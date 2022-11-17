«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

Так махинаторы или нет?

Бизнес, попавший под прицел налоговиков, ввозил и продавал премиксы и кормовые концентраты со ставкой НДС 10%. Между тем, эти виды товаров, по мнению налоговиков, должны были облагаться НДС по ставке 18–20%, а не по льготной ставке 10%, т.к. в перечне для этой льготной ставки никаких премиксов нет.

Это давняя история противоречий, о которых на «Клерке» писали много раз.

Одной из компаний – «Техкорм» – доначислили 1 млрд рублей с 2016 по 2021 год. Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив», убеждена: период доначислений в данной ситуации вызывает сомнения и может кардинально повлиять на ситуацию.

– Если в настоящий момент налогоплательщик обжалует решение в вышестоящий налоговый орган, то более вероятным кажется доначисление за период «2019-2021гг». А в нашем случае период, за который проводится доначисление, имеет принципиальный характер.

Описанная ситуация свидетельствует о существенных упущениях и несогласованности в работе государственных органов, отвечающих за развитие сельского хозяйства и ФНС.

Если мы говорим именно о ввозе товаров на территорию РФ, встает вопрос, почему спор о размере ставок возникает не в период этого ввоза, а только в рамках выездного налогового контроля. Нет ли в данной ситуации нарушения основополагающих принципов налогового права – экономического обоснования налога и защиты правомерных ожиданий налогоплательщика.

Похоже, что не все еще потеряно. Может, схема вовсе и не схема никакая? Эксперт советует обращаться в суд, если вы вдруг попали в такую ситуацию.

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