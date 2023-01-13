«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров горит мозг от ЕНП. Налоговики объяснили, что делать с фиксированными взносами

Что там со взносами
По фиксированным платежам страховых взносов ИП нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно, рассказали налоговики в своем Телеграм-канале.
Зачисляться все – и за 20221, и за 2023 год – будет на ЕНС, даже если отправите на другой КБК.
Бухгалтеры интересуются: а как же подтвердить уплаченные страховые взносы в целях уменьшения УСН поквартально? И увы, на этот вопрос все еще нет ответа. Ждем :(
Уведомления vs платежки
Клерки потихноньку делятся на смирившихся и не смирившихся с неизбежным. Кто-то готов сразу перейти на уведомления, а кто-то – нет. В чатах идет дискуссия. Некоторые доходят до абсурда: не хотят вообще ничего платить, пока система не отладится. На другой стороне – риторические аргументы:
«А то мы не знаем чем заканчиваются азартные игры с государством».
Объяснялка дня
Пояснение от налоговой по платежкам: если банк не принимает платежи с указанием в поле ОКТМО значения «0», разрешается указать в этом поле иное значение ОКТМО, состоящее из восьми знаков.
Ахтунг
Осторожно, 16 января: не забудьте сдать к этому сроку СЗВ-М и СЗВ-ТД. Это последний раз, когда надо сдавать эти формы отчетности, дальше их заменят другие.
Один из заменяющих отчетов – ЕФС-1.
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Топ комментариев дня
Цитаты бухгалтеров на «Клерке»:
- «Не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол, он звонит и по Тебе. ©» – к новости о том, что За оскорбление ВС РФ конфискуют имущество
- «Вопрос остался открытым: если не подавать уведомление, то как засчитывать фиксированные взносы в счет УСН и ПСН?» – все та же боль про фиксированные взносы
- «Если есть на свете рай это краснодарский край» – к материалу Какой город лучше: Краснодар или Ростов-на-Дону?
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Идея дня
А давайте откроем...розничный магазин? Если вас хоть раз посещала такая мысль перед сном, почитайте инструкцию. Ну так, на всякий случай :)
Ваша сонная редакция