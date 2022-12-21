Когда оплата за работника не будет его выгодой: проблемы оценки

В чем состоит правило

Когда определяют налоговую базу по НДФЛ, то учитывают все доходы физлица, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло (п. 1 ст. 210 НК). А также доходы в виде материальной выгоды, которая определяется в соответствии со статьей 212 НК.

К доходам, полученным физлицом в натуральной форме, относится, в частности, оплата за него организациями товаров, работ, услуг или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения. Но именно в интересах физлица. Тогда эта выгода признается его доходом и облагается НДФЛ (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК).

Однако оплата компанией за налогоплательщика товаров, работ, услуг или имущественных прав не в интересах этого лица не признается доходом, полученным им в натуральной форме (письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-06/111747).

Осталось только «самое простое» - разделить эти интересы.