Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет

Бухгалтеры ждут четких объяснений по подсчету и уплате налога с аванса за декабрь, выплаченного в декабре. С зарплатой, которая будет в январе, все понятно, а вот по авансу есть сразу несколько вариантов.

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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Витязь на распутье

Наши эксперты почитали обсуждения бухгалтеров на форуме и говорят, что всего сейчас (без объяснений Минфина) возможны три варианта развития событий. Исчислять НДФЛ:

  • сразу после выплаты;
  • 31 декабря;
  • в январе.

Споры идут серьезные, ибо каждый вариант имеет логичные обоснования. Ходят слухи, что «1С» готовит программы к третьему варианту.

Что говорят бухгалтеры

«Выплатить всё в декабре и перечислить НДФЛ так же в декабре. И будет нам счастье﻿😜﻿»

«№ 3. Приклеить аванс декабря к зарплате за декабрь, выплаченной в январе. В декабре в справке 2-НДФЛ будет пусто. Но остается вопрос с вычетом. За декабрь его не даем, получается?»

«Я планирую закрыть зарплату 30.12.2022 г.»

У нас само...декларирование

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Как автоматизировать сотрудничество с самозанятыми. Реальные кейсы

Снизить нагрузку на отделы бухгалтерии и кадров, привлечь больше 2000 самозанятых и не утонуть в бумагах? Реально!

Вместе с ex-HRD сервиса доставки Broniboy Соней Оберемко и операционным директором аутсорс компании Алгоритм24 Екатериной Ионовой поговорим о том, как автоматизация меняет жизнь компаний, которые сотрудничают с самозанятыми. 

Вы узнаете:

  • как работать с внештатниками из разных городов без проблем; 
  • как выстроить работу с договорами, актами, выплатами и чеками; 
  • как уменьшать текучку исполнителей и сокращать время найма;
  • как автоматизировать работу с внештатниками для бухгалтерии. 

Руководитель юридического отдела компании Консоль Дарья Гольева ответит на ваши самые интересные вопросы.

Места на вебинар разбирают прямо сейчас, успейте и вы записаться.

Персона дня

Кудрин уходит из Счетной палаты. На его место может прийти бывший зам Путина (когда тот был премьером), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (но это пока неточно).

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Господибожемой

Простите, но это первое, что просится на язык, когда опять кто-то говорит про приближающийся 2023 год. Единый налоговый платеж уже дышит в спину, а по нему до сих пор сыпется куча ясного и неясного.

Например, будет новый бланк уведомления по ЕНП: не пропустите правила его заполнения.

Станьте гуру в ЕНП раньше самих налоговиков!

Эксперты «Клерка» пойдут разбираться с ЕНП на большую конференцию «Ведомостей» 9 декабря. Да не с кем-нибудь, а с замом министра экономического развития. Присоединяйтесь и вы!

Спикеры ответят на вопросы по:

  • новым налоговым льготам;
  • необоснованной налоговой выгоде и дроблении бизнеса (судебная практика);
  • возвращению бизнеса в РФ и переводу работников на работу за рубеж.

И это еще далеко не все! Мы знаем, вы уже хотите записаться. Это можно здесь

Заряд мотивации

Любопытнейшая история: краснодарец уехал работать в Китай за 200 000 рублей, а сейчас живет в китайской Кремниевой долине.

Ваша собирается на конференцию редакция

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет

Бухгалтеры ждут четких объяснений по подсчету и уплате налога с аванса за декабрь, выплаченного в декабре. С зарплатой, которая будет в январе, все понятно, а вот по авансу есть сразу несколько вариантов.

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