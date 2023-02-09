Работа на полставки в 2023 году

Что такое работа на полставки

Работа на полставки, как мы сказали выше, это занятость в режиме неполного рабочего времени.

Понятия «ставка» и «полставки» законом не определены.

На практике работой на полную ставку принято считать труд в течение нормальной продолжительности рабочего времени.

Соответственно, при работе на половину ставки можно говорить, что работник отрабатывает лишь полнормы рабочего времени, то есть работает неполное рабочее время.

Как принять работника на полставки

Прием на работу на полставки схож с обычным приемом на работу.

Работодатель должен:

Как перевести работника на полставки

Перевести сотрудника на полставки можно:

по его инициативе;

инициативе работодателя;

соглашению сторон.

Нельзя отказать в переводе на 0,5 ставки (ч. 1, 2 ст. 93, ч. 2, 3 ст. 256 ТК, абз. 3 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1):

беременной;

женщине в отпуске по уходу за ребенком;

отцу, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком в отпуске по уходу за ним;

одному из родителей (опекуну, попечителю) с ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом – до 18 лет);

лицам, воспитывающим без матери детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

работнику, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

В остальных случаях перевод на полставки может быть только по соглашению сторон.

То есть работодатель может отказать сотруднику в переводе или согласовать такой график работы, который удобен и ему (ч. 1 ст. 93 ТК).

Чтобы перевести работника на полставки по инициативе работодателя, можно установить ему неполное рабочее время в одностороннем порядке. Для этого нужно соблюсти специальную процедуру (ч. 1–4 ст. 74 ТК).

В частности, обосновать, что режим работы меняется в связи с изменением организационных или технологических условий труда, уведомить работника об изменениях и их причинах как минимум за два месяца до нововведений.

Если он согласится трудиться в новых условиях, следует оформить дополнительное соглашение, а если откажется – предложить ему перевод на другую подходящую работу.

Если нет такой работы или сотрудник откажется от перевода – оформить увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.

Продолжительность рабочего времени при работе на полставки

При работе на полставки продолжительность рабочей недели составляет обычно 20 часов, то есть половину обычной нормы рабочего времени (40 часов).

У работников с сокращенной рабочей неделей она будет меньше.

Например, у инвалида 1 группы рабочая неделя составляет максимум 35 часов, следовательно, трудиться на 0,5 ставки он должен не больше 17,5 часа.

Распределить эти часы можно по-разному.

Это может быть неполная рабочая неделя, когда сотрудник работает меньше за счет сокращения количества рабочих дней. Или, например, неполный рабочий день – количество рабочих дней будет как у всех, но время работы в день меньше.

Например, сотрудник будет трудиться пять дней в неделю по четыре часа.

Также можно сделать и то и другое: сократить и рабочую неделю, и рабочий день.

Например, сотрудник будет работать четыре дня в неделю по пять рабочих часов (ч. 2 ст. 91, ч. 1 ст. 93 ТК).

Зарплата при работе на полставки

При работе на полставки оплата труда производится либо пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ (ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 3 ст. 93 ТК, письмо Роструда от 08.06.2007 № 1619-6).

Пропорционально отработанному времени – это подходящий вариант для повременной системы оплаты, например, для тех, кто получает оклад. А оплата в зависимости от выполненного объема работы – для сдельной системы оплаты труда.

При расчете оплаты работы за месяц сотрудник, работающий на 0,5 ставки, может получить зарплату меньше МРОТ. При этом зарплата, пересчитанная на полное рабочее время, не должна быть ниже МРОТ.

Работник имеет право на стимулирующие и компенсационные выплаты. Это касается оплаты работы сверхурочно, в выходной или праздник, а также в ночные, вечерние часы (ч. 3, 4 ст. 93, ч. 1 ст. 129, ст. 149 ТК).

Больничный при работе на полставки

Сотруднику, трудящемуся на полставки, больничный рассчитывают следующим образом:

Рассчитывают фактический средний дневной заработок работника по стандартной формуле (п. 16 положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540). Определяют величину МРОТ, установленного на дату начала нетрудоспособности, с учетом продолжительности рабочего времени работника: МРОТ на дату начала нетрудоспособности / нормальную продолжительность рабочего времени x продолжительность рабочего времени сотрудника. Рассчитывают минимальный средний дневной заработок исходя из МРОТ с учетом продолжительности рабочего времени работника (пп. 8, 14 положения № 1540): МРОТ с учетом продолжительности рабочего времени работника x 24 / 730. Сравнивают сумму фактического среднего дневного заработка с минимальным средним дневным заработком, исчисленным исходя из МРОТ с учетом продолжительности рабочего времени. Если к зарплате применяется районный коэффициент, то при расчете пособия МРОТ увеличивают на этот коэффициент. За средний дневной заработок для расчета пособия принимают большую из этих двух величин (ч. 1.1 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 8 положения № 1540). Размер пособия определяется в общем порядке. Выплачивают пособие в том же порядке, что и пособие, назначенное работнику, который трудится полный рабочий день.

