просто начать работать с CRM Срок внедрения от 3 дней. Придется потратить много времени, чтобы разобраться со всеми функциями. Стоимость использования Базовый на 5 пользователей от 1990 руб в месяц, есть подписки и коробочные версии. Мобильное приложение Есть мобильная CRM. Все инструменты доступны на мобильных телефонах и планшетах Отзывы

Клиентская база clientbase.ru Интерфейс системы Телефония IP-телефония позволяет звонить клиентам одним кликом прямо из базы клиентов. Входящие звонки также принимает CRM программ, в этот момент откроется вся история работы с данным клиентом. Настройки приватности Защита по IP-адресу и HTTPS. До 2 000 ГБ в облаке. Автоматическое резервное копирование данных. Многофакторная авторизация. Управление доступом. Сегмент Малый и средний бизнес. Есть готовые отраслевые решения: агентство недвижимости;

доставка еды;

салон цветов;

автошкола;

салон красоты;

стоматология;

домашняя бухгалтерия;

кадровое агентство;

образовательные курсы. Насколько просто начать работать с CRM Срок внедрения от 1 дня. Можно без помощи программистов разработать свою собственную CRM-систему, не переплачивая за функционал, с подходящими вам таблицами, отчетами, группами доступа, рассылками, шаблонами, напоминаниями, вычислениями, формами. Если разработка небольшая — клиент получает сразу готовый проект. Если разработка крупная — каждый процесс согласовывают и внедряют поэтапно. После того, как клиент получает проект, у него есть 7 дней на тестирование. Если что-то работает не так, как было описано в ТЗ, в течение 5 дней будет доработано и исправлено. К персональной CRM предоставляют видео-инструкцию о том, как работать в программе. Стоимость использования Аренда аккаунта от 990 рублей в месяц не требует установки программы, обновления происходят автоматически.

Коробочная лицензия от 13 500 рублей.

Стоимость КБ лайт от 390 рублей. Есть бесплатная 14-дневная пробная версия. Стоимость уникального мобильного приложения для любой платформы — 30.000 рублей, цена за 3 платформы (IOS, Android, Windows Phone) — 60.000 рублей. Услуга предоставляется при предоплате в 20%. Мобильное приложение Уникальное приложение на платформах Android, IOS или Windows phone. Бесплатное доступно для IOS и Android. Отзывы

Мегаплан megaplan.ru Интерфейс системы Рабочий стол — каждому сотруднику доступен рабочий стол, где отображается список текущих дел, а также корпоративный чат для коммуникации внутри организации. Рабочий стол настраивается под каждого работника, что упрощает адаптацию к программе. Телефония Мегаплан можно подключить к виртуальной или физической АТС и звонить клиентам или сотрудникам, используя интегрированную телефонию. Все коммуникации сохраняются в карточке клиента или сделки. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS. Многофакторная авторизация. Резервное копирование в нескольких местах. Управление доступом. Сегмент Малый, средний, крупный бизнес. Отраслевые решения для: производства;

сферы услуг;

строительства;

система для продаж. Пример кейса Название компании — не указано. Стоимость внедрения — 40 000 рублей ДО: Бизнес-процессы компании не были оцифрованы, начиная от получения заявки и заканчивая подписанием акта о выполненных работах.

Компания вела статусы по каждому заказу в Google-таблицах, а документы, относящиеся к каждому клиенту, хранились на Google-диске. Это было неудобно из-за отсутствия единого рабочего пространства. Документы часто терялись, а узнать о текущем статусе заказа можно было только через обращение к менеджеру проекта. Сколько времени на внедрение — 4 дня Что внедрили. Руководство получило доступ к информации о каждом заказе, взятом в работу.

Отразили в CRM очередность этапов с учетом сроков их выполнения.

Добавили роли сотрудников с разными правами доступа.

Настроили шаблоны документов.

Настроили систему автоматической постановки задач.

Мобильное приложение Мегаплана помогает монтажникам. ПОСЛЕ Компания стала вести все процессы в CRM-системе Мегаплан. Благодаря этому все сотрудники компании получили возможность видеть актуальный статус каждого заказа, а руководитель смог своевременно выявлять случаи задержки на любом из этапов. Также теперь сотрудники компании хранят всю информацию по заказам в одной системе, доступ к которой есть у всех. Это позволило всем сотрудникам оперативно получать требуемую информацию о заказе и клиенте. Насколько просто начать работать с CRM Мегаплан в облаке не требует установки на сервер, поэтому достаточно зарегистрировать новый аккаунт на сайт. Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. Срок внедрения от 1 месяца. Стоимость использования Базовый тариф CRM в облаке стоит от 384 рублей в месяц за одного подключенного сотрудника при оплате на год,

расширенный — 980 рублей в месяц при оплате на год. Базовая коробочная версия CRM стоит 45 000 рублей за 10 лицензий. У всех тарифов есть бесплатная 14-дневная версия. Мобильное приложение Доступно для IOS и Android Отзывы

ПланФикс planfix.ru Интерфейс системы Можно создавать уникальное рабочее пространство для каждой должности или сотрудника компании с логотипом, цветовой схемой и разделами меню. Телефония Интеграция с виртуальной АТС. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS. Многофакторная авторизация. Резервное копирование в нескольких местах. Хранения важной информации в облаке. Управление доступом. Сегмент Малый, средний, крупный бизнес. Есть готовые конфигурации для разных отраслей, настраиваемый интерфейс, Насколько просто начать работать с CRM Срок внедрения от 14 дней. Можно просто, быстро и удобно настроить систему самому без программистов Стоимость использования Есть бесплатный тариф. Стоимость других тарифов зависит от количества пользователей и длительности подписки. К примеру, на тарифе «Профессионал» при оплате на год за пакет от 6 сотрудников цена составит 2 евро за каждого в месяц. Мобильное приложение Доступно приложение для iOS и Android. Отзывы

