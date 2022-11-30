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Налог на прибыль

Закрываем резерв на оплату отпусков. Что надо проверить в конце года

Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. Один из них – резерв на оплату предстоящих отпусков. Как его правильно проверить, расскажем в статье.

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Закрываем резерв на оплату отпусков. Что надо проверить в конце года

Как сформировать резервы на отпуска и вознаграждения

Если будете использовать резервы на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения, за выслугу лет, по итогам работы за год, пропишите это в учетке. Вы вправе выбрать любой из резервов.

Чтобы создать и использовать резерв нужно пройти пять этапов.

1. Установите предполагаемую сумму расходов на оплату труда. Добавьте взносы на обязательное страхование. При этом в предполагаемую сумму ни потенциальные вознаграждения, ни отпускные не включайте.

2. Определите предельную сумму отчислений в резерв. Свыше этой величины резерв формировать нельзя.

3. Рассчитайте ежемесячный процент отчислений в резерв. Для этого разделите потенциальную сумму отпускных на сумму предполагаемых расходов на оплату труда со страховыми взносами. Аналогичный расчет – для резерва на вознаграждения.

4. Результаты расчетов запишите в смету. Документ должен утвердить руководитель компании.

5. Ежемесячно умножайте расходы на оплату труда со взносами на процент отчислений. На эту сумму увеличивайте величину резерва.

Когда проводить сверку резерва

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