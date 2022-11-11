«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Непятничная история

Дело довольно грязное и неприятное, и пахнет, конечно, далеко не одной статьей УК. Схема работала так: через подменные кассы безналичные платежи в ресторанах прятали от банков и налоговой, потом процессинговые компании запутывали эти платежи, чтоб по итогу перевести «неучтенный» безнал в наличные. «Услуги» предлагали через... специальный шоурум, а скрытую от глаз налоговой и банков «выручку» отправить на серые зарплаты сотрудникам или перевести в крипту.

Масштабы схемы пока выясняют Росфинмониторинг и ФНС. Но защититься и уйти от ответственности у участников шансов никаких, считает Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей».

Про зарплату и 6-НДФЛ

Бухгалтерам рассказали, как быть с зарплатой за декабрь 2022 года в 6-НДФЛ. Там все кардинально меняет ЕНП, поэтому:

отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме);

в форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет;

дохода в итоге для НДФЛ будет два.

Ну блин

Налоговый адвокат пришел в инспекцию вместо своего заявителя, а там ему ответили, что пошел он вон оттуда, ибо звали не его, а директора. На вопрос «по какой статье» инспектор невозмутимо ответила: по 92й.

Вот вам начало 92й статьи:

«Осмотр. 1. Должностное лицо налогового органа в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов....»

Видимо, прямо в инспекции осматривать хотели.

А чтоб в таких случаях осматривалось комфортнее, налоговики Подмосковья назаказывали кондиционеров на... 26 млн 732 тыс. рублей.

Обо всех мероприятиях налогового контроля рассказать сложно, но вот разобрать по косточкам что-то одно – вполне! Бесплатный вебинар о том, как могут жестить налоговики и как от них защититься при обыске, прямо по ссылке. Записывайтесь сейчас, пока есть места.

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