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«Ночной бухгалтер».Трудовой кодекс хотят изменить, чтобы работодатели не прятали сотрудников за договорами ГПХ

Минтруд хочет внести уточнения в ТК — прописать критерии, которые определяют трудовые отношения. Так собираются бороться с теневой занятостью.

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«Ночной бухгалтер».Трудовой кодекс хотят изменить, чтобы работодатели не прятали сотрудников за договорами ГПХ
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Критерии труда

Минтруд считает, что бизнес слишком увлекается заключением ГПХ-договоров, поэтому в кодексе нужно установить критерии трудовых отношений. Читатели «Клерка» недоумевают:

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Да и к сами критериям есть вопросы. А вот профсоюзы очень рады таким поправкам и поддерживают их.

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Сани готовят летом, а к КЭДО подключаются заранее, пока оно не стало обязательным для всех!

Банки тоже платят

Бизнес уже вовсю обсуждает новый сбор, мы о нем недавно подробно писали. И вот сообщили, кто же под него не попадет:

  • компании из реестра МСП;

  • нефтегазовые и угольные предприятия;

  • оганизации с доналоговой прибылью
Остальные, в т.ч. и банки – будут платить.

Ложка дегтя

Минфин вместе с МИДом считают, что с недружественными странами нужно разорвать СИДН – соглашения об избежании двойного налогообложения.

Список соглашений можно найти здесь.

Это значит, что тем, кто получает доходы от таких стран, придется платить налог, от которого они были освобождены, или перейти на полную ставку, вместо пониженной.

Неопытный налоговик ищет наставника

Звучит эротично, но на самом деле налоговики запустили проект «Ментор ФНС» и молодых специалистов будут наставлять более опытные сотрудники, в т.ч. находящиеся на пенсии.

В комментариях сомневаются в инициативе:

Интересно, а в свете последних изменений в законодательстве, чему их ветераны научат? А действующие, которые сами ничего не знают?

Больше заработал – больше вернул

Если платить НДФЛ по повышенной ставке 15% (с доходов выше 5 млн рублей), то можно вернуть больше, получая соцвычет. Для наглядности мы даже сделали табличку с расчетом и пример того, как будет выглядеть раздел 2 декларации 3-НДФЛ.

Как платим НДФЛ в 2023 году?

Каждый год НДФЛ меняют. Если не успеваете следить за всеми новшествами, эксперты сделали бесплатный практикум по всем изменениями в НДФЛ.

Что узнаете:

  • новые сроки уплаты и подачи уведомления;

  • новые сроки получения дохода;

  • изменения по НДФЛ в 1С.

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Китайцев взносом не облагать!

В 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Но выяснилось, что это мешает бизнесу правильно их считать в отношении иностранцев.

На работников-китайцев не нужно платить взносы на ОПС, но согласно действующей редакции НК база и тариф единые и разделить их не получится.

Минтруд вместе с Минфином спешно готовят поправки, чтобы восстановить справедливость. В комментариях к новости уже интересуются – можно ли будет вернуть уже переплаченные взносы?

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