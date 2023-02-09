«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?

Б – безопасность
Поиски разъяснений налоговой по новым вопросам с ЕНП привели нашу редакцию в любопытный ФНС России Chat в Телеграм. Мы полистали его и обнаружили совсем уж удивительные истории.
Часть вопросов участников чата выглядит так: человек заходит в переписку, просит у ФНС информацию о состоянии его долгов по налогам, а ФНС России (так подписан отвечающий) запрашивает в ответ ИНН.
Предприниматель или бухгалтер пишет свой ИНН, и на это ему приходит, ни много ни мало...сумма долгов по налогам, если они есть.
И это в чате, где уже больше 3,5 тысяч человек!
Мы выяснили, что строго говоря, ни информация о долгах, ни ИНН налоговыми тайнами не являются. Потом попробовали проверить достоверность самого чата. На официальном сайте ФНС указан только переход в официальный Телеграм-канал службы. А он, в свою очередь, светится как создатель ФНС России Chat.
Круг замкнулся: похоже, чат действительно ведет ФНС. Вопрос остался один: а безопасно ли разглашать такое количество важной информации в открытом чате, куда может вступить любой желающий (мы проверили)? И это во времена, когда сливы данных и так происходят повсюду и дело дошло уже до введения уголовных статей за утечки.
Старый добрый
Новой системе всего-то чуть больше месяца, а мы уже не знаем, как про нее писать, чтобы ваши глаза не закатились. Да-да, опять про ЕНП. Вот на что обратите внимание сейчас:
- Следите, чтобы налоговики не взыскали долги и не оштрафовали за неуплату налогов. Сейчас им нельзя
- Теперь в платежках на налоги ИП не должен указывать свой адрес
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Справка дня
Итак, справку 182н отменили: это вы наверняка слышали. Откуда теперь будут браться данные для начисления больничных?
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Ваша сумасшедшая редакция