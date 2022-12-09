«Ночной бухгалтер». Единый налоговый пряник: куда поедет ЕНП в 2023 году?

Тула – налоговая столица России?

Что-то вроде того. Все дело в том, что получателем платежа по ЕНП будет УФК по Тульской области. Депутат Госдумы Ольга Ануфриева нам объяснила: платежи по налогу будут поступать в Казначейство, а не в ФНС. Получателем платежа Тулу выбрало именно оно.

«Не исключено, что там находится ЦОД, который отвечает всем требованиям», сказала Ольга Ануфриева.

Говорят читатели Бухгалтеры и шутят, и переживают: «Тула – новая столица?» «Боюсь, что если какая-нибудь путаница будет с перечислениями в ИФНС. Мне в Московскую УФК приходилось ездить, чтобы ситуацию исправлять, налоговики свои ошибки на нас свалили, а в Тульскую как ездить? Командировка? Мне все-таки не так далеко из Москвы. А Новосибирску?»

Отступать некуда, позади – довольные пилотом ЕНП

Отменять или переносить новую систему никто не будет: участники «пилотного проекта» по ЕНП (стартовал 1 июля 2022 года) довольны, а система «рождена самой жизнью». Так считают в Госдуме.

С довольными, конечно, хотелось бы пообщаться – да и вообще, собрать в голове вообще все, что известно про единый налоговый платеж сейчас. И наконец зарядиться спокойствием. Это мы вам обещаем на вебинаре 23 декабря: по ссылке можно записаться.

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Многострадальный декабрь

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Бухгалтеру в помощь

Пара полезных инструкций:

Главред рекомендует Пообщались с крутым налоговым адвокатом о том, почему на требования ФНС нет универсального ответа, почему бумажный НДС – это старомодная проблема и зачем бизнесу смотреть на себя глазами налоговой. Почитайте :)

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