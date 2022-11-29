«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет

Витязь на распутье
Наши эксперты почитали обсуждения бухгалтеров на форуме и говорят, что всего сейчас (без объяснений Минфина) возможны три варианта развития событий. Исчислять НДФЛ:
- сразу после выплаты;
- 31 декабря;
- в январе.
Споры идут серьезные, ибо каждый вариант имеет логичные обоснования. Ходят слухи, что «1С» готовит программы к третьему варианту.
Что говорят бухгалтеры
«Выплатить всё в декабре и перечислить НДФЛ так же в декабре. И будет нам счастье😜»
«№ 3. Приклеить аванс декабря к зарплате за декабрь, выплаченной в январе. В декабре в справке 2-НДФЛ будет пусто. Но остается вопрос с вычетом. За декабрь его не даем, получается?»
«Я планирую закрыть зарплату 30.12.2022 г.»
У нас само...декларирование
Новости автоматизации: теперь бухгалтерский бизнес (и еще несколько отраслей в микробизнесе) будут сами себе проводить СОУТ. Новый приказ Минтруда.
Как автоматизировать сотрудничество с самозанятыми. Реальные кейсы
Снизить нагрузку на отделы бухгалтерии и кадров, привлечь больше 2000 самозанятых и не утонуть в бумагах? Реально!
Вместе с ex-HRD сервиса доставки Broniboy Соней Оберемко и операционным директором аутсорс компании Алгоритм24 Екатериной Ионовой поговорим о том, как автоматизация меняет жизнь компаний, которые сотрудничают с самозанятыми.
Вы узнаете:
- как работать с внештатниками из разных городов без проблем;
- как выстроить работу с договорами, актами, выплатами и чеками;
- как уменьшать текучку исполнителей и сокращать время найма;
- как автоматизировать работу с внештатниками для бухгалтерии.
Руководитель юридического отдела компании Консоль Дарья Гольева ответит на ваши самые интересные вопросы.
Места на вебинар разбирают прямо сейчас, успейте и вы записаться.
Персона дня
Кудрин уходит из Счетной палаты. На его место может прийти бывший зам Путина (когда тот был премьером), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (но это пока неточно).
Без комментариев
Важный бухгалтерский контент:
- Все о применении счетов санкционирования расходов: сложные ситуации
- НДФЛ по ставке 15% надо доплатить до 1 декабря по уведомлению из ИФНС
Главред рекомендует
Истории про самые настоящие «подставы» бухгалтеров-аутсорсеров увы, никуда не уходят. Наш главред советует прочитать поучительную статью об этом.
Господибожемой
Простите, но это первое, что просится на язык, когда опять кто-то говорит про приближающийся 2023 год. Единый налоговый платеж уже дышит в спину, а по нему до сих пор сыпется куча ясного и неясного.
Например, будет новый бланк уведомления по ЕНП: не пропустите правила его заполнения.
Станьте гуру в ЕНП раньше самих налоговиков!
Эксперты «Клерка» пойдут разбираться с ЕНП на большую конференцию «Ведомостей» 9 декабря. Да не с кем-нибудь, а с замом министра экономического развития. Присоединяйтесь и вы!
Спикеры ответят на вопросы по:
- новым налоговым льготам;
- необоснованной налоговой выгоде и дроблении бизнеса (судебная практика);
- возвращению бизнеса в РФ и переводу работников на работу за рубеж.
И это еще далеко не все! Мы знаем, вы уже хотите записаться. Это можно здесь
Заряд мотивации
Любопытнейшая история: краснодарец уехал работать в Китай за 200 000 рублей, а сейчас живет в китайской Кремниевой долине.
Ваша собирается на конференцию редакция