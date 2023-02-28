Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как разумно они теперь будут требовать документы. Верится почему-то сложно

Одни и те же документы, например, нельзя будет требовать несколько раз. Юристы говорят, что манифест манифестом, а вот на практике все будет скорее всего как и прежде.

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«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как разумно они теперь будут требовать документы. Верится почему-то сложно
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Манифестация

ФНС выпустила манифест «Разумное истребование», который теперь провозглашает правила налоговых требований.

Принципы там просто загляденье: все законно, риск-ориентированно, четко. Одни и те же документы нельзя будет запрашивать несколько раз, а срок предоставления документов могут увеличить, если компания сможет это обосновать.

В общем, выглядит конфета красиво, но вот на практике ей мало кто верит. Эксперты говорят: документ, во-первых, не носит никакого обязывающего характера, во-вторых, уже сейчас появился новый «тренд» – камеральные проверки по количеству истребуемых документов и информации стали близки к выездным. А значит, и ждать исполнения манифеста в реальности – похоже что бессмысленно.

Какие штрафы могут быть за Федресурс?

С 2023 года все организации, которые размещали сведения об аудите, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчётности.

Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.

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Вишенка на торте

Ну и вот как бы подтверждение опасений экспертов: Счетная палата заговорила о том, чтобы разрешить налоговикам изымать документы у бизнеса в ходе выездной проверки. Иными словами, облегчать налоговый контроль никто не собирается, его напротив на глазах ужесточают.

А что вас бесит?

В нашу редакцию прислали любопытное исследование о том, что больше всего людей раздражает в рекламе. И выяснилось, что многих бесит «последний шанс», сленговые слова и навязывание уникальности товара / услуги. Присылайте нам на почту свои варианты ответа.

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