Простой бизнес prostoy.ru Интерфейс системы Главное окно программы представлено в виде плиток, которые вызывают основные функции. Эти плитки можно редактировать. Основные функции в программе: модуль CRM, проекты и задачи, бухгалтерия, встроенные коммуникации. Есть встроенная сквозная аналитика и модуль складского учета. Телефония В программе есть встроенные бесплатные звонки между сотрудниками и возможность подключить IP-телефонию любого провайдера или приобрести номер. Возможности IP-телефонии в системе «Простой бизнес»: звонки из карточки клиента, открытие карточки по входящему звонку;

автоматическая запись разговора, история звонков и изменения шлюзов;

настройка доступа на совершение звонков, в том числе, кому из пользователей и в какое время поступают входящие звонки;

переадресация, правила обработки звонков;

настройка голосового меню;

организация конференции;

подключение телефонных шлюзов, звонки со шлюза по умолчанию или выбор шлюза для исходящего звонка вручную;

подключение SIP-трубок. Настройки приватности Резервное копирование данных настроено на сервере выполняется автоматически. В основу разработки всех компонентов CRM-системы «Простой бизнес» были заложены самые высокие требования к безопасности. На уровне передачи данных используется шифрование по промышленному стандарту SSL стойкостью алгоритма не менее 256 бит. Программа подписана сертификатом Microsoft Authenicode, который гарантирует целостность кода и защиту от внедрений. Файлы, проходящие через сервер, автоматически проверяются антивирусом. Непрерывность работы сервиса обеспечивается благодаря кластерной системе дублирования и непрерывной системе резервного копирования данных. Сегмент Программа оптимально подходит для работы малого и среднего бизнеса. Мы разработали отраслевые решения для таких направлений: НКО;

Учебный центр;

IT-компания;

Юридические услуги;

Медицинский центр;

Услуги;

Web-студия;

Интернет-магазин;

Производство;

Курьерская служба;

Автосервис;

Строительная компания;

Логистика;

Недвижимости;

Фитнесс-клуб;

Call-центр;

Турагентство;

Типография. Таким образом, не нужно ломать голову над тем, как должна работать CRM для вашей сферы, и как извлечь пользу от внедрения, — программа уже настроена самым оптимальным образом. Пример кейса Сводная информация по внедрению в организацию ООО «ГНК Консалт» отраслевого решения «CRM для услуг» с персоналом около 20 человек. Стоимость с учетом требований заказчика — 43 000 р. ДО — ведение учета клиентов в таблицах эксель, иногда потеря клиентов, затраты времени на внесение в таблицы. ПОСЛЕ Результат внедрения позволил оптимизировать и наладить процессы: все клиенты сохраняются в единой базе;

хранится история взаимодействия с клиентами;

устранена вероятность удаления записей менеджерами или копирования/экспорта клиентских данных;

появилась возможность быстрого запуска и планирования SMS-рассылок;

руководитель анализирует работу каждого менеджера (кол-во платных клиентов, звонков, писем, счетов), видит, какие услуги заказывают чаще/реже, видит общую прибыль по компании;

благодаря рассылкам и повторным звонкам клиентам увеличилось кол-во повторных заказов;

модуль сквозной аналитики для сайта позволил определить источники трафика на сайт и выделить те из них, которые приносят заявки с формы на сайте. Насколько просто начать работать с CRM Освоить программу может пользователь с базовыми знаниями работы на ПК и в программах MS Office, интерфейс очень простой. Также пользователи могут сэкономить свое время и поручить настройку программы аналитикам «Простого бизнеса» — заказать услугу внедрения, ее стоимость зависит от сложности и объема работ. В эту услугу входит и обучение персонала. Стоимость использования Сразу после регистрации к организации пользователя подключается бесплатно на 30 дней функционал тарифа «Профи». По истечении этого периода, пользователь может приобрести один из платных ежемесячных тарифов «Профи» 2990 р./мес., «VIP» 4990 р./мес. или коробочную версию с единоразовой оплатой 34990 р. Подробнее о тарифах. Действует постоянная скидка 30% при переходе на платный тариф в течение недели после регистрации в программе. Текущая акция: 2+2=5. При оплате тарифа на 4 месяца пятый месяц подключается бесплатно. Мобильное приложение Есть мобильные версии программы для iOS, Android, Mac OS. Все версии бесплатны для скачивания в маркетах телефонов. Отзывы

РосБизнесСофт rbs-crm.ru Интерфейс системы Имеет WEB-интерфейс, что позволяет работать с программой из любой точки мира. Телефония Интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис». Звонки клиентам из CRM на любой контакт в один клик. Всплывающая карточка клиента при входящем и исходящем вызове. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS. Многофакторная авторизация. Резервное копирование в нескольких местах. Управление доступом. Сегмент Малый, средний, крупный бизнес. Более 20 готовых отраслевых решений для таких сфер бизнеса, как производственные компании, сервисные центры, ТЭК, учебные центры, интернет-магазины, маркетинговые агентства и другие. Пример кейса Название компании — «Диамед» ведущий поставщик медицинского оборудования с 1992 года на территории РФ, предлагает свои услуги по комплексному оснащению оборудованием медицинских учреждений любого профиля. Сотрудников подключено — более 30. Что внедрили: В системе автоматизирован процесс пуска-наладки проданного оборудования для подготовки документов.

Ведение договоров на техническое обслуживание, контроль нормативов по частоте выездов ТО, планирование их с учетом занятости инженеров с помощью модуля диаграмма Ганта, а также создания и отслеживание командировок в регионы.

