«Ночной бухгалтер». Блогеры и стримеры попали под раздачу: что будет с бизнесом в сети

ФНС на вас нет!

Только недавно мы рассказывали что популярная блогер Lerchek (Валерия Чекалина) обвиняется в сокрытии доходов и налоговики надеются взыскать с нее 300 млн рублей. А кроме нее под горячую руку ФНС рискуют попасть не менее топовые блогеры, а также Елена Блиновская, жена Джигана Оксана Самойлова и другие медийные личности.

И тут депутат от «Единой России» Антон Горелкин у себя в телеграм-канале пишет, что доходы стримеров уже давно на обсуждении, и их тоже пора облагать налогами. Кроме того, он предлагает агрессивных и токсичных стримеров привлекать к более жесткой ответственности – лишать доступа к интернету и конфисковывать доходы.

В общем – берегитесь, ФНС идет к вам!

Партнеры Wildberries штурмуют офис

Новое возмущение вызвано штрафами, которые сыплются на владельцев пунктов выдачи маркетплейса. Реакция компании довольно странная – она изменила оферту для партнеров и теперь тем, кто распространяет негатив по отношению к Wildberries, грозит новый штраф в 100 тыс. рублей.

Не пропустите очередную отчетность

Минтруд напомнил о том, что налоговики и Соцфонд не единственные, кому работодатели что-то должны.

До 27 марта нужно сдать очередное уведомление о суммах налогов и взносов. Тем, кто решил, что уведомления подавать не будет, а вместо них использует платежки, не стоит платить один налог чаще одного раза за месяц. Если разбить платеж, можно получить неожиданный сюрприз. Тему очень активно обсуждают – можно прийти и тоже высказать, что вы думаете о новой системе уведомлений.

Не устаем напоминать о том, как поменялись правила по расчету НДФЛ с 2023 года.

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День нескучных новостей

Минфин подготовил проект закона, который обяжет производителей, импортеров и экспортеров сигарет получать лицензии. За отсутствие лицензии будет грозить штраф до миллиона и даже лишиние свободы на срок до трех лет. Такой проект тоже есть.

Отвлекитесь напоследок

SuperJob провел любопытное исследование: под началом кого – мужчины или женщины вы хотели работать.

Выяснилось, что главбухи предпочитают мужчин – 48% респондентов пожелали работать именно с ними, почти половине – не важно, кем будет их начальник – мужчиной или женщиной, только 3% однозначно высказались за то, чтобы работать под началом женщины.

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