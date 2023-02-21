Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». К налогам будет творческий подход. Что объявил Путин Федеральному Собранию

Новое выступление мы слушали всей редакцией. Пересказываем теперь вам самое важное.

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«Ночной бухгалтер». К налогам будет творческий подход. Что объявил Путин Федеральному Собранию
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Про творчество

Про налоговую политику Путин сказал так:

«Знаю, как финансовый блок не любит льготы предоставлять, частично разделяю это, но творческий подход в данном случае востребован».

Все СМИ понеслись цитировать президента: что за творческий подход такой? Налоги поменяют?

Тревожность, впрочем, можно объяснить: бизнес уже несколько дней следит за историей с так называемым единовременным дополнительным сбором с компаний, о котором говорят власти. РСПП уже даже просит все согласовать побыстрее, ибо «аппетиты Минфина растут». Глава Минфина же заверил, что повышать налоги сейчас не будут.

Вернемся к президенту. Много нового Путин рассказал и про налоговые вычеты: и для образовательного, и для социального вычетов поднимут сумму (надо сказать, довольно неплохо поднимут).

Про бизнес и кадры

Планы президента есть и на долгую перспективу: за пять лет он поручил подготовить миллион кадров в рабочих профессиях.

Бизнес Путин попросил «вкладываться в Россию», а в социальной сфере – поднимут уровень МРОТ.

Военным будут давать отпуска каждые полгода на 14 дней. Работникам ОПК запустят программу льготной аренды жилья.

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Новым регионам в помощь

Из сегодняшнего: на новые территории распространят программу материнского капитала.

«Материнский капитал в новых территориях будет предоставляться семьям, где дети родились с 2007 года», – Путин.

А для бухгалтеров новых регионов мы напоминаем, что в Телеграме работает специальный чат, а на форуме «Клерка» – отдельный раздел, где можно задавать любые вопросы по учету.

Что Путин не говорил

Из приятных новостей: возможно, налоговую уголовку все-таки смягчат. Законопроект уже одобрили в кабмине, но его еще будет рассматривать Госдума.

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Кстати, про Думу

Там решили вернуться к идее запрета удаленки из-за рубежа для некоторых айтишников. Пока обсуждают, для каких именно.

Ваша внимательно слушала редакция

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