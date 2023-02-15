«Ночной бухгалтер». Скандальные истории с ПФР еще с прошлого года. Что про долги на ЕНС сказал Путин

Чего ворошить прошлое

Просто это не такое уж далекое прошлое, а историй такого рода полно: СЗВ-М на пенсионера сдать забыли, а деньги за переплаченную пенсию требуют с работодателя.

Если чуть больше подробностей, то сценарий такой: если работающего пенсионера не включить по каким-то причинам в СЗВ-М, то для Пенсионного фонда это автоматически сигнал запустить индексацию пенсии неработающему пенсионеру.

В прошлом году мы писали о таких ситуациях: За опоздание со сдачей СЗВ-М Пенсионный фонд требует возместить незаконную индексацию пенсии сотрудника

Теперь вот дошло до суда новое дело. В нем компания выиграла, т.к. ей удалось доказать, что данные по пенсионеру за следующий после просрочки СЗВ-М месяц были сданы, а значит, оснований для индексации пенсии больше не было. «Отделались» мелочью – заплатили всего 3,4 тысячи за один просроченный месяц.

Тревожные анонсы

Мы очень ждали и к самому вечеру дождались новостей о выступлении Даниила Егорова у Владимира Путина. Что он рассказал про ЕНП? Наши читатели продолжают делиться предположениями, лучшие в комментариях вот здесь.

Судя по всему, Егоров поведал Путину про проблемы с ЕНП, потому что в ответ о массовых сложностях с задолженностями президент сказал так: «Вы сами обратили внимание на образование необоснованных задолженностей. Здесь все известно, все вы знаете. Поэтому нужно исправлять этот вопрос, я считаю, вопрос технического характера. Нужно просто привести это в порядок».

А на следующей неделе внеплановое заседание планирует Совфед. На повестке дня – конечно же, послание Путина Федеральному Собранию, но вот сам СФ будет рассматривать «бюджетные и налоговые изменения законодательства».

Скажи, зачем

Очередные нюансы по ЕНП: выясняются новые подробности по имущественным налогам юрлиц. Оказывается, по ним тоже нужно сдавать уведомление, потому как срок уплаты налогов – раньше сдачи декларации и проведения налоговиками расчета этих налогов.

Еще одну порцию ваших вопросов про главную тему года наши эксперты разобрали в этом разборе.

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Про маркировку, но не ту

Новости для кадровиков: предпраздничный день в табеле учета надо маркировать кодом «я».

Еще одну маркировку предложили в Совфеде. Там хотят особо помечать «враждебные Telegram-каналы».

Интервью дня

Поговорили с юристом о том, стало ли меньше в России обманутых дольщиков и о том, что делать, чтоб не попасть в их число.

Ваша очень ждала одного большого отчета редакция