Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики будут разбирать даже неправильно оформленные жалобы. Если жалуетесь на ЕНС

Жалуйтесь и не стесняйтесь: ФНС пообещала рассматривать любые жалобы по поводу ЕНС и ЕНП, даже если их неправильно подать.

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«Ночной бухгалтер». Налоговики будут разбирать даже неправильно оформленные жалобы. Если жалуетесь на ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Про приоритеты

В новом письме ФНС подробно рассказала, как правильно оформлять и подавать жалобу на действия налоговиков. И отдельно прописала: если жалуетесь на ЕНП, то даже неправильно оформленное такое обращени примут и будут рассматривать.

Сами бухгалтеры и предприниматели пока по-прежнему предпочитают Телеграм-чат ФНС: это все еще довольно быстрый и простой канал связи. Особенно по долгам по налогам, которые по-прежнему не пришли к истинным цифрам.

Про обожаемое

«Обожаю разъяснения ФНС, особенно когда они „вовремя“ всё разъясняют», пишет бухгалтер под новостью о новых инструкциях ФНС.

Проинструктировали налоговики бизнес о том, как заполнять уведомление на имущественные налоги: на самом деле, критично все меняющего там нет, но кое-что все-таки надо взять на заметку.

Какие штрафы могут быть за Федресурс?

С 2023 года все организации, которые размещали сведения об аудите, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчётности.

Незнание новых обязанностей может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.

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Про сюрпризы

А сюрпризы эти бывают очень неприятными, особенно когда ты владелец айфона: из AppStore сегодня удалили приложения нескольких подсанкционных банков. В том числе Тинькоффа и Уралсиба.

Про любимое

Всем так полюбившийся (нет) за два месяца ЕНП продолжает волновать умы. Сами налоговики ходят по разным передачам и рассказывают, как крута эта идея и как резко она поменяла мир к лучшему.

Мы побеседовали и про ЕНП, и про другие новости последнего времени с известным налоговым адвокатом Аркадием Брызгалиным: почитайте, что получилось.

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Еще больше мнений про ЕНП, Соцфонд и другие новации 2023 года будет на «Клерк.Конференции»: крутейшем бухгалтерском событии марта. Лучшие спикеры «Клерка» и самые полезные материалы, регистрируйтесь!

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Про рабочее

Подобрали парочку важных статей для бухгалтеров, которые работают с ФСБУ «Основные средства»: там довольно много интересных нюансов.

И для предпринимателей на патенте: похоже, судебная практика в 2023 году сделает вашу жизнь еще легче. Читайте, почему.

Про «Клерк»

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