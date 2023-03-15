«Ночной бухгалтер».Трудовой кодекс хотят изменить, чтобы работодатели не прятали сотрудников за договорами ГПХ

Критерии труда

Минтруд считает, что бизнес слишком увлекается заключением ГПХ-договоров, поэтому в кодексе нужно установить критерии трудовых отношений . Читатели «Клерка» недоумевают:

Да и к сами критериям есть вопросы. А вот профсоюзы очень рады таким поправкам и поддерживают их.

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Банки тоже платят

Бизнес уже вовсю обсуждает новый сбор, мы о нем недавно подробно писали . И вот сообщили , кто же под него

компании из реестра МСП;

нефтегазовые и угольные предприятия;

оганизации с доналоговой прибылью

Остальные, в т.ч. и банки – будут платить.

Ложка дегтя

Минфин вместе с МИДом считают, что с недружественными странами нужно разорвать СИДН – соглашения об избежании двойного налогообложения.

Список соглашений можно найти здесь.

Это значит, что тем, кто получает доходы от таких стран, придется платить налог, от которого они были освобождены, или перейти на полную ставку, вместо пониженной.

Неопытный налоговик ищет наставника

Звучит эротично, но на самом деле налоговики запустили проект «Ментор ФНС» и молодых специалистов будут наставлять более опытные сотрудники, в т.ч. находящиеся на пенсии.

В комментариях сомневаются в инициативе:

Интересно, а в свете последних изменений в законодательстве, чему их ветераны научат? А действующие, которые сами ничего не знают?

Больше заработал – больше вернул

Если платить НДФЛ по повышенной ставке 15% (с доходов выше 5 млн рублей), то можно вернуть больше, получая соцвычет . Для наглядности мы даже сделали табличку с расчетом и пример того, как будет выглядеть раздел 2 декларации 3-НДФЛ.

Китайцев взносом не облагать!

В 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Но выяснилось , что это мешает бизнесу правильно их считать в отношении иностранцев.

На работников-китайцев не нужно платить взносы на ОПС, но согласно действующей редакции НК база и тариф единые и разделить их не получится.

Минтруд вместе с Минфином спешно готовят поправки, чтобы восстановить справедливость. В комментариях к новости уже интересуются – можно ли будет вернуть уже переплаченные взносы?

Ваша не обиженная на ГПХ редакция