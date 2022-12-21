Топ самых важных новостей-2023 недели

Утвердили форму ЕФС-1

Официально готова и утверждена форма отчета, который с 2023 года заменит СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Кроме того:

А еще мы сделали удобную таблицу о том, какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году

Неизвестность с платежками по ЕНП

ЕНП вот-вот заработает, а ФНС выдает рекомендации по платежкам, и что в итоге с ними будет, непонятно. Предлагают сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января.

Изменили закон по ЕНП

Да да, он еще не стартовал, а его уже "подкорректировали". Например, в бывших 2-НДФЛ не будет больше данных об уплаченном налоге.

С отсрочкой по налогам будут изменения

Из-за (барабанная дробь) единого налогового платежа отсрочку по налогам будут давать по новым правилам.

Тут новость хорошая: процесс упростят. Достаточно будет направить заявление и пакет документов через личный кабинет или по ТКС.

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