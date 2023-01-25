Ювелиров лишили упрощенки и патента: что делать с НДС

Можно ли вычесть «прошлый» входной НДС

Патент

Предположим, что ИП в 2022 вел розничную торговлю ювелирными изделиями и применял патент. В 2022 он закупал ювелирные изделия у завода с НДС. На начало 2023 у него большие остатки товаров. В 2023 он обязан применять общую систему.

При реализации ювелирных изделий в 2023 году и заполнению декларации по НДС сможет ли он поставить в уменьшении НДС по товарным остаткам из 2022 года?

Увы, нет. Есть письмо Минфина от 30.09.2021 № 03-07-14/79383, где рассматривалась подобная ситуация. Чиновники решили, что вычет невозможен.

ИП на ПСН не признаются плательщиками НДС, за некоторыми исключениями (п. 11 ст. 346.43 НК).

В подпункте 3 пункта 2 статьи 170 НК предусмотрено, что в случае приобретения товаров, работ, услуг, лицами, не являющимися плательщиками НДС, суммы налога, предъявленные при приобретении товаров, работ, услуг, учитываются в стоимости таких товаров, работ, услуг.

Иначе говоря, НДС, который ИП заплатил в 2022 году, формирует стоимость приобретенных ювелирных изделий. Механизма, который позволил бы выкрутить налог обратно, и предъявить к вычету, в НК нет.

УСН

А вот при принудительном уходе с УСН получить вычет входного НДС можно!

Налогоплательщики вправе принять к вычету входной НДС, который они имели право, но не успели, учесть в затратах по УСН.

Право на вычет возникает в первом квартале после перехода на общий режим. Но при условии, что товар будет использован для операций, облагаемых НДС (п. 6 ст. 346.25 НК).

Так, заявить НДС к вычету можно (п. 36 Обзора судебной практики ВС № 3 (2021), п. 16 Обзора, утв. Президиумом ВС от 04.07.2018):

по приобретенным товарам для перепродажи, которые не успели продать в период применения УСН;

по поставленным материалам и сырью для производства, которые не оплатили и не использовали в период применения спецрежима;

по расходам на строительство объекта, который введен в эксплуатацию уже после перехода на общую систему.

Для вычета надо зарегистрировать счета-фактуры поставщиков в книге покупок.