Вы плохо расстались с финансовым директором? Какие могут быть последствия

К основным функциям и обязанностям финансового директора относятся:

управление финансовыми потоками (планирование, распределение, контроль за активами);

прогнозирование рисков с разработкой соответствующих предложений с целью, в том числе оптимизации налогов;

руководство вверенными подразделениями финансово-бухгалтерского блока;

планирование поступлений, затрат и финансовых средств;

обеспечение, организация и непрерывное ведение анализа, финансового планирования и осуществление должного контроля;

ведение управленческого учета;

определение соответствия денежного планирования стратегическим задачам компании;

выделение бюджетных средств;

составление финансовых прогнозов;

обоснование образования цен;

привлечение инвесторов;

взаимодействие с банковскими и кредитными предприятиями;

внутреннее распределение денежных средств;

прогнозирование рисков;

создание предложений, направленных на обеспечение платежеспособности фирмы;

разработка механизмов внутренней денежной отчетности и иные.

То есть финансовый директор является главным ответственным лицом за денежные потоки и все что с ними связано.

Неудивительно, что руководители и собственники компаний привлекают к выполнению таких важных функций проверенного и преданного человека, несмотря, возможно, на недостаточный уровень профессионализма. Оно и понятно, поскольку риски очень высоки.

Отметим отдельную категорию финансовых директоров, к которым применим термин «бывшие»: это как правило, уволенные в связи с возникновением либо финансового, либо личного конфликта с руководителями компании.

В статье речь пойдет о уголовно-правовых рисках для собственников и руководства компании, которые могут создать принудительно уволенные финансовые директора.

Какие могут быть последствия

В первую очередь надо помнить, что бывший финансовый директор обладает практически всей информацией о финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе относящейся к категории «чувствительной».

Распространение такой информации может нанести как материальный, так и репутационный ущерб компании.

Если бывший финдиректор умышленно создаст проблемы для собственников и руководства компании в уголовно-правовой сфере, это может привести к последствиям, которые правоохранители могут квалифицировать экономическим статьям УК. Но сейчас мы остановимся на трех, наиболее распространённых на практике.

К первой категории относятся уголовно-правовые последствия в сфере налогообложения, а также связанные непосредственно с высокориской деятельностью финансового директора в период его работы в компании.

Ко второй – уголовно-правовые последствия, связанные со взаимоотношениями с контрагентами, особенно в части, касающейся участия компании в государственных закупках.

К третьей – уголовно-правовые последствия, связанные с распространением иной информации о финансово-хозяйственной деятельности компании.

Первая категория

В последние 5-7 лет государство уделяет особое внимание более эффективному пополнению бюджета. Так что любая информация о неуплате налогов, вне зависимости от того, от какого субъекта она поступила, будет обязательно проверена.

Бывший финдиректор, обладающий всей интересующей налоговиков информацией о незаконных схемах оптимизации налогообложения (в том числе копиями документов в бумажном и электронном виде), может ограничиться предоставлением такой информации в налоговую и/или в соответствующее оперативное подразделение МВД.

Такое обращение бывшего финансового директора способно запустить в отношении компании:

предпроверочные действия ИФНС (беседа, требование/запрос, внутренний анализ, допросы);

ИФНС (беседа, требование/запрос, внутренний анализ, допросы); проверку ИФНС (выездная, камеральная или в рамках налогового контроля), в ходе которой, в зависимости от её вида, могут применяться различные виды действий вплоть до совместной проверки с оперативными подразделениями;

(выездная, камеральная или в рамках налогового контроля), в ходе которой, в зависимости от её вида, могут применяться различные виды действий вплоть до совместной проверки с оперативными подразделениями; требование об уплате недоимки;

совместную с ИФНС или самостоятельную проверку оперативными подразделениями МВД (ОЭБиПК, УЭБиПК) или ФСБ (как правило СЭБ), причем как на основании поступивших из ИФНС материалов, так и в рамках собственных оперативных разработок. Проводятся опросы интересующих лиц; запрашивается информация, проводятся, в том числе специальные технические ОРМ.

Могут использоваться грязные методы в виде запросов контрагентам и вызов их представителей для дискредитации организации, направление представлений в контрольные и лицензирующие органы.

