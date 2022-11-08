Можно ли учесть в налоговых расходах затраты на добровольное имущественное страхование

Почему чиновники не признают затраты на добровольно-принудительное страхование

Контрагенты могут обязать компанию добровольно застраховаться. Если сделка без этого не состоится, у организации нет выхода. Очевидно, что такие затраты экономически обоснованы.

Однако закрытый перечень расходов на добровольное имущественное страхование регулирует статья 263 НК. В пункте 6 статьи 270 НК прямо прописано, что прибыль не уменьшают взносы на добровольное страхование.

Исключение – те взносы, которые указаны в статьях 255, 263 и 291 НК.

Чиновники тверды (письмо Минфина от 03.10.2022 № 03-03-06/2/95063). Уменьшить налоговую базу по прибыли на расходы по страхованию можно в двух случаях: