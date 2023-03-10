Как ИП нанять сотрудника. Пошаговая инструкция по оформлению

Найм сотрудника ИП. Общие положенияПеред тем, как перейти непосредственно к пошаговой процедуре найма сотрудника, скажем пару слов о лимитах наемного персонала для ИП в разных ситуациях.
Максимальное количество работников, которых ИП может принять в штат, зависит от нескольких факторов.
Система налогообложенияНа УСН максимальное количество сотрудников составляет – 130 человек (АУСН – 5 человек). На ПСН – 15 человек.
Отнесение ИП к субъектам МСПЕсли ИП рассчитывает на господдержку для субъектов МСП, он должен отвечать определенным условиям, одно из которых – ограниченное количество сотрудников.
Для микропредприятий лимит по работникам составляет – 15 человек, для малых предприятий – 100 человек, для средних – 250 человек.
Пошаговая инструкция для ИП по найму сотрудникаВ целом, порядок найма работника для ИП ничем не отличается от его приема работодателем-организацией.
Процедура оформления сотрудника включает в себя следующие шаги:
- Получение от работника документов.
- Ознакомление сотрудника с локальным нормативными актами.
- Заключение трудового договора.
- Оформление приказа о приеме на работу.
- Направление в СФР отчета ЕФС-1 о принятом работнике.
- Регистрация работника в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если он не имеет СНИЛС или не зарегистрирован в этой системе).
- Направление в СФР сведений о застрахованном лице.
- Внесение записи в бумажную трудовую книжку (если она ведется)
- Оформление личной карточки сотрудника.
Шаг 1. Получение от работника документовПри приеме на работу сотрудник обязан предоставить вам следующие документы:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
К иным документам относятся, в частности, свидетельство о рождении, временное удостоверение личности, паспорт иностранного гражданина.
- Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности.
Если трудовая книжка сотрудника ведется в электронной форме, то он предоставляет только сведения о трудовой деятельности, полученные с предыдущего места работы или запрошенные в СФР.
Рекомендуйте сотруднику обратиться за получением такого документа к предыдущему работодателю или в СФР.
- СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Если сотрудник вообще не регистрировался в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за него это делает работодатель. Подробнее об этом будет сказано ниже.
- Военный билет.
- Документ об образовании.
К таким документам относятся аттестаты об общем и среднем общем образовании, диплом (о среднем профобразовании, бакалавра, специалиста и магистрата).
- Заявление о приеме на работу.
В заявлении работник излагает свою просьбу о приеме на работу к ИП на конкретную должность и с определенного числа.
Шаг 2. Ознакомление сотрудника с локальным нормативными актами.Перед подписанием трудового договора сотрудника нужно ознакомить с локальными нормативными актами (ЛНА), которые связаны с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК).
Такими документами являются:
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Положение об оплате труда и премировании.
- Правила и инструкции по охране труда.
- Правила хранения и использования персональных данных.
- Должностная инструкция.
- Коллективный договор.
- Иные документы.
Шаг 3. Заключение трудового договораТрудовой договор с сотрудником заключается в письменной форме в двух экземплярах в срок не позднее 3 дней с даты начала работы. Один экземпляр договора остается у работодателя, а один у работника. На экземпляре работодателя работник должен поставить свою подпись, подтверждающую получение своего экземпляра документа.
Допускается заключение договора о дистанционной работе путем обмена электронными документами.
ИП-микропредприятие, отказавшийся от ведения ЛНА, должен заключить с сотрудником типовой договор, в котором будут отражены условия, которые в обычном порядке регламентируются ЛНА. Если работодатель не отказывается от ЛНА, то и заключать договор по типовой форме он не обязан.
В трудовой договор с сотрудником нужно включить все обязательные сведения, предусмотренные ст. 57 ТК.
Шаг 4. Оформление приказа о приеме на работуПрием на работу оформляется трудовым договором. По своему усмотрению, ИП может на основании договора оформить приказ о приеме на работу.
Этот документ составляется по форме Т-1 (для одного работника) или Т-1а (для нескольких работников). Допускается разработка собственной формы, но такой документ должен отвечать условиям трудового договора.
При заполнении приказа по форме № Т-1 нужно учесть следующие моменты:
- Дата приказа не обязательна должна совпадать с датой подписания договора. Законом не оговорено, в какой срок должен быть составлен приказ.
- Если с сотрудником заключен бессрочный трудовой договор, то дату его окончания ставить не нужно.
- Структурное подразделение и должность отражаются в приказе в соответствии со штатным расписанием (если оно есть).
- Условия приема и характер работы, а также размер оклада прописываются так, как они отражены в трудовом договоре.
- Данные об испытательном сроке вносятся только, если он предусмотрен трудовым договором.
- Подписать приказ может как ИП, так и его уполномоченное лицо.
Шаг 5. Направление в СФР отчет СЗВ-ТД о принятом работнике.После оформления трудовых отношений с работником в СФР необходимо направить сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1.
Сделать это нужно в течение одного рабочего дня со дня подписания приказа о приеме на работу или трудового договора (если приказ не оформлялся).
Шаг 6. Регистрация работника в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если он не имеет СНИЛС или не зарегистрирован в этой системе)Как было сказано выше, при отсутствии у сотрудника регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета работодатель обязан самостоятельно зарегистрировать его в СФР.
Если ИП принимает работника на дистанционную работу и обмен документами происходит с таким работником в электронной форме, то регистрировать его в СФР не нужно.
Для регистрации работника в СФР потребуется направить в территориальный орган СФР анкету застрахованного лица по форме АДВ-1 . Потом следует получить в том же органе документ, подтверждающий регистрацию, и передать его работнику.
Шаг 7. Направление в СФР сведений о застрахованном лицеПосле получения от работника сведений о застрахованном лице их нужно передать в СФР в трехдневный срок.
Сведения направляются в фонд в электронной форме через систему социального электронного документооборота – СЭДО (постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010)
Шаг 8. Внесение записи в бумажную трудовую книжку (если она ведется)Внесение записи в бумажную трудовую книжку производится только, если работник продолжает ее вести.
Для сотрудников,которые впервые принимаются на работу, автоматически начинают оформляться электронные трудовые книжки, а точнее, на них формируются сведения о трудовой деятельности.
Шаг 9. Оформить личную карточку сотрудникаЛичная карточка сотрудника оформляется по желанию ИП. Делать это в обязательном порядке – не нужно.
Личная карточка составляется по унифицированной форме Т-2 на основании следующих документов:
- Приказа о приеме на работу.
- Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника.
- Трудовой книжки (если она ведется) или сведений о трудовой деятельности.
- СНИЛС.
- Военного билета (при его наличии).
- Документа об образовании.