Пример

Слесарь Кузнецов работает на 0,5 ставки. С 14 по 20 июля 2023 года он был на больничном. Районный коэффициент не установлен. Средний дневной заработок за 2021–2022 годы составляет 460 рублей. Страховой стаж на дату наступления временной нетрудоспособности – 9 лет.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности будет таким.

МРОТ на дату начала болезни с учетом продолжительности рабочего времени работника равен 8 121 рублю (16 242×0,5).

Размер среднего дневного заработка, рассчитанного исходя из МРОТ, равен 266,99 рубля (8 121 руб. x 24 / 730), что меньше фактического среднего дневного заработка (460 рублей). Поэтому для расчета пособия используем фактический средний дневной заработок.

Организация за 3 дня – с 14 по 16 июля 2023-го – должна выплатить 1 380 рублей (460×100 % x 3).

СФР за 4 дня – с 17 по 20 июля 2023-го – выплатит 1 840 рублей (460×100 % x 4).

Размер пособия за весь период нетрудоспособности составит 3 220 рублей (1 380 + 1 840).

Отпуск при работе на полставки

Продолжительность отпуска у сотрудника, занятого на полставки, такая же, как и у работника, который трудится полный день.

Так, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, но бывает и больше, например, у работников-инвалидов – не менее 30 календарных дней (ч. 4 ст. 93, ч. 1, 2 ст. 115 ТК, ч. 5 ст. 23 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, доклад Роструда за III квартал 2021 года, письмо Роструда от 01.04.2015 № ПГ/23357-6-1).

Если на 0,5 ставки трудится сотрудница в отпуске по уходу за ребенком, то период этой работы входит в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Особенность лишь в том, что она не может находиться в двух отпусках одновременно. Чтобы пойти в ежегодный отпуск, сотруднице нужно будет прервать отпуск по уходу за ребенком (абз. 2 ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 93, ч. 3 ст. 256 ТК, абз. 2 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1, письмо Минтруда от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519).

Отпускные (в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск) рассчитывают как обычно – исходя из его среднего заработка.

Особенностей нет (ч. 4, 5 ст. 139, ч. 1 ст. 127 ТК, п. 12 положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Нужно успеть рассчитать отпускные так, чтобы выплатить их работнику не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК, письмо Роструда от 14.05.2020 № ПГ/20884-6-1).

Декрет при работе на полставки

Сотрудница, работающая на 0,5 ставки, как и занятая полный день, имеет право на отпуск по беременности и родам.

Его оформляют на основании листа нетрудоспособности и обычно единовременно на 140 календарных дней. В некоторых случаях срок такого больничного может быть больше.

Так, если женщина родила в период от 22 до 30 недель беременности, то больничный лист ей выдадут на 156 календарных дней с даты родов.

А при многоплодных родах в период от 22 до 28 недель беременности – на 194 календарных дня с даты родов.

Если многоплодная беременность установлена в родах, то, помимо больничного листа на 140 дней, сотруднице оформят еще один дополнительно на 54 календарных дня (пп. 57, 59, 60 порядка формирования листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н).

За весь период декрета сотруднице положено пособие в размере 100% среднего заработка при наличии страхового стажа не менее 6 месяцев (ст. 11 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Его назначает и выплачивает напрямую СФР.

Образец заявления о приеме на работу на полставки

Заявление о приеме на работу на полставки работник составляет в произвольной форме, нормативно установленной нет.

По закону оформлять этот документ необязательно.

Можно попросить сотрудника составить его, если это необходимо по каким-либо причинам (например, такой порядок предусмотрен в правилах внутреннего трудового распорядка).

В заявлении сотрудник обычно указывает:

Ф.И.О.;

должность, на которую он принимается, и структурное подразделение (при наличии);

дату приема на работу;

вид работы (основная или по совместительству);

режим работы на полставки, в том числе время начала и окончания работы, продолжительность рабочей недели.

Образец трудового договора о работе на полставки

Трудовой договор на 0,5 ставки оформляют так же, как и трудовой договор при приеме на работу на целый день. Составляют его в произвольной форме, нормативной нет.

В трудовой договор нужно включить все сведения и условия из ч. 1, 2 ст. 57 ТК. В частности, это место работы и трудовая функция работника, условия оплаты его труда.

Подробно нужно прописать режим рабочего времени и отдыха, если он у работника индивидуальный. Указать продолжительность рабочей недели (обычно 20 часов), время начала и окончания рабочего дня и обеденного перерыва (при наличии).

Если работа на полставки это труд по совместительству,нужно прописать этов трудовом договоре (ч. 4 ст. 282 ТК).

