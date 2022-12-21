Обзоры для бухгалтера

Топ самых важных новостей-2023 недели

Нервная система бухгалтеров близка к обмороку: подарки не куплены, год на работе не закрыт, новости про изменения с 2023 года сыпятся как из рога изобилия. Мы собрали тут только те, которые вам пропустить нельзя.

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Топ самых важных новостей-2023 недели
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Утвердили форму ЕФС-1

Официально готова и утверждена форма отчета, который с 2023 года заменит СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Кроме того: 

А еще мы сделали удобную таблицу о том, какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году

Неизвестность с платежками по ЕНП

ЕНП вот-вот заработает, а ФНС выдает рекомендации по платежкам, и что в итоге с ними будет, непонятно. Предлагают сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января.

Изменили закон по ЕНП

Да да, он еще не стартовал, а его уже "подкорректировали". Например, в бывших 2-НДФЛ не будет больше данных об уплаченном налоге

С отсрочкой по налогам будут изменения

Из-за (барабанная дробь) единого налогового платежа отсрочку по налогам будут давать по новым правилам. 

Тут новость хорошая: процесс упростят. Достаточно будет направить заявление и пакет документов через личный кабинет или по ТКС.

И это еще не все!

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Учетная политика на 2023 год

Особенности учета конкретной организации, порядок проведения инвентаризаций, системы применяемых регистров отражаются в учетной политике. В 2023 году ожидаются существенные изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве. О новациях в учетной политике расскажем в статье.

Учетная политика на 2023 год

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Россияне смогут отказаться сдавать биометрию. Отследить, кто мог ее украсть, помогут Госуслуги

Собирать ваши записи голосов и отпечатки пальцев теперь официально можно только с вашего согласия. Никаких принуждений. Правда, наказывать за принуждение будут позже.

«Ночной бухгалтер». Россияне смогут отказаться сдавать биометрию. Отследить, кто мог ее украсть, помогут Госуслуги

🗝️Научим вести учет по новым ФСБУ

Есть курс повышения квалификации: «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы». Есть места: четыре. Есть необходимость: годовую отчетность сдавать с учетом новых правил.

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