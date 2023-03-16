«Ночной бухгалтер». Больничные отмерят и отрежут

Больничные лимитируютПроблема возникла из-за особых правил расчета больничных для мобилизованных. По ним из дней в расчетных периодах нужно вычесть дни, на которые был приостановлен трудовой договор.
В общем случае количество дней – 730, но если эта цифра уменьшится, то увеличится размер СДЗ.
Ограничения на СДЗ отсутствуют и при расчете средний заработок может оказаться существенным, что не очень устраивает Соцфонд.
Wildberries отменяет штрафыНе успела появиться новость о том, что Генпрокуратура и Минтруд заинтересовались работой маркетплейса, как компания отреагировала и отменила штрафы пунктам выдачи, а еще озаботилась улучшением работы сервиса арбитража (разрешения споров).
Но кажется репутация маркетплейса уже серьезно пострадала, вот что пишут в комментариях наши читатели:
Технические неполадкиИменно они виноваты в том, что у ИП и юрлиц не работает раздел по ЕНС в личных кабинетах. Так сказал Даниил Егоров.
Исправить недоразумение обещают (но осторожно) в начале апреля.
Если вы уже обзавелись одной кассой и не хотите покупать вторую, не проблема – можете использовать одну кассу, даже для двух бизнесов сразу. Главное, не нарушить закон (иначе дадут немаленький штраф).
Почтальонов заменят роботы?В Санкт-Петербурге заработал первый робот для выдачи и приема посылок. Стоит ли почтальонам бояться за свою работу? Ведь робот, как говорится в сообщении Почты России, выдает посылку за минуту.
ФНС сравнит РСВ и персонифицированные сведенияОт количества контрольных соотношений просто дух захватывает – всего их более 200.
Для начала налоговики проверят – сколько сотрудников указано в обоих отчетах и совпадает ли это количество. Если нет – пришлют требование.
Заодно сверят суммы зарплаты, если расхождение будет больше, чем на 10% – ловите еще один запрос.
- Спикеру на очередном вебинаре.
- Эксперту Клерк.Консультаций – 24/7.
А новые подписчики получают улетный подарок – курс повышения квалификации с удостоверением, занесенным в реестр Рособрнадзора.