Проведение ремонтов, как выездных, так и в собственном сервисном центре с возможностью формирования заявок на забор/доставку оборудования клиента, выдачей подменного оборудования.

Ведения складского учета по запчастям. ПОСЛЕ Формируются автоматически необходимые документы, планирование выезда специалистов, напоминания и фиксирования информации об условиях установки, выявленных контактах и т.д

Автоматизация подбора запчастей и деталей по совместимости моделей, проведение гарантийного и платного ремонта, учет гарантий. Насколько просто начать работать с CRM Для упрощения знакомства с CRM-системой и внедрения добавлены интерактивные подсказки, помогающие начать работу с системой без длительного обучения и изучения пользовательской документации Стоимость использования Три вида лицензирования: аренда в облаке, покупка, подписка на 1 год. Минимальная стоимость аренды — 550 рублей за одного пользователя в месяц. Купить коробку можно за 48750 рублей за пятерых пользователей навсегда, годовая подписка за одного более доступна от 5100 рублей. Есть бесплатная 14-дневная пробная версия. Мобильное приложение В настоящее время разработано приложение «RBS360» для iPhone. Для Android пока в планах. Отзывы

amoCRM amocrm.ru Интерфейс системы Примечание от компании ГЕНЕЗИС: Интуитивный и хорошо проработанный интерфейс, где с одной стороны нет элементов, перегружающих визуал системы, а с другой — сделан акцент на важных метриках продаж и коммуникаций с клиентом. Особые фичи amoCRM: цифровая воронка, которая позволяет гибко настроить автоматизацию практически под любые запросы и нюансы компаний в разных сферах;

Sales-бот и интеграция со всеми мессенджерами, что позволяет в режиме одного окна общаться с клиентами по совершенно разным каналам, а также делать автоматизацию через чат-ботов. Примечание от компании solutioncrm.ru: Интерфейс юзерфрендли. Рабочий стол, где можно настроить аналитику и наблюдать за цифрами своего отдела продаж. Раздел Сделки, где ведется вся работа с обращениями в компанию. Каждый «прямоугольник» называется сделкой. После проделанной работы пользователь перемещает «прямоугольники» на следующий этап по воронке продаж,. Чем правее этап, тем теплее клиент. Интересный раздел imbox. Там высвечиваются все чаты с вашими клиентами. Вы можете наблюдать за перепиской ваших менеджеров и смотреть, о чем они договаривались с клиентами в переписке. В разделе «Почта» можно интегрировать ваши почтовые ящики и писать клиентам с него прямо из CRM. Телефония Примечание от компании ГЕНЕЗИС: В маркетплейсе amoCRM на данный момент есть почти 200 интеграций с разными телефониями, которые позволяют звонить и принимать звонки. По каждому звонку запись разговора прикрепляется в историю коммуникации с клиентом, а также в разделе Аналитики в amoCRM можно посмотреть агрегированную информацию по каждому менеджеру, на основе которой руководитель может оценить эффективность сотрудника и принять необходимые меры по отладке процессов. Мы сами располагаем собственным отделом разработки, и постоянно трудимся над созданием новых востребованных виджетов и интеграций. В нашем маркете на сегодняшний день более 40 решений, среди которых интеграции amoCRM с 1С, МойСклад, WhatsApp, виджеты для работы с документами, сделками, облачными хранилищами, мессенджерами и многое другое. Примечание от компании solutioncrm.ru: Система интегрируется с телефонией. Можно и принимать звонки, и осуществлять их, не выходя из CRM. Причем есть такие настройки, которые позволяют принимать звонки и с мобильного телефона, но запись будет прикрепляться в CRM. В карточке клиента, с кем был разговор, будет приложена запись разговора. Таким образом, можно будет всегда прослушать, как менеджер поговорил с клиентом, улучшить скрипт или просто проверить выполнил ли менеджер обещание клиенту о повторном звонке. Вы увидите факт звонка в карточке клиента. Настройки приватности Примечание от компании ГЕНЕЗИС: В системе реализован функционал прав, где можно индивидуально по пользователю или по группе настроить возможность просмотра / редактирования / удаления различных сущностей. Для безопасности и сохранности данных можно использовать функционал резервного копирования, который раз в неделю или раз в месяц будет делать бэкап. Примечание от компании solutioncrm.ru: Глубокая система прав доступа. Например, один менеджер может видеть только свои сделки и контакты. Он не может скачивать их или удалять. Почти на каждый раздел CRM можно настроить право доступа: полный доступ, только свои, своего отдела, запрещено. Система находится в облаке, поэтому удалить безвозвратно мало, что можно. На профессиональных тарифах есть регулярный бэкап данных: регулярно, раз в месяц, раз в неделю, вручную. Сегмент Примечание от компании ГЕНЕЗИС: AmoCRM подходит малому и среднему бизнесу как для B2B, так и для B2С сферы. Для компаний с долгим циклом сделки, поэтапными продажами, для внедрения механик воронки продаж. Отлично подойдет для компаний, сотрудники которых работают удаленно. Конечно, есть множество различных отраслевых нюансов в процессах компаний, которые не реализованы в базовом функционале CRM. Но эти вопросы закрываются с помощью индивидуальных доработок системы, либо с помощью установки дополнительных виджетов и интеграций, разработанных компаниями-интеграторами и размещенных в маркетплейсе amoCRM. Примечание от компании solutioncrm.ru: Подойдет бизнесу с системным циклом продаж и понятными этапами доведения клиента до покупки. Система может систематизировать работу компаний с большим и разветвленным отделом продаж. Хорошо подойдет для компаний B2B и В2С рынка, интернет-магазины, розница. Можно систему интегрировать начиная от Телефонии, мессенджерами, Сквозной аналитикой, Гугл таблицами и еще 1000 различных интенций. Так же есть открытый API и можно разработать свою интеграцию и расширить систему под свои запросы. Пример кейса Кейс № 1 ГЕНЕЗИС Название компании — Медицинская клиника HFE специализируется на пересадке волос, используя самые современные технологии. ДО: Все сделки в клинике велись в Excel, поэтому получать четкую картину продаж было достаточно сложно.

