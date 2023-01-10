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Налог на прибыль

Можно ли вернуть деньги за обучение с работника

Обучать работников и можно, и нужно. Но иногда они не хотят отрабатывать полученные знания. Можно ли наказать их за это финансово, расскажем в статье.

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Можно ли вернуть деньги за обучение с работника

Когда учеба обязательна

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников (ст. 196 ТК). Например, если это – условие выполнения работниками вида их деятельности.

В качестве примера можно привести обязательное повышение квалификации аудиторов, которое предусмотрено в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Когда учеба необязательна

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