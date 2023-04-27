«Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну

К успеху шла

Пока одни покрывают долги перед государством (Александра Митрошина, по данным источника РЕН-ТВ, погасила свои долги на сумму 120 млн рублей), другие только попадают в ежовые рукавицы налоговиков.

Елена Блиновская была задержана сегодня Следственным комитетом при попытке пересечь границу РФ. Сумма ее задолженности намного выше: 918 млн рублей по налогам и 43 млн «отмытых» средств. На блогера завели уголовное дело.

Останавливаться на достигнутом ФНС явно не собирается. В ведомстве организован специальный отдел, который будет и дальше заниматься проверкой тех, кто зарабатывает в сети.

Стоит ли сейчас работать с маркетплейсами?

Интернет пестрит предложениями легкого начала работы на маркетплейсе. Очень заманчиво, но за обучение продажам на площадке наверняка попросят деньги.

А вот бесплатно научат вас работать с маркетплейсом у нас, на «Клерке».

Если вы пока не готовы сами торговать онлайн – можете помочь в этом другим. Можно открыть точку (пункт) выдачи заказов – ПВЗ. О том. как это сделать грамотно, бесплатно расскажет эксперт на вебинаре 28 апреля в 11.00.

Хочу участвовать в вебинаре бесплатно

ТОП постов дня

Подборка полезных материалов для бухгалтера и не только.

Заблокировали счет? Хотите знать почему?

Ответы в этой статье. Предприниматели часто задают службе комплаенса банка такие вопросы:

Почему я не могу проводить операции по счету, ведь у меня «белый» бизнес?

Может ли банк заблокировать личную карту ИП?

Зачем банку какие-то документы, ведь все расчеты и так видно в выписке?

Разобраться, какие именно операции могут стать причиной блокировки, как быстро узнавать о риске и вовремя его избегать поможет наш гайд.

Из под носа

Решило как-то ГРУ сделать ремонт, заключило контракт по ГОЗ, даже аванс заплатило (295,5 млн рублей), а вот ремонта так и не увидело.

Спецназовцы сильно опечалились и пожаловались в Следственный комитет, а тот завел уголовное дело на руководителей компании, взявшейся за исполнение контракта.

Наши читатели высказывают смелые предположения:

Покоряем YouTube

«Клерк» уже давно можно не только читать, но и смотреть. Если хотите слушать новости в необычно формате – вот вам свежий выпуск БухТуба.

Бонус – красавчик ведущий и ссылки на все новости под видео-роликом.

Почему он вам понравится? Мы разбавили повестку недели юмором и забавными врезками – отвлекитесь ненадолго от рутины, узнайте топ-новости недели и улыбнитесь ;)

Даешь депутатам народную зарплату!

Законопроект с неожиданным предложением внесли в Госдуму – платить депутатам и сенаторам среднюю зарплату по стране – 35 000 рублей.

Правительству инициатива не понравилась. Ведь чиновникам заниматься какой-либо еще деятельностью (коммерческой, конечно) запрещено. Так что высокая зарплата для них оправдана.

Вопросы дня: раз чиновникам 35 тысяч не хватит, но подработать они не смогут, то им нужна высокая оплата на их должности, а что тогда с что с обычными гражданами? Предполагается, что им такой зарплаты должно хватать или что они могут себе и вторую работу найти (им то никто не запрещает)?

Бухгалтерская примета

Если «забыть» при отъезде в отпуск дома ноутбук, флэшки и все электронные подписи вместе взятые, то можно неплохо отдохнуть.

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша четверг – это маленькая пятница редакция