Договор в бумажной форме составляют в двух экземплярах. Каждый из них следует подписать работодателю и сотруднику.

Работник должен поставить подпись на экземпляре работодателя в подтверждение того, что он получил свой экземпляр (ч. 1 ст. 67 ТК).

Трудовой договор может быть составлен в электронной форме, если между лицом, принимаемым на работу, и работодателем налажен электронный документооборот (ч. 2 ст. 22.1, 22.2 ТК).

Образец приказа о приеме на работу на полставки

Приказ о приеме на работу на 0,5 ставки составляют аналогично любому другому приказу о приеме на работу по унифицированной форме (№ Т-1 или Т-1а) или по самостоятельно разработанной. Документ этот необязательный (ч. 1 ст. 68 ТК).

Поскольку приказ о приеме на работу должен соответствовать условиям трудового договора, то в нем нужно прописать информацию из него.

Например, в графе «условия приема на работу и характер работы» унифицированной формы № Т-1 надо прописать режим рабочего времени и времени отдыха на 0,5 ставки (ч. 1 ст. 68 ТК).

Образец заявления о переводе на полставки

Работник может написать заявление о переводе на 0,5 ставки в произвольной форме, нормативно утвержденной нет. Письменное заявление составлять необязательно по закону.

На практике рекомендуем его брать у тех, кому нельзя отказать в переводе на неполное рабочее время. Это будет подтверждением того, что именно сотрудник пожелал такой режим работы, а не работодатель принудил его к этому.

В заявлении сотрудник должен прописать:

Ф.И.О., должность, структурное подразделение (при наличии);

просьбу установить ему неполное рабочее время и желаемый режим работы;

причину перевода на 0,5 ставки (если она есть). Если о неполном рабочем времени просит работник, которому в этом нельзя отказать, то дополнительно следует приложить подтверждающие документы;

срок перевода на 0,5 ставки и дату, с которой он желает начать работу в новом режиме.

Работник должен подписать заявление и поставить дату его оформления.

Образец приказа о переводе на полставки

Нормативная форма приказа о переводе на полставки не утверждена.

Документ составляют произвольно, он по закону необязателен.

Однако его часто оформляют, чтобы, например, известить кадровика об особенностях режима сотрудника, бухгалтера – об особенностях оплаты его труда.

В приказе указывают:

Ф.И.О., должность и структурное подразделение (при наличии) переводимого работника;

новый режим работы;

дату, с которой он вводится;

срок, на который устанавливается работа на полставки;

поручения уполномоченным лицам. Например, бухгалтеру – рассчитывать зарплату пропорционально отработанному времени (ч. 3 ст. 93 ТК);

основание для издания приказа. Обычно указывают заявление работника, соглашение об изменении режима работы.

С приказом рекомендуем ознакомить под подпись работника и других поименованных в нем лиц.

Образец дополнительного соглашения о переводе на полставки

При переводе работника на 0,5 ставки нужно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору в письменной форме.

Документ обязательный, так как у работника изменится режим работы и отдыха (ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 1 ст. 93, ч. 1 ст. 100 ТК).

Форма такого соглашения произвольная, в нем нужно указать:

Режим работы на 0,5 ставки: продолжительность рабочей недели и ежедневной работы, чередование рабочих и выходных дней, время начала и окончания работы, а также время перерывов в работе, в том числе обеденного, для кормления ребенка).

Если работник трудится в день не больше четырех часов, то можно не предоставлять обеденный перерыв (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 108 ТК).

Режим работы определяется по соглашению с работником. Исключение – те, кому нельзя отказать в переводе на полставки. Им конкретный график работы нужно прописать по их желанию, но учитывая условия работы.

Например, если организация начинает работу с 10:00, то работник не вправе требовать установить начало рабочего дня с 08:00 (ч. 1, 2 ст. 93 ТК).

Срок, на который работник переводится на 0,5 ставки.

Если такой режим работы устанавливается бессрочно, то прописывать это необязательно (ч. 1 ст. 93 ТК). Тем, кому работодатель не вправе отказать в работе на 0,5 ставки, перевод оформляют на тот срок, который попросит сотрудник, но не больше, чем на период льготных обстоятельств.

Порядок оплаты труда.

Дату, с которой данные изменения вступают в силу.

Указывать в дополнительном соглашении к трудовому договору, что работник переводится на 0,5 ставки, не нужно. Достаточно зафиксировать режим работы.

Допсоглашение составляют в двух экземплярах: один для работодателя, другой – для сотрудника. Попросите работника поставить на вашем экземпляре подпись в подтверждение того, что он получил свой экземпляр соглашения.

Такие правила применяются при заключении трудового договора, а дополнительное соглашение является его неотъемлемой частью (ч. 1 ст. 67, ст. 72, ч. 2, 3 ст. 57 ТК).