Как ИП нанять сотрудника. Пошаговая инструкция по оформлению

Найм сотрудника ИП. Общие положения

Перед тем, как перейти непосредственно к пошаговой процедуре найма сотрудника, скажем пару слов о лимитах наемного персонала для ИП в разных ситуациях.

Максимальное количество работников, которых ИП может принять в штат, зависит от нескольких факторов.

Система налогообложения

На УСН максимальное количество сотрудников составляет – 130 человек (АУСН – 5 человек). На ПСН – 15 человек.

внешние совместители и исполнители по ГПД. Обратите внимание, что в расчет берется не реальное количество сотрудников, а их средняя численность, которая вычисляется по определенной формуле. При этом в ней учитываютсявнешние совместители и исполнители по ГПД.

Отнесение ИП к субъектам МСП

Если ИП рассчитывает на господдержку для субъектов МСП, он должен отвечать определенным условиям, одно из которых –

Для микропредприятий лимит по работникам составляет – 15 человек, для малых предприятий – 100 человек, для средних – 250 человек.

Пошаговая инструкция для ИП по найму сотрудника

В целом, порядок найма работника для ИП ничем не отличается от его приема работодателем-организацией.

Процедура оформления сотрудника включает в себя следующие шаги:

Получение от работника документов.

Ознакомление сотрудника с локальным нормативными актами.

Заключение трудового договора.

Оформление приказа о приеме на работу.

Направление в СФР отчета ЕФС-1 о принятом работнике.

Регистрация работника в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если он не имеет СНИЛС или не зарегистрирован в этой системе).

Направление в СФР сведений о застрахованном лице.

Внесение записи в бумажную трудовую книжку (если она ведется)

Оформление личной карточки сотрудника.

Рассмотрим более подробно каждый из указанных выше шагов.

Шаг 1. Получение от работника документов

При приеме на работу сотрудник обязан предоставить вам следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представление иного документа должно быть обусловлено определенными причинами, такими как, например, недостижение возраста 14 лет, утрата паспорта или его замена, наличие иностранного гражданства.

К иным документам относятся, в частности, свидетельство о рождении, временное удостоверение личности, паспорт иностранного гражданина.

Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности.

Если сотрудник продолжает вести трудовую книжку на бумаге, он предоставляет ее работодателю вместе со справкой СТД-Р с предыдущего места работы или СТД-СФР, взятую в СФР лично.

Если трудовая книжка сотрудника ведется в электронной форме, то он предоставляет только сведения о трудовой деятельности, полученные с предыдущего места работы или запрошенные в СФР.

Если работник устраивается на первую работу к ИП, то указанные документы он не предоставляет, а трудовая его начинает вестись в электронной форме.

Если сотрудник с опытом работы не принесет справку о трудовой деятельности и трудовую книжку (если она ведется на бумаге), то учесть его трудовой стаж, полученный ранее, будет невозможно.

Рекомендуйте сотруднику обратиться за получением такого документа к предыдущему работодателю или в СФР.

СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Сотрудниками, зарегистрировавшимися в данной системе до 01.04.2019 года, предоставляется пластиковая карточка СНИЛС. А теми, кто встал на учет позднее, – уведомление о регистрации по форме АДИ-РЕГ.

Если сотрудник вообще не регистрировался в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за него это делает работодатель. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Военный билет.

Предоставляется только военнообязанными лицами и теми, кто подлежит призыву на воинскую службу.

Документ об образовании.

Если работа требует специальных знаний, работник обязан предоставить документ об образовании или наличии необходимой квалификации.

К таким документам относятся аттестаты об общем и среднем общем образовании, диплом (о среднем профобразовании, бакалавра, специалиста и магистрата).

Заявление о приеме на работу.

Этот документ не является обязательным к представлению работником, но на практике его составляют практически всегда.

В заявлении работник излагает свою просьбу о приеме на работу к ИП на конкретную должность и с определенного числа.

Требовать составление этого документа от работника работодатель не имеет права, так как он не является обязательным к представлению в рамках ст. 65 ТК.

Кроме указанных выше документов, у работника можно запросить в определенных случаях справку об отсутствии судимости, справку о том, является или не является он подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, справку о доходах (для вычетов по НДФЛ).

Шаг 2. Ознакомление сотрудника с локальным нормативными актами.

Перед подписанием трудового договора сотрудника нужно(ЛНА), которые связаны с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК).

Такими документами являются:

Правила внутреннего трудового распорядка.

Положение об оплате труда и премировании.

Правила и инструкции по охране труда.

Правила хранения и использования персональных данных.

Должностная инструкция.

Коллективный договор.

Иные документы.

ИП, являющиеся субъектами МСП, которые отнесены к микропредприятиям, вправе отказаться от ведения ЛНА. Но вместо них они обязаны прописать все существенные условия в трудовом договоре.

Ознакомление сотрудника с ЛНА производитсяна листе ознакомления с указанием ФИО работника и даты ознакомления. Кроме этого, такую отметку можно сделать и в трудовом договоре.