Человеческий фактор — иногда менеджер забывал сделать звонок, терялась информация о клиенте, пропущенные звонки от клиентов иногда оставались без внимания. Что внедрили: Внедрили amoCRM и автоматизировать большинство бизнес-процессов.

Благодаря интеграции amoCRM с WhatsApp удалось автоматизировать общение с клиентами и вести коммуникацию в интерфейсе amoCRM, фиксируя вcю историю сообщений в карточке сделки. ПОСЛЕ: Выручка выросла на 80%.

Конверсия из заявки в продажу выросла почти на 70%.

Прибыль клиники увеличилась на 120%.

без увеличения затрат на рекламу.

Систематизация всей информации, быстрая связь с клиентом, полное отсутствие человеческого фактора и ошибок, связанных с этим. Кейс № 2 solutioncrm.ru Название компании — Название компании — NOGTURNE Professional разрабатывает, производит и продает продукцию для мастеров и салонов красоты.. Количество действий для оформления заказов, доведения клиентов до покупки и постобслуживание занимало много времени.

Менеджеры не успевали обрабатывать входящий поток и справляться с текущими задачами, и начался хаос.

Компания не могла должным образом представить свой продукт и довести клиента до покупки.

Коммуникации менеджеров никак не отслеживались. Это мешало менеджеру потому, что все нужно было держать в голове. А руководителю потому, что он не знал, исполняется ли бизнес-процесс должным образом. Руководитель не мог развивать менеджеров, подсвечивая им на места, которые можно усилить в их коммуникации с клиентами.

Для осуществления такой работы приходилось одновременно работать в 5 разных окнах, а также давать доступы менеджерам в свои коммерческие аккаунты. Что внедрили. Реализовали три воронки: для оптовых покупателей, воронка по поиску и началу работ с новыми представителями и оптовыми покупателями, для розничных продаж

Подключили все источники трафика кампании -чтобы менеджеры могли работать в одном окне.

Создали разные бизнес-процессы для работы с каждым видом покупателей.

Интегрировали и настроили телефонию «Мегафон» для того, чтобы быстро позвонить клиенту прямо из карточки сделки. ПОСЛЕ: Компания выросла за год в 2 раза.

Штат Отдела продаж вырос из 2 до 6 человек. Аналитика показала, что заказов больше, чем могут качественно обработать 2 менеджера.

Менеджеры стали эффективней работать. Благодаря одно оконному режиму им не нужно прыгать из одной системы в другую.

Появилась 2х уровневая система отдела продаж для более четкой обработки лидов.

Появилось несколько новых каналов трафика, которые были интегрированы в CRM, и теперь заявки легко обрабатываются в одном окне.

За год количество дилеров выросло на 50 процентов. И представителям стало комфортней работать с NOGTURNE. Заказы оформляются гораздо быстрее через отдел продаж, в который внедрена amoCRM.

В 6 раз выросло розничное направление.

Кейс принес 20 млн. рублей с помощью систематизации отдела продаж Насколько просто начать работать с CRM Примечание от компании ГЕНЕЗИС: Простота интерфейса позволяет легко и быстро начать работать в системе. С базовым функционалом можно разобраться самостоятельно без прохождения долгих и муторных обучений. Но, разумеется, когда нужно существенно простроить и автоматизировать процессы продаж, чтобы использовать максимум от CRM и от потенциала бизнеса, то тут нужны знания, навыки и опыт бизнес-аналитиков, которые сначала опишут процессы компании, увидят какие есть «дыры», предложат образ-решения данных проблем, а уже затем подберет необходимые инструменты и реализует техническую часть. Это уже трудоемкий процесс, который включает в себя плотное общение с ключевыми сотрудниками компании, описание процессов по BPMN-нотации, поиск и подбор новых инструментов на рынке, настройку и тестирование системы, а также обучение сотрудников и руководителей. Примечание от компании solutioncrm.ru: Начать работу в CRM можно самостоятельно, Поставить какие-то простые настройки, интегрировать CRM с сайтом и мессенджером. Но если нужно организовать работу более глубоко, получать более мощную аналитику, то надо обращаться к специалистам. Помимо глубокого анализа ниши бизнес-аналитиком, есть и обучение, аттестация сотрудников, написание регламентов работы в CRM и сопровождение после внедрения в течение 30-ти дней с бизнес-аналитиком. Клиентам всегда доступна техническая поддержка, позволяет в кратчайшие сроки устранить неполадки. Специалисты обрабатывают обращения и внесут необходимые правки в работе CRM. Стоимость использования Базовый тариф подойдет молодой компании, где 1-2 менеджера по продажам и не нужно много автоматизаций, стоит 499 рублей в месяц за пользователя.

Тариф расширенный стоит 999 рублей за пользователя в месяц — более мощный функционал и автоматизация всех процессов.

Тариф профессиональный за 1499 рублей в месяц за 1 пользователя станет доступно резервное копирование, функции для розницы. Бесплатный тестовый период на 2 недели. Если регистрируетесь через интегратора, то можно продлить до 5 недель. Мобильное приложение Доступно для IOS и Android, оснащено сканером визиток, что очень удобно при добавлении новых контактов.

