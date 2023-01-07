АУСН-2023: как перейти, кто может применять, какие налоги и взносы

Когда и как перейти

Перейти на АУСН с 2023 года можно, подав уведомление через личный кабинет до 9 января 2023 года (включительно). Об этом, в частности, напоминает ФНС в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.

Можно еще пройти процедуру перехода на АСУН с помощью уполномоченного банка.

При этом необходимо отказаться от УСН, но никакие уведомления для этого не нужны. Отказ произойдет автоматически, если в личном кабинете при переходе на АУСН проставить признак отказа от УСН. Об этом сообщает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.

Обратите внимание, что направить в ИФНС уведомление о переходе на АУСН через оператора ЭДО по ТКС нельзя.

Есть только два способа:

через личный кабинет на сайте ФНС;

через уполномоченный банк.

Объединение фондов, ЕНП, ограничения по УСН, АУСН, новые декларации, новые ФСБУ... Мы уверены, у вас аж глаз задергался при каждом слове. Скорая помощь от «Клерка» – курс повышения квалификации по всем изменениям 2023 года. Научитесь применять все на практике, получите об этом официальное удостоверение. Вносим его в ФИС ФРДО. Успейте на старт январского потока.

Кто может перейти

Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей.

В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя.

Кому нельзя применять АУСН – смотрите в нашей таблице.

В запретительном списке – 33 пункта. Хотя ввести еще один – запрет на АУСН для ювелирного бизнеса.

Но пока это только проект, даже не внесенный в Госдуму. Так что на сегодняшний день ювелиры из 4 регионов могут перейти на АУСН, если они не подпадают под другие критерии запрета.

Кстати, ювелирный бизнес негодует и требует не отменять для них АУСН.

Банки

Применять АУСН может только бизнес, у которого есть расчетный счет в уполномоченном банке.

В перечне 8 банков: Модульбанк;

Сбербанк;

Альфа-банк;

Филиал «Точка» банка Открытие;

Промсвязьбанк;

Тинькофф Банк;

ВТБ;

АК Барс.

Налог по АУСН

Ставки по АУСН:

8% – на объекте «доходы»;

20% – на объекте «доходы минус расходы»;

3% – минимальный налог (на объекте «доходы минус расходы»).

Доходы фиксируются по ККТ и по движениям на счете. Аналогично определяются расходы.

Непосредственное участие в фиксации доходов и расходов бизнеса на АУСН будет принимать банк.

Для этого все банковские операции бизнеса на АУСН надо кодировать. По коду будут определять признак, который влияет на расчет налога.

ФНС выпустила методические рекомендации с примерами для банков и бизнеса, как разделять доходы и расходы на АУСН на учитываемые и не учитываемые при налогообложении.

Чтобы банку было легче распознать операцию, в платежках бизнеса на АУСН (входящих и исходящих) можно указывать специальные коды:

Б – включать в базу;

Н – не включать в базу;

В – возврат прихода или расхода.

Если доход или расход признается частично, будет код «БХХХ.YY» или «ВХХХ.YY», где ХХХ.YY – сумма (рубли, копейки).

Налоговый период по АУСН – месяц.

Налог посчитают сами налоговики. Уведомление придет в личный кабинет. Уплатить налог надо до 25 числа.

Страховые взносы

При АУСН по выплатам физлицам тариф взносов 0%.

У ИП на АУСН тоже нет фиксированных взносов.

При этом и у работников, и у ИП будут идти и стаж, и баллы для пенсии. И если с работниками все просто (им СФР насчитает баллы в процентах от зарплаты, как всем остальным наемным работникам), то ситуация с ИП – сложнее.

Стаж и баллы будут зависеть от суммы налога по АУСН.

СФР будет учитывать в качестве взносов ИП 46% от налога по АУСН, но не более максимальных фиксированных взносов для ИП.

Если общая сумма таких виртуальных взносов не менее фиксированных взносов ИП, то в стаж войдет весь период пребывания на АУСН.

Если меньше, то в страховой стаж засчитают период пропорционально страховым взносам.

Проект Минтруда с поправками в правила подсчета страхового стажа для пенсии опубликован на федеральном портале.

Взносы в ФСС (по травматизму) есть, но считают их не в процентах.

Тариф – фиксированный, в 2023 году – 2 217 руб. в год или 184,75 руб. в месяц (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2146).

НДФЛ

При АУСН исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с зарплат сотрудников делает банк.

С НДФЛ при АУСН процесс идет так: