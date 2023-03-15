«Ночной бухгалтер».Трудовой кодекс хотят изменить, чтобы работодатели не прятали сотрудников за договорами ГПХ

Критерии трудаМинтруд считает, что бизнес слишком увлекается заключением ГПХ-договоров, поэтому в кодексе нужно установить критерии трудовых отношений. Читатели «Клерка» недоумевают:
Да и к сами критериям есть вопросы. А вот профсоюзы очень рады таким поправкам и поддерживают их.
На бесплатном вебинаре 30 марта эксперты расскажут, что изменилось в работе с электронными кадровыми документами в 2022-2023 году и почему КЭДО – облегчает жизнь.
Сани готовят летом, а к КЭДО подключаются заранее, пока оно не стало обязательным для всех!
Банки тоже платятБизнес уже вовсю обсуждает новый сбор, мы о нем недавно подробно писали. И вот сообщили, кто же под него не попадет:
- компании из реестра МСП;
- нефтегазовые и угольные предприятия;
- оганизации с доналоговой прибылью
Ложка дегтяМинфин вместе с МИДом считают, что с недружественными странами нужно разорвать СИДН – соглашения об избежании двойного налогообложения.
Список соглашений можно найти здесь.
Неопытный налоговик ищет наставникаЗвучит эротично, но на самом деле налоговики запустили проект «Ментор ФНС» и молодых специалистов будут наставлять более опытные сотрудники, в т.ч. находящиеся на пенсии.
В комментариях сомневаются в инициативе:
Интересно, а в свете последних изменений в законодательстве, чему их ветераны научат? А действующие, которые сами ничего не знают?
Больше заработал – больше вернулЕсли платить НДФЛ по повышенной ставке 15% (с доходов выше 5 млн рублей), то можно вернуть больше, получая соцвычет. Для наглядности мы даже сделали табличку с расчетом и пример того, как будет выглядеть раздел 2 декларации 3-НДФЛ.
Каждый год НДФЛ меняют. Если не успеваете следить за всеми новшествами, эксперты сделали бесплатный практикум по всем изменениями в НДФЛ.
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- новые сроки уплаты и подачи уведомления;
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Китайцев взносом не облагать!В 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Но выяснилось, что это мешает бизнесу правильно их считать в отношении иностранцев.
На работников-китайцев не нужно платить взносы на ОПС, но согласно действующей редакции НК база и тариф единые и разделить их не получится.
Минтруд вместе с Минфином спешно готовят поправки, чтобы восстановить справедливость. В комментариях к новости уже интересуются – можно ли будет вернуть уже переплаченные взносы?
Ваша не обиженная на ГПХ редакция