Brizo brizo.ru Интерфейс системы Удобный и интуитивно понятный интерфейс Brizo можно изучить за день. Можно использовать Канбан и табличное отображение сделок, выбирать отображение определенных полей и их порядок наиболее удобным способом. Телефония IP-телефония через внешнюю интеграцию. Настройки приватности Приглашайте коллег и выдавайте им нужные права. Предусмотрено автосохранение действий. Доступ по протоколу HTTPS. Многофакторная авторизация. Резервное копирование в нескольких местах. Сегмент Малый и средний бизнес. Система будет бесполезна тем, кому важна связка CRM+Товар+Склад или чья деятельность подразумевает онлайн-запись клиентов с выбором специалистов или услуг. Насколько просто начать работать с CRM Для начала работы в системе достаточно просто ввести информацию по сделкам, партнерам, сотрудникам. Если база данных уже есть в Excel, из которого бизнес «вырос», ситуация упрощается. Есть функция быстрого импорта, с помощью которой за несколько минут можно буквально перенести историю из одного программного решения в другое. При необходимости готовые отчеты, сводные таблицы или отфильтрованные списки можно выгрузить обратно в Excel. Тоже за пару минут. Стоимость использования При подписке на год цена составит 500 рублей в месяц за одного пользователя. Есть бесплатный 14-дневный пробный период. Мобильное приложение Доступно приложение для iOS и Android. Отзывы

CRM WireСrm wirecrm.com Модульная система. Возможность настроить систему под себя, добавляя дополнительные модули из магазина (более 70 различных приложений). Гарантия безопасности. Конфиденциальность и сохранность всех данных в системе. Защита данных с помощью SSL-сертификата. Ежедневное резервное копирование данных. Оперативная техподдержка. Помощь в настройке CRM системы и бесплатная помощь в импорте данных в систему. Сегмент Малый бизнес. Есть отраслевые решения. Стоимость использования 399 рублей за пользователя в месяц. Бесплатный период 14 дней. Телефония Интеграция IP-телефонии позволяет звонить из CRM несколькими способами через вебфон внутри личного кабинета, софтфон установленный на вашем компьютере, через аппаратный телефон офиса, с помощью мобильного телефона на Android. Дислокация: облако, приложение. Платформа: Apple, Windows. Мобильное приложение: Android. Отзывы

ELMA365 CRM https://elma365.com/ Интерфейс системы Система позволяет моделировать и исполнять бизнес-процессы в понятной форме. Все формы создаются в графическом редакторе и настраиваются в соответствии со спецификой данных в бизнес-процессе. Законченная схема демонстрирует логику процесса, его участников и последовательность их работы. Стандартный для CRM механизм воронок продаж дополнен бизнес-процессами продаж, что дает большую прогнозируемость действий и надежный механизм связи отдела продаж с другими департаментами компании. Телефония CRM позволяет совершать звонки и записывать их прямо в интерфейсе для дальнейшего прослушивания. Входящий звонок будет опознан и сразу откроется имеющаяся у вас информация о клиенте. Сегмент Малый, средний и крупный бизнес, некоммерческие организации. Для автоматизации B2B продаж и бизнес-процессов. Пример кейса Название компании — ФГУП «НПП «ГАММА». Является головной организацией по защите информации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. ДО — неэффективные каналы связи, негибкость бумажного документооборота, громоздкость закупочного процесса. Что внедрили: Создали единую коммуникационную среду.

Вся коммуникация и обмен необходимыми документами ведутся в одном месте.

После перехода на электронный документооборот более 50% заявлений и 80% служебных записок подаются и проводятся в ELMA. Весь цикл основополагающих процессов предприятия — тендерные процедуры, закупки полностью описаны и автоматизированы. ПОСЛЕ. в 4 раза сократилось среднее время выполнения задачи;

на 60% выросла исполнительская дисциплина;

50+ процессов запущено в промышленную эксплуатацию Насколько просто начать работать с CRM Срок внедрения от 2 дней. Простота Low-Code дизайнера карточек лидов и настройки воронки позволяют обходится силами собственного администратора, без привлечения специалистов внедрения, что существенно снижает бюджет проекта. Образовательная платформа ELMA Academy: самостоятельно изучайте продукты ELMA, проходите курсы и сдавайте аттестации;

изучайте технологии ELMA вместе с квалифицированными преподавателями Стоимость использования Начинается от 500 руб. за пользователя, в год. Есть пробный период. Мобильное приложение Интерфейсы сразу оптимизируются под работу с мобильных телефонов или планшетов. Доступно для IOS и Android. Отзывы

Fillin Интерфейс системы Телефония Fillin интегрирован с Mango Office Настройки приватности Приватность тотальная, гарантированная Гуглом. Сама система многопользовательская, то есть, можно подключать сотрудников. Настройки прав на ту или иную информацию или действия для них довольно гибкие. Бэкап выполняется на стороне Гугла, по идее, потеря информации невозможна. Сегмент Платформа довольно универсальная, подходит как для оказания услуг, так и для торговли. Ориентирована на самозанятых, ИП, и малый бизнес. Особенно удобна для «серийных предпринимателей», у которых несколько бизнесов. Всё можно вести в одном приложении. Пример кейса Название компании: Техцентр Шифт.

Сколько сотрудников подключено: 6.