А дальше происходит возбуждение по материалам вышеуказанной проверки уголовного дела по ст. 199 УК и дальнейшее расследование.

С этого момента повышается риск правовой неопределённости. Это значит, что следственные органы могут применить более тяжкие мер принуждения в отношении фигурантов дела. Например, квалифицируя деяние еще и по ч.3 (крупный размер и/или с использованием своего служебного положения) или ч. 4 (в особо крупном размере) ст.159 УК, подозрение и обвинение по которой предполагает избрание меры пресечение в виде заключения под стражу.

Методика расследования такой категории уголовных дел не отличается от расследования других экономических преступлений, за исключением проводимой судебной бухгалтерской (финансово-аналитической) экспертизы для установления размера причиненного ущерба. В остальном проводятся:

допросы свидетелей; обыски, выемки; привлечение в качестве обвиняемого и его допрос; избрание меры пресечения; очные ставки, в случае противоречий в показаниях; предъявление обвинения в окончательной редакции; окончание следствия; ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемым и его защитником.

Судебное следствие первой инстанции, в ходе которого исследуется фактичекские обстоятельства, установленные в ходе следствия, как правило судья либо соглашается с объемом предъявленного обвинения, либо изменяет его частично, и очень редко полностью (оправдательный приговор). Данная стадия не является окончательной и в случае несогласия с принятым судом решением возможно дальнейшее обжалование в апелляционном и иных порядках.

Пример № 1

В качестве примера разберем действия бывшего финансового директора московской компании «П», которая работает в области дизайна и рекламы.

После недружественного, по мнению финансового директора, увольнения – она, женщина 50 лет, решила организовать акцию возмездия.

Через своих бывших коллег одной из московской налоговой инспекции она звязалась с оперуполномоченными экономического блока МВД, которым, в свою очередь, сообщила о использовании её бывшим работодателем услуг четырех площадок по обналичиванию денежных средств на протяжении последних пяти лет.

В качестве подтверждения бывшая финдиректор предоставила информацию е о черной бухгалтерии:

аналог 1С;

полные данные всех участвующих в схеме лиц с их контактными номерами телефонов и адресами электронной почты, местами получения и хранения денежных средств, местами нахождения электронных носителей информации, с которых осуществлялись контакты с представителями указанных площадок, а также имеющими иные следы преступной деятельности по неуплате налогов.

По результатам доследственной проверки информации, полученной от бывшего финансового директора, через месяц возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).

В отношении компании «П» провели обыск, в ходе которого были изъяты документы, телефоны, носители информации, информация со «специальных» электронных почтовых ящиков, изобличающие должностных лиц компании «П» в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 УК (неуплата налогов).

Через пять месяцев в отношении генерального директора компании «П» возбудили уголовное дело за неуплату налогов, а через еще пять месяцев – прекратили в связи с возмещением ущерба бюджету РФ в полном объеме, включая штрафные санкции.

Пример № 2

Финансовый директор компании «У», работающей в сфере информационных технологий, имея беспрецедентные полномочия и автономность, разработал и внедрил такую бизнес-стратегию, которая, по мнению экспертов, обладала всеми признаками финансовой пирамиды. А само её существование основывалось на фальсификации либо умалчивании о реальном положении дел в компании «У».

После увольнения финансового директора, как ни странно, по, исключительно, морально-этическим мотивам, последний, зная, что благодаря ему в компании «У» выстроена крайне хрупкая бизнес-модель, в непубличном порядке сообщил ряду кредиторов и заказчиков о сокрытии реального положения дел в компании со ссылкой на конкретные обстоятельства.

Поскольку компания «У» создавалась как перспективный «стартап», а её успешность целиком и полностью основывалась на настроении инвесторов, впоследствии запустили процедуру банкротства.

В ходе судебного разбирательства компанию «У» заподозрили в преднамеренном банкротстве. В связи с чем возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). При этом бывший финансовый директор проходил по делу свидетелем, и, по настрою органов следствия, статус ему на подозреваемого и обвиняемого менять не собирались.

