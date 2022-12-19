Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». В новом детском пособии будут другие «критерии нуждаемости»

Заявление на пособие можно подавать уже с 28 декабря. Но есть, как говорится, нюанс. Даже не один.

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«Ночной бухгалтер». В новом детском пособии будут другие «критерии нуждаемости»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Перераспределение

По новым правилам детских пособий в 2023 году некоторые родители будут получать больше, чем сейчас, а некоторые...не получат вообще ничего.

Например, повезет беременным, которые встали на учет на ранних сроках беременности: им дадут не 50%, а до 100% прожиточного минимума каждый месяц. А вот пособие на ребенка до трех лет получить будет сложнее. Для него добавились новые «критерии нуждаемости»: доход в размере 1 прожиточного минимума на человека, не больше. И будут учитывать имущество.

Подать заявку на новое пособие можно уже начиная с 28 декабря.

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Мы сбились со счета, в который раз ставим такой заголовок, но с новой уплатой налогов куда ни кинься – все требует внимания. Вы знали, например, что после сдачи декларации уведомление по ЕНП перестает быть актуальным?

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Маркетплейсы завоевывают бизнес, а работа с ними легче не становится

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