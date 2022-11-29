«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет

Витязь на распутье

Наши эксперты почитали обсуждения бухгалтеров на форуме и говорят, что всего сейчас (без объяснений Минфина) возможны три варианта развития событий. Исчислять НДФЛ:

сразу после выплаты;

31 декабря;

в январе.

Споры идут серьезные, ибо каждый вариант имеет логичные обоснования. Ходят слухи, что «1С» готовит программы к третьему варианту.

Что говорят бухгалтеры «Выплатить всё в декабре и перечислить НДФЛ так же в декабре. И будет нам счастье﻿😜﻿» «№ 3. Приклеить аванс декабря к зарплате за декабрь, выплаченной в январе. В декабре в справке 2-НДФЛ будет пусто. Но остается вопрос с вычетом. За декабрь его не даем, получается?» «Я планирую закрыть зарплату 30.12.2022 г.»

У нас само...декларирование

Новости автоматизации: теперь бухгалтерский бизнес (и еще несколько отраслей в микробизнесе) будут сами себе проводить СОУТ. Новый приказ Минтруда.

Как автоматизировать сотрудничество с самозанятыми. Реальные кейсы Снизить нагрузку на отделы бухгалтерии и кадров, привлечь больше 2000 самозанятых и не утонуть в бумагах? Реально! Вместе с ex-HRD сервиса доставки Broniboy Соней Оберемко и операционным директором аутсорс компании Алгоритм24 Екатериной Ионовой поговорим о том, как автоматизация меняет жизнь компаний, которые сотрудничают с самозанятыми. Вы узнаете: как работать с внештатниками из разных городов без проблем;

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Персона дня

Кудрин уходит из Счетной палаты. На его место может прийти бывший зам Путина (когда тот был премьером), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (но это пока неточно).

Без комментариев

Важный бухгалтерский контент:

Главред рекомендует Истории про самые настоящие «подставы» бухгалтеров-аутсорсеров увы, никуда не уходят. Наш главред советует прочитать поучительную статью об этом.

Господибожемой

Простите, но это первое, что просится на язык, когда опять кто-то говорит про приближающийся 2023 год. Единый налоговый платеж уже дышит в спину, а по нему до сих пор сыпется куча ясного и неясного.

Например, будет новый бланк уведомления по ЕНП: не пропустите правила его заполнения.

Станьте гуру в ЕНП раньше самих налоговиков! Эксперты «Клерка» пойдут разбираться с ЕНП на большую конференцию «Ведомостей» 9 декабря. Да не с кем-нибудь, а с замом министра экономического развития. Присоединяйтесь и вы! Спикеры ответят на вопросы по: новым налоговым льготам;

необоснованной налоговой выгоде и дроблении бизнеса (судебная практика);

возвращению бизнеса в РФ и переводу работников на работу за рубеж. И это еще далеко не все! Мы знаем, вы уже хотите записаться. Это можно здесь

Заряд мотивации

Любопытнейшая история: краснодарец уехал работать в Китай за 200 000 рублей, а сейчас живет в китайской Кремниевой долине.

Ваша собирается на конференцию редакция