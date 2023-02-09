Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?

Уставшие от неразберихи с ЕНП бухгалтеры и предприниматели выясняют, что на самом деле происходит с их сальдо, весьма нестандартным способом. Заходят в чат в Телеграме на 3,5 тысячи человек и там запрашивают информацию...по ИНН.

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«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Б – безопасность

Поиски разъяснений налоговой по новым вопросам с ЕНП привели нашу редакцию в любопытный ФНС России Chat в Телеграм. Мы полистали его и обнаружили совсем уж удивительные истории.

Часть вопросов участников чата выглядит так: человек заходит в переписку, просит у ФНС информацию о состоянии его долгов по налогам, а ФНС России (так подписан отвечающий) запрашивает в ответ ИНН.

Предприниматель или бухгалтер пишет свой ИНН, и на это ему приходит, ни много ни мало...сумма долгов по налогам, если они есть.

И это в чате, где уже больше 3,5 тысяч человек!

Мы выяснили, что строго говоря, ни информация о долгах, ни ИНН налоговыми тайнами не являются. Потом попробовали проверить достоверность самого чата. На официальном сайте ФНС указан только переход в официальный Телеграм-канал службы. А он, в свою очередь, светится как создатель ФНС России Chat.

Круг замкнулся: похоже, чат действительно ведет ФНС. Вопрос остался один: а безопасно ли разглашать такое количество важной информации в открытом чате, куда может вступить любой желающий (мы проверили)? И это во времена, когда сливы данных и так происходят повсюду и дело дошло уже до введения уголовных статей за утечки.

Старый добрый

Новой системе всего-то чуть больше месяца, а мы уже не знаем, как про нее писать, чтобы ваши глаза не закатились. Да-да, опять про ЕНП. Вот на что обратите внимание сейчас:

«Заколебало, ухожу в аутсорс!», или Как бухгалтерской фирме пережить год максимально успешно

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Справка дня

Итак, справку 182н отменили: это вы наверняка слышали. Откуда теперь будут браться данные для начисления больничных?

Цепочка такая:

Ежемесячный персонифицированный отчет, который сдают бухгалтеры – ФНС – СФР – Снова бухгалтеры

Имейте ввиду, что СФР сможет запрашивать данные о бывших «тайных» сотрудниках. Эти данные нужны для начисления им больничных на новом месте работы.

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«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?

Уставшие от неразберихи с ЕНП бухгалтеры и предприниматели выясняют, что на самом деле происходит с их сальдо, весьма нестандартным способом. Заходят в чат в Телеграме на 3,5 тысячи человек и там запрашивают информацию...по ИНН.

«Ночной бухгалтер». Бизнесмены узнают долги по налогам по ИНН через чат в Телеграме. Это вообще нормально?

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