«Ночной бухгалтер». Противостояние философов: Минтруд поспорил с Рострудом по поводу трудовых книжек мобилизованных

О чем спорят гении

Если серьезно, то документ, по которому идут споры – это Порядок ведения трудовых книжек, утвержденный приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н. Роструд считает, что делать запись о приостановке трудового договора с мобилизованным надо, Минтруд – что нет.

Чиновники министерства попросту не нашли в документе такой нормы. И они правы, потому что такого правила нет. Просто не так давно Роструд почему-то сделал другой вывод.

Короче говоря, проблемы бы не было вообще, если не считать нюанса – что фактически частичная мобилизация уже прошла, а значит, и трудовые книжки тех, кто ушел на передовую, бухгалтеры уже заполнили. Что делать?

Объясняет эксперт Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, эксперт «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра: «Если кадровик внес запись в трудовую книжку о приостановке трудового договора, то нужно признать ее недействительной. Поставить порядковый номер записи, дату, в графе 3 „Запись за № 00 недействительна. Внесена ошибочно“. Графа 4 не заполняется».

Налоговые новости

Несколько важных пунктов.

Во-первых, налоговики пояснили: если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу.

Во-вторых, заканчивайте путаться с расчетом НДФЛ 15%. Зарплату и дивиденды суммировать нельзя! (Минфин).

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Погуляли и хватит

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Минус один

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Ваша аккуратная редакция