Сколько внесено сведений о клиентах: ежемесячно в системе обрабатывается до 500 заказов

Стоимость внедрения: комплексная настройка 9990 рублей, ежемесячная абонентская плата за использование системы 1680 рублей. ДО: учёт в журнале, отсутствие информирования клиентов. ПОСЛЕ: автоматизированный учёт в мобильном приложении;

исключение ошибок в финансовом учёте, в особенности учёте наличных

онлайн-запись клиентов;

SMS-оповещение клиентов об их записи на обслуживание, а также о готовности машины;

эффективный сбор обратной связи после обслуживания (по SMS приходит предложение оставить отзыв на картах и получить бонус 300 рублей на телефон, ссылка ведет на специальную страницу, отсекающую негативные отзывы). Насколько просто начать работать с CRM В целом, пользователь может всё сам настроить. Есть функционал быстрой настройки — одним нажатием создаётся некая универсальная конфигурация. Есть бесплатная консультация. Есть комплексное платное внедрение «под ключ», с обучением (цены от 2990 руб.). Система хорошо документирована, каждая настройка в интерфейсе имеет описание, есть подробный сайт с документацией. Стоимость использования От 22 рублей в день с учётом спецпредложений (без — от 30 рублей в день). Систему не обязательно оплачивать на месяц или год, можно платить хоть каждые 3 дня.

Акция: бонус на счёт до 30% при пополнении на определенные суммы. Например, при пополнении на 20000 руб. на счету будет 26000 руб.

Бесплатный период: до 10 дней (при регистрации на счет даётся 300 рублей для тестирования системы).

Бесплатный тариф: есть, системой можно пользоваться как таск-менеджером. Мобильное приложение Система является исключительно приложением, которое можно использовать как на десктопе, так и на любом смартфоне. Интерфейс от этого не меняется

FinKoper finkoper.com/ru Интерфейс системы Простой и удобной интерфейс и функционал, который не требует времени на внедрение. Все интуитивно понятно с первых минут. Присутствует практически весь необходимый функционал, который требуется современной бухгалтерской компании: общение с клиентами через мессенджеры, почта, наглядный календарь по дням и видам отчетности, аналитика в графиках. Телефония Есть интеграция с IP-телефонией. Можно звонить клиентам по нажатию одной кнопки или по свободному номеру. Все разговоры сохраняются в истории звонков и вносятся в фото рабочего дня сотрудника. Звонок может поступить как в приложение на телефоне, так и в программу, установленную на компьютер. Настройки приватности Предусмотрено 2 роли — администратор и бухгалтер. У администратора есть доступ к настройкам и аналитике. Планируется разработка роли контролера — для сотрудников, в чьи обязанности входит контроль качества. Сегмент CRM-система FinKoper создана специально для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги. Кроме стандартных интеграций сейчас в работе интеграция с Контур.Экстерн и Сбис, например если будет отправлен отчет — то информация автоматически появиться в FinKoper. Сервис интенсивно развивается, каждый месяц появляются новые функции. Кейс Бухгалтерская компания, более 100 клиентов, 14 сотрудников. Цена в месяц около 6 тыс. руб. Переход с другой CRM занял 4 часа — создали сотрудников, настроили клиентов и все работает. Лучше контроль за исполнением задач, более гибкие возможности без сложной настройки бизнес процессов. Насколько просто начать работать с CRM Для настройки FinKoper достаточно зарегистрировать сотрудников и внести клиентов — и пользователи моментально получают автоматически генерируемый налоговый календарь по каждому клиенту и могут приступить к работе. Все вопросы по настройке сервиса можно задать в чате поддержки Телеграм, электронной почте или ВКонтакте Стоимость использования Предоставляется один месяц бесплатного тестового периода. Тарифы зависят от количества клиентов бухгалтерской компании — 75 рублей за 1 клиента. При количестве клиентов более 50 предлагается существенная скидка. Доработка функционала по заявкам клиентов — бесплатно. За некоторые интеграции (IP-телефония, WhatsApp) партнеры сервиса, предоставляющие эти услуги, берут оплату. Мобильное приложение В разработке и планируется выпустить до конца 2022 года.

FreshOffice freshoffice.ru Интерфейс системы В модуле Почта реализован эластичный поиск по самым разным критериям, фильтры. Появилась возможность назначать теги письмам, смотреть письма коллег и отвечать за них (при наличии прав доступа). Помимо стандартной лидогенерации появилась лидогенерация по фильтрам. Также стало возможно настраивать действия лидогенерации для чатов с пользователями социальных сетей (Instagram, Facebook, Вконтакте). Телефония Подключение IP-телефонии. Каждый разговор клиенту будет записан в карточке. Все входящие звонки могут быть сверены с базой данных CRM и в автоматическом режиме перенаправлены ответственному за кампанию специалисту. Виртуальная АТС для бизнеса хранит информацию обо всех входящих и исходящих звонках в облачном хранилище. История разговоров с указанием имени каждого клиента и оператора зафиксирована в хронике. Все неопознанные входящие вызовы автоматически преобразовываются в новые лиды. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS. Многофакторная авторизация. Резервное копирование в нескольких местах. Управление доступом. Сегмент Малый бизнес. Нет отраслевых решений. Насколько просто начать работать с CRM Предлагают специальные пакеты услуг по внедрению, которые помогут организации быстро запустить все бизнес-процессы. Весь цикл внедрения инструментов Freshoffice CRM занимает в среднем 1-2 месяца (за исключением этапа предварительной проработки). А также доступна выборочная установка только тех модулей, которые необходимы конкретному бизнесу в рамках одной экосистемы. Стоимость использования В месяц за одного пользователя нужно будет заплатить 750 рублей. При покупке от 6 месяцев или на год — действуют скидки. Есть бесплатная пробная версия. Мобильное приложение Доступно для IOS и Android Отзывы

Macron CRM https://macroncrm.ru/ Интерфейс системы Простое меню, интуитивно понятный интерфейс для любого пользователя, даже пользующегося такой системой впервые. Телефония Подключение любого SIP оператора. Возможность прослушать и провести анализ телефонных переговоров менеджеров. Звонки на любые номера без сторонних приложений. Создание и редактирование примечаний по клиенту во время звонка. Система оценки звонков. Сегмент Все виды бизнеса, но применение для компаний розничной торговли offline имеет ограничения, т.к. нет интеграции с кассовым аппаратом. Есть готовые решения: конфигурация Недвижимость;