Вторая категория

Как и в случае с налогообложением, уголовно-правовые последствия, возникающие из взаимоотношений с контрагентами, также связаны с осведомленностью бывшего финдиректора. Речь об обстоятельствах, указывающих на преступный характер действий руководства и/или собственников компании.

По этой категории преступные действия можно квалифицировать по различным статьям УК.

Однако мы рассмотрим наиболее распространённый состав преступления – мошенничество, при этом выделим в отдельную подкатегорию взаимоотношения с бюджетными и коммерческими организациями на конкретных примерах.

Итак, мошенничество – это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Очень краткая формулировка, указанная в УК, тем не менее под такие признаки подпадает практически каждое 10е преступление, совершенное в РФ.

Пример № 1

Бывший финансовый директор компании «Р» (поставка металлопродукции, преимущественно, для нужд военно-промышленного комплекса), будучи осведомленным о том, что в нарушение законов компания «Р» завышает отгрузочную стоимость для госзаказчика, сообщил об этом в военную прокуратуру.

Кроме того, он указал, что руководство компании «Р» с целью сокрытия своих преступных действий фальсифицировало закупочные документы от поставщиков, которые впоследствии предоставлялись для участия в тендерных процедурах.

По результатам проверки информации от бывшего финансового директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В свою очередь, сам бывший финансовый директор благополучно трудоустроился в компанию-конкурента компании «Р».

Пример № 2

Относительно взаимоотношений между двумя коммерческими структурами в качестве наглядного примера можно привести следующий.

Бывший финансовый директор компании «А» (разработка информационных решений для бизнеса), будучи осведомленным о завышении стоимости оказываемых услуг клиентам, после конфликтного увольнения обратился в службу безопасности крупнейших клиентов, заявив о совершенных в отношении их компаний преступлений.

При этом компания «А» завышала стоимость разработки, внедрения и обслуживания информационных решений, выдавая их как уникальные не имеющие аналогов продукты, в действительности являющиеся устаревшими программами с незначительными модификациями.

Отдельно стоит отметить, что в преступной схеме участвовали и ответственные должностные лица заказчиков, которые получали за это соответствующее вознаграждение.

Впоследствии по материалам внутренней служебной проверки, проведенной службой безопасности одного из заказчиков компании «А» совместно с московским УЭБиПК, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК, а через два месяца – по ст. 204 УК (коммерческий подкуп).

Третья категория

К данной категории также можно отнести множество случаев, однако рассмотрим наиболее распространенный.

По мнению экспертов, даже те компании, которые не относятся к МСП, зачастую используют нелицензионное программное обеспечение либо иным образом нарушают авторские права правообладателя.

При этом речь идет о специфическом программном продукте для промышленной, строительной, архитектурной и иных производственных сферах.

В период примерно с 2005 года по 2015 год у оперативных подразделений МВД РФ было излюбленным делом приходить в офисы к коммерсантам и изымать все компьютеры, ссылаясь на подозрения об использовании нелицензионного Microsoft Windows и Word.

Связано это было, во-первых, – с давлением на бизнес, а, во-вторых, – с простотой возбуждения по таким ситуациям уголовных дел, то есть возможностью дать быстрый показатель работы конкретного сотрудника полиции.

Ярким событием, изменившим такой подход правоохранительных органов, послужило резонансное дело в отношении директора школы села СепычВерещагинского районаПермского края.

В настоящее время уголовные дела по ст. 146 УК (нарушение авторский и смежных прав) не имеют такого как раньше массового характера, но тем не менее приговоры по ним не редки.

Пример

В качестве примера: бывший финансовый директор компании «Д», осуществляющей деятельность в сфере разработки архитектурных решений, достоверно зная, что некоторые работники компании «Д» используют нелицензионное программное обеспечение, будучи, по его мнению, несправедливо уволенным, обратился в подмосковное УЭБиПК с соответствующим обращением.

Дальше в офисе компании «Д» провели обследование, по результатам которого изъяли компьютеры с установленным на них пиратским софтом.

Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила подозрения полицейских, и на основании её заключения представитель правообладателя подал заявление о причинении его фирме ущерба в особо крупном размере.

В отношении генерального директора компании «Д» возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК.