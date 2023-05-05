«Ночной бухгалтер». Пошли требования по налогам, ошибки в ГОЗ будут стоить 5 млн, бухгалтеры против ЕНС: горячая пятница

Бухгалтеры против
Протест против системы ЕНС вышел на новый уровень — автор инициативы разместил голосование на сайте РОИ (Российская общественная инициатива). Чтобы проголосовать, надо авторизоваться через Госуслуги.
В комментариях наши подписчики спорят — поможет ли голосование обратить внимание на проблемы с ЕНС или нет.
Ответственность по ГОЗ ужесточат
Прямо 9 мая вступят в силу новые поправки в КоАП. Исполнители по гособоронзаказу будут платить огромные штрафы, если нарушат правила учета расходов.
Юрлицам грозят штрафы от трех до пяти миллионов рублей.
Под нарушениями понимают включение в себестоимость лишних расходов — не связанных с производством или реализацией.
Требования вернулись
Налогоплательщики стали получать требования об уплате недоимок, при этом сроки уплаты в них больше, чем обычно.
Апрельские требования ФНС обещала отправлять со сроком исполнения 1 месяц, а не 8 дней. Про майские пока ничего не говорилось.
Почему ИП блокируют счет?
Если слишком часто снимать наличные или не платить налоги — можно получить блокировку счета. И не от налоговой, а от банка. Вернуть возможность пользования счетом можно, но придется показать документы, подтверждающие чистоту намерений.
Кстати, заблокировать могут еще и счет физлица. Подробности — в статье.
Роструд сказал оплатить, значит оплатить
Это спор вечен — работодатели читают ТК и буквально воспринимают слова про оплату отгула «день отдыха оплате не подлежит», вот и не оплачивают его. Работники требуют полного оклада в месяце, когда взяли отгул. Роструд говорит — они правы.
Если сотрудник взял отгул, то у него просто уменьшится норма рабочего времени, за счет чего и сохранится оплата.
Например, работник должен отработать в апреле 20 рабочих дней, но в январе он работал в выходной и попросил дать ему отгул в другом месяце (выбрал апрель). Обычно его оклад 25 000 рублей. Даже если он берет в апреле отгул, он должен получить те же 25 000, ведь он всю норму в апреле (для него она становится уже не 20, а 19 дней), отработал.
Маркетолог - в топе самых востребованных профессий
В некоторых рейтинга он даже опережает бухгалтера. Бизнес, наконец, догадался, что для успешных продаж нужно понимать свою целевую аудиторию, вести аналитику, правильно настраивать таргетинг и воронку продаж, делать еще кучу всяких вещей. И для этого нужен отдельный специалист.
Если надумали сменить профессию — идеальный вариант интернет-маркетолог. А за обучением далеко ходить не надо. На «Клерке» есть курс обучения с нуля, включающий все методики продвижения и практикум.
По окончании курса вы получите диплом (вышлем почтой), который будет занесен в реестр Рособрнадзора. Авторы программы курса — успешные практики в области маркетинга с многолетним опытом.
На заметку
Три важные статьи дня для бухгалтера. Положите в закладки и не теряйте.
Как оформлять неоплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет: ответы на все вопросы с образцами
Срочный трудовой договор: что нужно знать работодателю и сотруднику
Как выйти в плюс и не уйти в минус при онлайн-продажах
Онлайн-продажи – это тонкий лед. Провалиться и уйти в минус очень легко, особенно, если не знать нюансов. Не выдал чек = нарушил закон и получил штраф.
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Анонимный бухгалтер
Легендарный анонимный бухгалтер возвращается на «Клерк». Реальные истории бухгалтеров, которые рассказывают они сами. И вы тоже можете рассказать! Напишите на почту главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru.
А сегодня с нами поделилась историей бухгалтер холдинга, которую чуть не подвели под монастырь руководитель с финдиром — провернули схему с НДС вопреки здравому смыслу.
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