Шаг 3. Заключение трудового договора

Трудовой договор с сотрудником заключается в письменной форме в двух экземплярах в срок не позднее 3 дней с даты начала работы. Один экземпляр договора остается у работодателя, а один у работника. На экземпляре работодателя работник должен поставить свою подпись, подтверждающую получение своего экземпляра документа.

Допускается заключение договора о дистанционной работе путем обмена электронными документами.

ИП-микропредприятие, отказавшийся от ведения ЛНА, должен заключить с сотрудником типовой договор, в котором будут отражены условия, которые в обычном порядке регламентируются ЛНА. Если работодатель не отказывается от ЛНА, то и заключать договор по типовой форме он не обязан.

В трудовой договор с сотрудником нужно включить все обязательные сведения, предусмотренные ст. 57 ТК.

Шаг 4. Оформление приказа о приеме на работу

Прием на работу оформляется трудовым договором. По своему усмотрению, ИП может на основании договора

Этот документ составляется по форме Т-1 (для одного работника) или Т-1а (для нескольких работников). Допускается разработка собственной формы, но такой документ должен отвечать условиям трудового договора.

При заполнении приказа по форме № Т-1 нужно учесть следующие моменты:

Дата приказа не обязательна должна совпадать с датой подписания договора. Законом не оговорено, в какой срок должен быть составлен приказ.

Если с сотрудником заключен бессрочный трудовой договор, то дату его окончания ставить не нужно.

Структурное подразделение и должность отражаются в приказе в соответствии со штатным расписанием (если оно есть).

Условия приема и характер работы, а также размер оклада прописываются так, как они отражены в трудовом договоре.

Данные об испытательном сроке вносятся только, если он предусмотрен трудовым договором.

Подписать приказ может как ИП, так и его уполномоченное лицо.

Если на работу принимаются несколько сотрудников, рекомендуем составить отдельно на каждого работника приказ по форме Т-1, а не общий Т-1а по всем.

Связано это с тем, что форма Т-1а содержит персональные данные каждого работника о сумме заработной платы. И это может вызвать определенные проблемы, так как с приказом, в него включенный.

Шаг 5. Направление в СФР отчет СЗВ-ТД о принятом работнике.

После оформления трудовых отношений с работником в СФР необходимопо форме ЕФС-1.

Сделать это нужно в течение одного рабочего дня со дня подписания приказа о приеме на работу или трудового договора (если приказ не оформлялся).

Заполнению в данном случае подлежит только Титульный лист и подраздел 1.1 (аналог отмененного СЗВ-ТД).

Форма этого документа, а также порядок его заполнения приведены в постановлении Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п.

Шаг 6. Регистрация работника в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если он не имеет СНИЛС или не зарегистрирован в этой системе)

Как было сказано выше, при отсутствии у сотрудника регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета работодатель обязан самостоятельно зарегистрировать его в СФР.

Если ИП принимает работника на дистанционную работу и обмен документами происходит с таким работником в электронной форме, то регистрировать его в СФР не нужно.

В этом случае сам работник должен обратиться в Социальный фонд с анкетой по форме форме АДВ-1. Единственное исключение из этого – если работник выбрал регистрацию в СФР через работодателя (п. 2 письма ПФР от 28.06.2019 № 09-19/13246).

Работодатель должен передать сведения о работнике в территориальный орган СФР, потом получить там же документ о регистрации и передать его сотруднику.

Для регистрации работника в СФР потребуется направить в территориальный орган СФР анкету застрахованного лица по форме АДВ-1 . Потом следует получить в том же органе документ, подтверждающий регистрацию, и передать его работнику.

Шаг 7. Направление в СФР сведений о застрахованном лице

После получения от работника сведений о застрахованном лице их нужно

Сведения направляются в фонд в электронной форме через систему социального электронного документооборота – СЭДО (постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010)

СЭДО – бесплатный электронный сервис, интегрированный в бухгалтерские программы. Для подключения к нему необходимо в бухгалтерской программе включить данную опцию.

Требования к порядку обмена документами и их форма размещены на сайте СФР, в разделе СЭДО

Шаг 8. Внесение записи в бумажную трудовую книжку (если она ведется)

Внесение записи в бумажную трудовую книжку производится только, если работник продолжает ее вести.

Для сотрудников,которые впервые принимаются на работу, автоматически начинают оформляться электронные трудовые книжки, а точнее, на них формируются сведения о трудовой деятельности.

Запись в трудовую книжку нужно внести в срок не позднее 5 рабочих дней с даты вынесения приказа о приеме на работу или подписания трудового договора (если приказ не оформлялся).

Данные вносятся в книжку световодостойкими чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Сокращения не допускаются.

Шаг 9. Оформить личную карточку сотрудника

Личная карточка сотрудника оформляется по желанию ИП. Делать это в обязательном порядке – не нужно.

Личная карточка составляется по унифицированной форме Т-2 на основании следующих документов: