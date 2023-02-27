«Ночной бухгалтер». Сотрудники компаний жалуются в Роструд на слишком ранние зарплаты

Не накинешь платок

В Роструд пришли с необычной жалобой от работника: дескать, зарплату за декабрь ему выплатили в декабре, 29го числа, хотя должны были 9 января, это установленный срок. Нарушены ли права работника?

Многие бухгалтеры действительно так сделали – из-за перехода на ЕНП, но мало кто остался этим недоволен. Видимо, есть и исключения. Мы решили разобраться: а правда ли это нарушение?

Роструд в ответ на жалобы говорит, что да. В тон ему говорят и эксперты. Вот, например, как это объяснила Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, эксперт «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра:

– Статья 136 ТК РФ устанавливает, что даты выплаты зарплаты фиксируются в ПВТР, коллективном и трудовом договоре. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Других случаев выплаты зарплаты ранее установленной даты в ТК РФ не предусмотрено. Поскольку 9 января является рабочим днем, то у работодателя не было оснований выплачивать зарплату 29 декабря. Требования ст. 136 ТК РФ нарушены, работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Говорят читатели Бухгалтеры в шоке от странных жалоб и предполагают: «А мне иногда кажется, что это сам Роструд у себя вякую фигню спрашивает» А кто-то говорит, что все довольными никогда не бывают: «Не знаю у кого как, но там где мне приходилось работать, недовольны в любом случае! выдашь перед праздниками – у них проблемы не то что после праздников, а уже на самом празднике случаются – потратили и до следующей зарплаты никак не доживут. Выдашь после праздников – они умирают ещё до праздников, даже праздновать вообще не с чем!»

Схематозное

Центробанк и Росфинмониторинг нашли новые подробности старой «ресторанной» схемы прошлой осени, когда схематозники отмывали деньги с помощью оплаты картой в ресторанах. Всего «отмыли» 100 млрд рублей.

Подробнее об этом был целый выпуск «Ночного бухгалтера».

О том, почему раскрыли схему, налоговый консультант Кирилл Соппа пишет в комментариях так:

«Я полагаю, ее вычисление случилось благодаря АСК ККТ. Средний чек все же разный в ресторанах и турфирмах с автосалонами. Кроме того, мне один знакомый из налоговой сказал, что по московским налоговикам была спущена задача тащить в контору чеки из заведений общепита. Поэтому, думаю, тут ФНС с выявлением схемы сама справилась. РФМ им нужен был, чтобы получить доступ к данным платежных агентов, через которых происходил перенос эквайринга».

Есть и кое-что новое – схема отмывания денег через драгметаллы. Из-за нее банковский контроль теперь станет намного жестче.

«Клерк» хвастается

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