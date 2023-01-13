«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров горит мозг от ЕНП. Налоговики объяснили, что делать с фиксированными взносами

Что там со взносами

По фиксированным платежам страховых взносов ИП нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно, рассказали налоговики в своем Телеграм-канале.

Зачисляться все – и за 20221, и за 2023 год – будет на ЕНС, даже если отправите на другой КБК.

Бухгалтеры интересуются: а как же подтвердить уплаченные страховые взносы в целях уменьшения УСН поквартально? И увы, на этот вопрос все еще нет ответа. Ждем :(

Уведомления vs платежки

Клерки потихноньку делятся на смирившихся и не смирившихся с неизбежным. Кто-то готов сразу перейти на уведомления, а кто-то – нет. В чатах идет дискуссия. Некоторые доходят до абсурда: не хотят вообще ничего платить, пока система не отладится. На другой стороне – риторические аргументы:

«А то мы не знаем чем заканчиваются азартные игры с государством».

Объяснялка дня Пояснение от налоговой по платежкам: если банк не принимает платежи с указанием в поле ОКТМО значения «0», разрешается указать в этом поле иное значение ОКТМО, состоящее из восьми знаков.

Ахтунг

Осторожно, 16 января: не забудьте сдать к этому сроку СЗВ-М и СЗВ-ТД. Это последний раз, когда надо сдавать эти формы отчетности, дальше их заменят другие.

Один из заменяющих отчетов – ЕФС-1.

Главред рекомендует Почитайте большой обзор нашего эксперта о том, что важно знать про ЕФС-1 с 2023 года: как заполнять, куда и когда сдавать.

Топ комментариев дня

Цитаты бухгалтеров на «Клерке»:

«Не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол, он звонит и по Тебе. ©» – к новости о том, что За оскорбление ВС РФ конфискуют имущество

«Вопрос остался открытым: если не подавать уведомление, то как засчитывать фиксированные взносы в счет УСН и ПСН?» – все та же боль про фиксированные взносы

«Если есть на свете рай это краснодарский край» – к материалу Какой город лучше: Краснодар или Ростов-на-Дону?

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Идея дня

А давайте откроем...розничный магазин? Если вас хоть раз посещала такая мысль перед сном, почитайте инструкцию. Ну так, на всякий случай :)

Ваша сонная редакция