«Ночной бухгалтер». Больничные отмерят и отрежут

Больничные лимитируют

Проблема возникла из-за особых правил расчета больничных для мобилизованных . По ним из дней в расчетных периодах нужно вычесть дни, на которые был приостановлен трудовой договор.

В общем случае количество дней – 730, но если эта цифра уменьшится, то увеличится размер СДЗ.

Ограничения на СДЗ отсутствуют и при расчете средний заработок может оказаться существенным, что не очень устраивает Соцфонд.

Wildberries отменяет штрафы

Но кажется репутация маркетплейса уже серьезно пострадала, вот что пишут в комментариях наши читатели:

Технические неполадки

Именно они виноваты в том, что у ИП и юрлиц не работает раздел по ЕНС в личных кабинетах. Так сказал Даниил Егоров

Исправить недоразумение обещают (но осторожно) в начале апреля.

Внимание тем, кто использует онлайн-кассы! Если вы уже обзавелись одной кассой и не хотите покупать вторую, не проблема – можете использовать одну кассу, даже для двух бизнесов сразу. Главное, не нарушить закон (иначе дадут немаленький штраф).

Почтальонов заменят роботы?

В Санкт-Петербурге заработал первый робот для выдачи и приема посылок . Стоит ли почтальонам бояться за свою работу? Ведь робот, как говорится в сообщении Почты России, выдает посылку за минуту.

ФНС сравнит РСВ и персонифицированные сведения

От количества контрольных соотношений просто дух захватывает – всего их более 200.

Для начала налоговики проверят – сколько сотрудников указано в обоих отчетах и совпадает ли это количество. Если нет – пришлют требование.

Заодно сверят суммы зарплаты, если расхождение будет больше, чем на 10% – ловите еще один запрос.

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