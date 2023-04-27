Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну

За онлайн-тружеников взялись всерьез, сегодня задержали известную ведущую марафона желаний – Елену Блиновскую. Ее обвиняют в том же, в чем и других блогеров – дроблении и неуплате налогов. Государство напало на золотую жилу. Недоимки исчисляются сотнями миллионов рублей.

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«Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

К успеху шла

Пока одни покрывают долги перед государством (Александра Митрошина, по данным источника РЕН-ТВ, погасила свои долги на сумму 120 млн рублей), другие только попадают в ежовые рукавицы налоговиков.

Елена Блиновская была задержана сегодня Следственным комитетом при попытке пересечь границу РФ. Сумма ее задолженности намного выше: 918 млн рублей по налогам и 43 млн «отмытых» средств. На блогера завели уголовное дело.

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Останавливаться на достигнутом ФНС явно не собирается. В ведомстве организован специальный отдел, который будет и дальше заниматься проверкой тех, кто зарабатывает в сети.

Стоит ли сейчас работать с маркетплейсами?

Интернет пестрит предложениями легкого начала работы на маркетплейсе. Очень заманчиво, но за обучение продажам на площадке наверняка попросят деньги.

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Подборка полезных материалов для бухгалтера и не только.

Заблокировали счет? Хотите знать почему?

Ответы в этой статье. Предприниматели часто задают службе комплаенса банка такие вопросы:

  • Почему я не могу проводить операции по счету, ведь у меня «белый» бизнес?

  • Может ли банк заблокировать личную карту ИП?

  • Зачем банку какие-то документы, ведь все расчеты и так видно в выписке?

Разобраться, какие именно операции могут стать причиной блокировки, как быстро узнавать о риске и вовремя его избегать поможет наш гайд.

Хочу знать больше о блокировке счета ИП

Из под носа

Решило как-то ГРУ сделать ремонт, заключило контракт по ГОЗ, даже аванс заплатило (295,5 млн рублей), а вот ремонта так и не увидело.

Спецназовцы сильно опечалились и пожаловались в Следственный комитет, а тот завел уголовное дело на руководителей компании, взявшейся за исполнение контракта.

Наши читатели высказывают смелые предположения:

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Покоряем YouTube

«Клерк» уже давно можно не только читать, но и смотреть. Если хотите слушать новости в необычно формате – вот вам свежий выпуск БухТуба.

Бонус – красавчик ведущий и ссылки на все новости под видео-роликом.

Почему он вам понравится? Мы разбавили повестку недели юмором и забавными врезками – отвлекитесь ненадолго от рутины, узнайте топ-новости недели и улыбнитесь ;)

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Даешь депутатам народную зарплату!

Законопроект с неожиданным предложением внесли в Госдуму – платить депутатам и сенаторам среднюю зарплату по стране – 35 000 рублей.

Правительству инициатива не понравилась. Ведь чиновникам заниматься какой-либо еще деятельностью (коммерческой, конечно) запрещено. Так что высокая зарплата для них оправдана.

Вопросы дня: раз чиновникам 35 тысяч не хватит, но подработать они не смогут, то им нужна высокая оплата на их должности, а что тогда с что с обычными гражданами? Предполагается, что им такой зарплаты должно хватать или что они могут себе и вторую работу найти (им то никто не запрещает)?

Бухгалтерская примета

Если «забыть» при отъезде в отпуск дома ноутбук, флэшки и все электронные подписи вместе взятые, то можно неплохо отдохнуть.

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша четверг – это маленькая пятница редакция

Налог на прибыль

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Налоговую базу разрешено уменьшать, только если ведется раздельный учет доходов и расходов по льготируемой и не льготируемой деятельности. Ограничения применяются только к базе, по которой налог рассчитывается по общей ставке. Это касается и ситуации, когда в текущем периоде фирма получила право на льготную ставку, которой в прошлом году не было.

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

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Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне

Онлайн стирает границы. И мы не о «путешествиях» по гугл-мэп или созвонах с друзьями в других странах. Скорее о том, что, не видя собеседника лично, мы порой забываем, что «на линии» живой человек и с ним нужно общаться так же уважительно и бережно, как если бы это была коммуникация лицом к лицу. В эпоху удалёнки это особенно важно, поэтому решили напомнить о базовых правилах цифрового этикета.

Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне
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🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

В ответ на обращения налоговиков по вопросу уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ФНС выпустила новое разъяснение, в котором описаны два способа такого уменьшения.

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Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

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