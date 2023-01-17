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«Ночной бухгалтер». Выемок и выездов в офисы будет больше: налоговики готовят бизнесу тяжелый год

Салатики доели, пояса затянули и снова в боевую готовность. Похоже, бизнес ждет немало проверок, выемок и прочего налогового контроля. Эксперт советует готовиться заранее.

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«Ночной бухгалтер». Выемок и выездов в офисы будет больше: налоговики готовят бизнесу тяжелый год
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Затишье перед бурей

Пока повсюду относительная тишина: бизнес почти не думает о проверках в кутерьме и хаосе Единого налогового платежа.

Между тем, расслабляться не стоит, год предстоит тяжелый и потребует много внимания от каждого.

Налоговый контроль будет только усиливаться, а выездных проверок станет только больше: первые звоночки к этому были еще в прошлом году.

Вот что прогнозирует Вячеслав Василевский, адвокат, управляющего партнера группы компаний «Прометей»:

– Проверяющие будут активно использовать выемки и инвентаризации. О необходимости применения подобных процедур говорилось на совещании УФНС по г. Москве в конце года. Также уверен, что правоохранители будут активно «лезть» в проверки, для включения их в состав проверяющих, ведь без налогового органа им теперь никуда, в плане возбуждения уголовных дел. Ещё управление дало указание сотрудникам выездных отделов чаще приезжать в офис к налогоплательщику, ведь не зря проверка называется выездной. Цитата: «Хватит им по кабинетам сидеть».

О других новшествах будущего года, о том, как защититься и предусмотреть важные нюансы заранее расскажет эксперт на вебинаре 30 января.

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Что еще грозит бизнесу

Во-первых, хакерские атаки: программ-вымогателей, похоже, станет больше, как и ущерба от них. О том, как защищаться, «Клерку» недавно рассказывал эксперт: почитайте полезное интервью.

Во-вторых, будут штрафы за продажу лекарств без рецепта: наказывать будут и юридических, и должностных лиц. Проект закона в Думе.

Быстрая и удобная работа с командировками – раскроем все лайфхаки на бесплатном вебинаре 31 января

Эксперт по кадрам и бухгалтерии расскажет о важных нюансах рабочих поездок:

✏️Этапы оформления командировок

✏️Какие документы важны, а какие – нет

✏️О чем нужно помнить при оформлении рабочих поездок, чтобы не допустить ошибок

✏️Инструменты, как упростить и ускорить организацию и оформление командировок

Все зарегистрированные на вебинар получат запись трансляции и материалы с мероприятия.

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Кстати, о Думе

Слуги народа решили разместить в своем Телеграм-канале историю об успешности ЕНП и...не ожидали массовой реакции бухгалтеров. Люди просят обратить внимание на недочеты новой системы, а некоторые и вовсе требуют вернуть все, как было.

Говорят читатели

Некоторые на эту тему даже бабушек-дедушек вспомнили:

«Если бы мой дед (бухгалтер со стажем 60 лет) узнал обо всех этих изменениях...он бы в гробу перевернулся. Сколько его помню, всегда говорил: Когда в учете порядок, тогда можно спать спокойно!»

И о главном

Парочка деталей пресловутого ЕНП:

Интервью дня

Интересный получился разговор с Алексеем Ивановым, директором по знаниям онлайн-бухгалтерии «Моё дело»: почитайте на досуге.

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