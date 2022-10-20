Как упрощенцу продать товар с НДС

Как помочь покупателю с вычетом

По общему правилу, компании и предприниматели на УСН НДС не начисляют и не платят (ст. 346.11 НК). Но есть ряд исключений.

В том числе — если упрощенец выставит счет-фактуру покупателю и выделит в ней НДС (п. 5 ст. 173 НК). Регистрировать такой счет-фактуру в книге продаж не нужно (п. п. 3, 3.1 ст. 169 НК).

НДС придется перечислить в бюджет. Но в состав доходов упрощенца сумму налога включать не надо. В состав расходов включить ее нельзя (п. 1 ст. 248,п. 1 ст. 346.15,пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 23.01.2020 № 24-01-08/3874).

Учтите, что заплатить НДС в бюджет придется, даже если вы не получите оплату от покупателя.

Покупатель имеет право получить вычет по такому счету-фактуре (п. 1 ст. 169 НК, письма Минфина от 23.01.2020 № 24-01-08/3874, от 19.05.2016 № 03-07-14/28647, постановление КС от 03.06.2014 № 17-П).