«Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну

К успеху шла
Пока одни покрывают долги перед государством (Александра Митрошина, по данным источника РЕН-ТВ, погасила свои долги на сумму 120 млн рублей), другие только попадают в ежовые рукавицы налоговиков.
Елена Блиновская была задержана сегодня Следственным комитетом при попытке пересечь границу РФ. Сумма ее задолженности намного выше: 918 млн рублей по налогам и 43 млн «отмытых» средств. На блогера завели уголовное дело.
Останавливаться на достигнутом ФНС явно не собирается. В ведомстве организован специальный отдел, который будет и дальше заниматься проверкой тех, кто зарабатывает в сети.
Стоит ли сейчас работать с маркетплейсами?
Интернет пестрит предложениями легкого начала работы на маркетплейсе. Очень заманчиво, но за обучение продажам на площадке наверняка попросят деньги.
А вот бесплатно научат вас работать с маркетплейсом у нас, на «Клерке».
Если вы пока не готовы сами торговать онлайн – можете помочь в этом другим. Можно открыть точку (пункт) выдачи заказов – ПВЗ. О том. как это сделать грамотно, бесплатно расскажет эксперт на вебинаре 28 апреля в 11.00.
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Заблокировали счет? Хотите знать почему?
Ответы в этой статье. Предприниматели часто задают службе комплаенса банка такие вопросы:
Почему я не могу проводить операции по счету, ведь у меня «белый» бизнес?
Может ли банк заблокировать личную карту ИП?
Зачем банку какие-то документы, ведь все расчеты и так видно в выписке?
Разобраться, какие именно операции могут стать причиной блокировки, как быстро узнавать о риске и вовремя его избегать поможет наш гайд.
Из под носа
Решило как-то ГРУ сделать ремонт, заключило контракт по ГОЗ, даже аванс заплатило (295,5 млн рублей), а вот ремонта так и не увидело.
Спецназовцы сильно опечалились и пожаловались в Следственный комитет, а тот завел уголовное дело на руководителей компании, взявшейся за исполнение контракта.
Наши читатели высказывают смелые предположения:
Покоряем YouTube
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Бонус – красавчик ведущий и ссылки на все новости под видео-роликом.
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Даешь депутатам народную зарплату!
Законопроект с неожиданным предложением внесли в Госдуму – платить депутатам и сенаторам среднюю зарплату по стране – 35 000 рублей.
Правительству инициатива не понравилась. Ведь чиновникам заниматься какой-либо еще деятельностью (коммерческой, конечно) запрещено. Так что высокая зарплата для них оправдана.
Вопросы дня: раз чиновникам 35 тысяч не хватит, но подработать они не смогут, то им нужна высокая оплата на их должности, а что тогда с что с обычными гражданами? Предполагается, что им такой зарплаты должно хватать или что они могут себе и вторую работу найти (им то никто не запрещает)?
Бухгалтерская примета
Если «забыть» при отъезде в отпуск дома ноутбук, флэшки и все электронные подписи вместе взятые, то можно неплохо отдохнуть.
Спасибо, что дочитали до конца!
Ваша четверг – это маленькая пятница редакция