для логистических компаний;

для крупного бизнеса;

для среднего бизнеса;

для малого бизнеса;

для отдела продаж;

для оптовых компаний;

для B2B. Насколько просто начать работать с CRM Простота и лёгкость интерфейса Macron CRM поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте и приобрести уверенность в своих действиях. Больше не нужно читать много текста и пересматривать гигабайты видео о том, как работать в системе. Стоимость использования 0-10 сотрудников — бесплатно;

11-50 сотрудников — 10 000 руб./месяц;

50+ сотрудников — 50 000 руб./месяц;

интеграция WhatsApp — 3000 руб./месяц;

интеграция с Mango Office — 2000 руб./месяц;

интеграция с 1С под ключ — 30 000 руб. разово;

интеграция с DaData —5000 руб./месяц. Мобильное приложение Полноценное мобильное приложение доступно для IOS и Android, дублирующее функционал веб и десктоп версий.

RetailCRM retailcrm.ru Интерфейс системы Можно настроить, какую стартовую страницу будет видеть каждый пользователь при входе в CRM, если была создана задача на перезвон клиенту — набрать номер можно прямо из всплывающего оповещения по ней, а выпадающие списки с менеджерами теперь всегда упорядочены по алфавиту. Телефония При интеграции телефонии с retailCRM можно совершать звонки напрямую из CRM, интегрировать коллтрекинг, совершать звонок из карточки клиента. Интеграция поддерживает работу с онлайн-магазинами. Данные клиента всплывают при звонке в интерфейсе CRM. Вся информация по звонкам, записи разговоров сохраняется в карточке клиента. Сегмент Малый и средний бизнес. Интеграция с маркетплейсами и готовые решения по автоматизации интернет-магазинов: Одежда и обувь;

Косметика и парфюмерия;

Продукты;

Цветы. Пример кейса Название компании — Бельмарко — производитель детской мебели Сотрудников подключено — 23 ДО. Начинали в Excel.

Поставили Битрикс24 и сделали посадочную страницу.

Не устраивала интеграция с транспортными компаниями, не нравилась внутренняя и сквозная аналитика, и прочее.

Аналитика была выстроена на Яндекс. Метрике,

В 2016-м году 70% бюджета на интернет-рекламу уходило на контекстную рекламу в Директе. Что внедрили. Пользователи разделены на 3 группы. У групп есть ограничения. Например, одна группа не может редактировать другую, но при этом может всё видеть.

К retailCRM Chat подключены все каналы, которые популярны у клиентов: Instagram, VK, Онлайн-консультант на сайте, Viber, WhatsApp.

Сквозная аналитика, которая свяжет рекламные и аналитические инструменты с retailCRM и CMS WooCommerce, на которой расположен интернет-магазин. ПОСЛЕ. С 15% до 0% упало количество пропущенных и неотвеченных сообщений.

Если раньше приходилось использовать где-то телефон, где-то сторонние сервисы, то теперь всё работает в одном окне. От менеджеров уже требуется не просто ответить, а сделать это быстро.

Сейчас доля бюджета на контекстную рекламу (и Директ, и AdWords) около 30%, остальное уходит на таргетированную рекламу в VK, FB с Instagram, Яндекс. Маркет и некоторые другие источники. Насколько просто начать работать с CRM Для корректной настройки RetailCRM требуется опыт и знание ее структуры и возможностей, специальных ИТ-знаний. Однако, большая часть настроек интуитивно понятна и не требует специальной подготовки. Обучение через вебинары, по документам и лично. Стоимость использования Есть бесплатный тариф. Платный — от 1500 рублей за пользователя. Профессиональный тариф 60 рублей в день за пользователя Стоимость меняется в зависимости от количества пользователей и срока, за который оплачиваете. Пробная версия — 14 дней. Мобильное приложение доступно для IOS и Android

S2 salesap.ru Интерфейс системы Для разных отраслей свои инструменты — календарь бронирования и управление образовательными группами. Телефония интеграция с телефонией;

фиксация результатов звонка;

всплывающая карточка звонка. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS. Резервное копирование в нескольких местах. Управление доступом. Сегмент Малый и средний бизнес. Отдельные версии для: для риелторов;

фитнес-клубов;

представителей beauty-индустрии;

автосервисов;

юридических агентств и бюро. Пример кейса Название компании — CoffeeRent поставляет зерновой кофе и сдает в аренду кофемашины. ДО: Начинали с таблиц Excel. Но Excel не позволяет автоматизировать процесс продаж, чтобы провести заказчика по всей воронке — от первого контакта до покупки. В итоге мы легко «закрывали» горячих клиентов, но совершать сделки с теплыми и холодными клиентами получалось не так часто.

Не хватало инструмента для планирования задач на дальнейшую работу по заявке

3-5 новых установок кофемашин в месяц. Сколько времени на внедрение — бизнесмен сам внедрил CRM за 3 недели Что внедрили: Интеграция телефонии и S2.

Построил блок-схему бизнес-процессов.

Сделал воронку продаж.

Написал инструкции для сотрудников.

Настроил автоматические сценарии.

Создал шаблоны договоров и актов с автоматическим заполнением реквизитов, а также шаблоны часто повторяющихся писем.

Вместе с подрядчиком, который создавал наш сайт, настроили автоматическое создание заявки при заполнение форм захвата на сайте. ПОСЛЕ. 5-8 новых установок кофемашин в месяц.

Благодаря доске задач мы не забываем позвонить, напомнить о себе, и в итоге доводим клиента до покупки.

