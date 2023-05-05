Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Пошли требования по налогам, ошибки в ГОЗ будут стоить 5 млн, бухгалтеры против ЕНС: горячая пятница

Пятница перед праздничными выходными выдалась урожайной. Тут и первые «ласточки» — полетели требования по налоговым долгам, и миллионные штрафы за неверное отражение расходов по ГОЗ, и голосование за отмену ЕНС на сайте общественных инициатив (не проходите мимо — ваш голос важен).

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«Ночной бухгалтер». Пошли требования по налогам, ошибки в ГОЗ будут стоить 5 млн, бухгалтеры против ЕНС: горячая пятница
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Бухгалтеры против

Протест против системы ЕНС вышел на новый уровень — автор инициативы разместил голосование на сайте РОИ (Российская общественная инициатива). Чтобы проголосовать, надо авторизоваться через Госуслуги.

В комментариях наши подписчики спорят — поможет ли голосование обратить внимание на проблемы с ЕНС или нет.

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Ответственность по ГОЗ ужесточат

Прямо 9 мая вступят в силу новые поправки в КоАП. Исполнители по гособоронзаказу будут платить огромные штрафы, если нарушат правила учета расходов.

Юрлицам грозят штрафы от трех до пяти миллионов рублей.

Под нарушениями понимают включение в себестоимость лишних расходов — не связанных с производством или реализацией.

Требования вернулись

Налогоплательщики стали получать требования об уплате недоимок, при этом сроки уплаты в них больше, чем обычно.

Апрельские требования ФНС обещала отправлять со сроком исполнения 1 месяц, а не 8 дней. Про майские пока ничего не говорилось.

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Почему ИП блокируют счет?

Если слишком часто снимать наличные или не платить налоги — можно получить блокировку счета. И не от налоговой, а от банка. Вернуть возможность пользования счетом можно, но придется показать документы, подтверждающие чистоту намерений.

Кстати, заблокировать могут еще и счет физлица. Подробности — в статье.

Роструд сказал оплатить, значит оплатить

Это спор вечен — работодатели читают ТК и буквально воспринимают слова про оплату отгула «день отдыха оплате не подлежит», вот и не оплачивают его. Работники требуют полного оклада в месяце, когда взяли отгул. Роструд говорит — они правы.

Если сотрудник взял отгул, то у него просто уменьшится норма рабочего времени, за счет чего и сохранится оплата.

Например, работник должен отработать в апреле 20 рабочих дней, но в январе он работал в выходной и попросил дать ему отгул в другом месяце (выбрал апрель). Обычно его оклад 25 000 рублей. Даже если он берет в апреле отгул, он должен получить те же 25 000, ведь он всю норму в апреле (для него она становится уже не 20, а 19 дней), отработал.

Маркетолог - в топе самых востребованных профессий

В некоторых рейтинга он даже опережает бухгалтера. Бизнес, наконец, догадался, что для успешных продаж нужно понимать свою целевую аудиторию, вести аналитику, правильно настраивать таргетинг и воронку продаж, делать еще кучу всяких вещей. И для этого нужен отдельный специалист.

Если надумали сменить профессию — идеальный вариант интернет-маркетолог. А за обучением далеко ходить не надо. На «Клерке» есть курс обучения с нуля, включающий все методики продвижения и практикум.

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Онлайн-продажи – это тонкий лед. Провалиться и уйти в минус очень легко, особенно, если не знать нюансов. Не выдал чек = нарушил закон и получил штраф.

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Анонимный бухгалтер

Легендарный анонимный бухгалтер возвращается на «Клерк». Реальные истории бухгалтеров, которые рассказывают они сами. И вы тоже можете рассказать! Напишите на почту главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru.

А сегодня с нами поделилась историей бухгалтер холдинга, которую чуть не подвели под монастырь руководитель с финдиром — провернули схему с НДС вопреки здравому смыслу.

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