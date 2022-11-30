Закрываем резерв на оплату отпусков. Что надо проверить в конце года

Как сформировать резервы на отпуска и вознаграждения

Если будете использовать резервы на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения, за выслугу лет, по итогам работы за год, пропишите это в учетке. Вы вправе выбрать любой из резервов.

Чтобы создать и использовать резерв нужно пройти пять этапов.

1. Установите предполагаемую сумму расходов на оплату труда. Добавьте взносы на обязательное страхование. При этом в предполагаемую сумму ни потенциальные вознаграждения, ни отпускные не включайте.

2. Определите предельную сумму отчислений в резерв. Свыше этой величины резерв формировать нельзя.

3. Рассчитайте ежемесячный процент отчислений в резерв. Для этого разделите потенциальную сумму отпускных на сумму предполагаемых расходов на оплату труда со страховыми взносами. Аналогичный расчет – для резерва на вознаграждения.

4. Результаты расчетов запишите в смету. Документ должен утвердить руководитель компании.

5. Ежемесячно умножайте расходы на оплату труда со взносами на процент отчислений. На эту сумму увеличивайте величину резерва.