Входящие заявки не теряются — запросы с сайта сразу приходят в CRM. Также новые заявки создаются из каждого входящего звонка, если контакта ещё нет в базе.

Количество звонков менеджера выросло со 150 до 200 в день, то есть на треть! Сотрудники экономят около 30% времени благодаря тому, что CRM берет часть их задач на себя: автоматически заполняет реквизиты компаний по номеру ИНН, создает договоры и письма по предустановленным шаблонам в один клик, при этом сразу вставляет в документы данные клиента.

Если раньше на составление договора уходило 30 минут, то сейчас 5 минут.

Стали заключать в 1,5 раза больше крупных сделок. Насколько просто начать работать с CRM Проводим демонстрацию готовой системы для вашей команды и проводим обучение работе в ней. Стоимость использования Минимальный тариф стоит 320 рублей за одного пользователя при оплате на год сразу. Максимальный — 1240 рублей за пользователя при оплате на год. Мобильное приложение доступно для IOS и Android Отзывы

Sails CRM sails-crm.com Интерфейс системы Онлайн-система с простым и понятным интерфейсом. Предоставляет возможности для удобного ведения учёта клиентов, постановки задач, управления сделками. Настройки приватности Доступ по протоколу HTTPS, резервное копирование в нескольких местах, однофакторная авторизация, управление доступом. Сегмент Малый бизнес. Стоимость использования Демо-доступ 14 дней бесплатно. Тарифный план: бесплатный — 250 контактов 1 пользователь;

старт — 1000 контактов на 5 пользователей — 690 рублей в месяц;

бизнес — 15 000 контактов на 10 пользователей — 1 490 рублей в месяц.

Torrow torrow.net/home Интерфейс системы Для личного использования и самозанятых специалистов — это персональная CRM, в которой можно вести информацию о контактах и вкладывать в них заметки и события. Для бизнеса — это конструктор услуг: запись на время, заказ, аренда, расписание групповых занятий. Запись на которые автоматически создает карточку клиента и его заказы. Информация о клиенте интегрирована с картами лояльности клиента, которые используются при заказе услуг. Телефония Можно создавать исходящие звонки и открывать переписку с клиентом в WhatsApp, входящие звонки не принимаются. Настройки приватности Облачный сервис в Яндекс.Облако. Можно настраивать доступ к функциям для услуг и базы клиентов, указывая разную роль пользователя: читатель, менеджер, владелец, исполнитель услуги/заказа. Сегмент Для личного использования, самозанятых, малого и среднего бизнеса. Платформа универсальна под любой сегмент, так как автоматизирует любой вид взаимодействия с клиентом и любую услугу. Особенно выгодно использование платформы для сложного бизнеса, в котором есть и продажа, и запись на время, и аренда. Например, продажа костюмов и запись на примерку. Пример кейса Название компании — отдел продаж онлайн-школы Like Центр ДО: Низкое количество обрабатываемых лидов в день — 4 консультации в день.

Принимают 560 заявок, обрабатывают 250 штук, завершенных заказов 170 штук.

Уже есть действующие системы учета, которые не приносят желаемого эффекта.

Хаотичная и разрозненная работа колцентров, из-за этого не эффективная обработка лидов.

Текущий процесс: лиды из разных источников загружаются в amoCRM и после обзвона вручную переносятся в Гугл-таблицы в зависимости от статуса обработки, далее вручную происходит назначение диагностов руководителями отделов продаж (РОПами).

Диагносты назначаются вручную РОПами, процессы могут затягиваться из-за согласований и переносов, поэтому диагносты загружены не полностью.

Высокие административные расходы.

Высокая нагрузка на руководителей отделов продаж. РОПы вручную проверяют загруженность диагностов по Гугл-календарям и назначают их в Гугл-таблице «на диагностику». Что внедрили: Использован инструмент контролируемого овербукинга — на консультации записывают больше человек, чем диагносты могут физически обработать за день. Так нивелируются отмены и неявки.

После обзвона сотрудники колл центра заносят в виджет Torrow те лиды, которые подтвердили свою готовность к диагностике, на подходящее им время.

Организована очередь заявок, позволяющая диагностам самостоятельно брать в обработку готовые к диагностике лиды. В случае недозвона лид возвращается в очередь.

Клиент получил возможность самостоятельно переносить время консультации, что освобождает сотрудников от задачи согласования нового времени, при этом диагност берет в работу следующий заказ в очереди. ПОСЛЕ: Загрузка диагностов увеличилась в 1,5-2 раза.

Отказ от Гугл-таблиц, гораздо меньше ручной работы у сотрудников колл центров.

Интеграция действующей системы amoCRM через сервис albato.

Диагност сам контролирует свою нагрузку.

Пропала необходимость в аккаунт-менеджерах.

Отказ от ручного назначения диагноста РОПами.

Принимают 580 заявок, обрабатывают 460 штук, завершенных заказов 340 штук. Насколько просто начать работать с CRM При регистрации в приложении можно выбрать уже готовый шаблон автоматизации бизнеса и сразу получить настройку, которую можно проверить в работе. На данный момент подготовлено более 30 шаблонов автоматизации разных сфер бизнеса (онлайн школы, бьюти, автосервисы, консультации и т. д.) для индивидуальной или групповой работы. Стоимость использования Персональное использование бесплатно, для самозанятых запись на услугу с базой клиентов от 250 рублей, для бизнеса с сотрудниками запись на услуги с базой клиентов от 500 рублей. Мобильное приложение В первую очередь это мобильное приложение, позволяющее с телефона управлять контактами и бизнесом. Сервис Torrow позволяет через мобильное приложение взаимодействовать со своими клиентами за счет push уведомлений о новостях, предоставления информации об услугах, осуществления записи на услуги, оставление отзывов и рейтингов. Отзывы