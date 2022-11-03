«Ночной бухгалтер». Как бывшие главбухи подставляют нынешних, или После нас хоть потоп. Предпраздничные советы

Не забудьте
Мы почти уверены, что вы не забыли, но вдруг забыл ваш шеф: сегодня сокращенный рабочий день. Честное слово! Впереди – три выходных дня. Точнее, праздник и два выходных.
Если кто-то все же будет завтра работать, оплату надо будет посчитать по двойной ставке.
После нас хоть потоп
Похоже, примерно так рассуждала предыдущая бухгалтер на нынешнем месте работы нашей героини: не сверяла валютные счета, развела бардак, прибыль вообще рисовала. 1Ска при этом была старая.
Теперь директор купил новую, восьмерку, хочет запустить. Новый бухгалтер спрашивает: а есть вообще шансы не восстанавливать учет с нуля?
Коллеги советуют сформировать банковскую выписку за текущий год, запросить сверки у поставщиков из старой базы. И все равно – увы! – риски останутся.
Многострадальное
Эпопея с СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ по мобилизованным продолжается. С утра мы опубликовали статью о том, как отчитываться обо всем через «1С» (ну когда все заработает).
Потом стало известно, что в «1С» все заработало.
Теперь вот выясняется, что ПФР все равно отказывается принимать у бухгалтеров отчетность.
Ничего необычного, просто очередной хаос 🤷♀️
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Чек-ап
Перед тем, как на радостях выключить комп и уйти на три дня в отрыв, не забудьте свериться: все ли уплачено или готово к уплате на следующей неделе. Ноябрь – месяц тихий, но важные даты есть все равно.
И кстати
Вы же не забыли про черную пятницу? Сто процентов уже прикидываете, что купите, да? Мы подкинули парочку вариантов.
Ваша тоже смотрит на часы редакция