Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Как бывшие главбухи подставляют нынешних, или После нас хоть потоп. Предпраздничные советы

Несколько коротких историй и советов, пока вы собираете вещи, чтобы поскорее отправиться домой.

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«Ночной бухгалтер». Как бывшие главбухи подставляют нынешних, или После нас хоть потоп. Предпраздничные советы
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Не забудьте

Мы почти уверены, что вы не забыли, но вдруг забыл ваш шеф: сегодня сокращенный рабочий день. Честное слово! Впереди – три выходных дня. Точнее, праздник и два выходных.

Если кто-то все же будет завтра работать, оплату надо будет посчитать по двойной ставке.

После нас хоть потоп

Похоже, примерно так рассуждала предыдущая бухгалтер на нынешнем месте работы нашей героини: не сверяла валютные счета, развела бардак, прибыль вообще рисовала. 1Ска при этом была старая.

Теперь директор купил новую, восьмерку, хочет запустить. Новый бухгалтер спрашивает: а есть вообще шансы не восстанавливать учет с нуля?

Коллеги советуют сформировать банковскую выписку за текущий год, запросить сверки у поставщиков из старой базы. И все равно – увы! – риски останутся.

Многострадальное

Эпопея с СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ по мобилизованным продолжается. С утра мы опубликовали статью о том, как отчитываться обо всем через «1С» (ну когда все заработает).

Потом стало известно, что в «1С» все заработало.

Теперь вот выясняется, что ПФР все равно отказывается принимать у бухгалтеров отчетность.

Ничего необычного, просто очередной хаос 🤷‍♀️

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Чек-ап

Перед тем, как на радостях выключить комп и уйти на три дня в отрыв, не забудьте свериться: все ли уплачено или готово к уплате на следующей неделе. Ноябрь – месяц тихий, но важные даты есть все равно.

И кстати

Вы же не забыли про черную пятницу? Сто процентов уже прикидываете, что купите, да? Мы подкинули парочку вариантов.

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