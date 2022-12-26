«Ночной бухгалтер». Самозанятым запретят работать за границей

«Совершенно понятно, почему они сбежали»

...высказался о покинувших страну соотечественниках спикер Госдумы Вячеслав Володин. И заявил: налоговых льгот и преференций таких россиян надо лишать.

Единороссы в Думе уже отчитались, о каких преференциях речь. Самозанятым хотят запретить работать из-за рубежа, а ИП-нерезидентам – повысить налоговые ставки. Какие именно ставки – парламентарии не конкретизируют.

Сейчас дела обстоят так: у самозанятых нет никаких ограничений по месту оказания услуг, а ИП не лишаются статуса и не слетают со спецрежимов, если уехали за границу. Существенная перемена есть только с НДФЛ: там ставки меняются с 13% до 30. Но только если человек стал нерезидентом РФ. То есть находится за рубежом больше 183 дней.

Что именно хотят поменять творцы новых ограничений – пока неясно. Анонс слегка пугает: поправки хотят вносить в Налоговый кодекс. А вот в какую именно статью?

ЕФС-1

Важные детали про новую форму:

По налогам отчитайтесь

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Ваша не поняла, куда пропал целый день редакция