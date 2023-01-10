Можно ли вернуть деньги за обучение с работника

Когда учеба обязательна
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников (ст. 196 ТК). Например, если это – условие выполнения работниками вида их деятельности.
В качестве примера можно привести обязательное повышение квалификации аудиторов, которое предусмотрено в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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