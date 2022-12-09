Как налоговики раскрывают схему с заменой займом оплаты труда. Разбор ошибок

Чем компании грозит неуплата НДФЛ

Удержать НДФЛ в бюджет обязаны налоговые агенты (ст. 226 НК). Платить НДФЛ придется самим получателям дохода, если налог не удержал налоговый агент.

Однако для налоговых агентов предусмотрена ответственность за не удержание и не перечисление в бюджет сумм налога, а также перечисление налога с нарушением установленного законом срока. Это штраф в размере 20 процентов от суммы налога, подлежащей удержанию и перечислению (ст. 123 НК).

Кроме того, придется уплатить пеню (ст. 75 НК). При этом обязанность по уплате в бюджет НДФЛ у налогового агента возникает ранее, чем аналогичная обязанность у налогоплательщика (постановления Президиума ВАС от 26.09.2006 № 4047/06 и от 12.01.2010 № 12000/09). А именно с момента, когда налоговый агент должен был внести средства в бюджет.

Чтобы избежать штрафов и пени, налоговому агенту надо доказать, что он – не налоговый агент. Например, что выплаты в адрес физлиц – это не доход.