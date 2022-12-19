«Ночной бухгалтер». В новом детском пособии будут другие «критерии нуждаемости»

Перераспределение

По новым правилам детских пособий в 2023 году некоторые родители будут получать больше, чем сейчас, а некоторые...не получат вообще ничего.

Например, повезет беременным, которые встали на учет на ранних сроках беременности: им дадут не 50%, а до 100% прожиточного минимума каждый месяц. А вот пособие на ребенка до трех лет получить будет сложнее. Для него добавились новые «критерии нуждаемости»: доход в размере 1 прожиточного минимума на человека, не больше. И будут учитывать имущество.

Подать заявку на новое пособие можно уже начиная с 28 декабря.

Главред рекомендует С новым пособием много мороки, мы и сами немного запутались и пошли к нашему эксперту :) Понять, сколько получите вы, можно из экспертного обзора Натальи Петровой: сохраняйте себе.

Кому дадут больничные

С 2023 года их получат внештатные исполнители на договорах ГПХ. Новые правила уже утвердили.

Осторожно, ЕНП

Мы сбились со счета, в который раз ставим такой заголовок, но с новой уплатой налогов куда ни кинься – все требует внимания. Вы знали, например, что после сдачи декларации уведомление по ЕНП перестает быть актуальным?

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Что почитать

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