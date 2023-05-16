«Ночной бухгалтер». Переводить деньги себе придется с комиссией

Это мне, это опять мне…

Зачем человеку могут понадобиться несколько карт? Например, у вас есть ипотека и вы погашаете ее деньгами с карты, открытой в этом же банке. Зарплату получаете на дебетовую карту, которую вам открыл работодатель, а еще одна карта у вас для оплаты покупок в интернете (там кэшбек больше, да и бонусы капают).

В общем несколько карт — это нормально. Правда, если захотите пополнить одну карту за счет средств с другой придется раскошелиться.

Чтобы не платить комиссию, которая в среднем составляет 1,5% от суммы операции, ЦБ советует использовать СБП (Сервис быстрых платежей) или Me2MePull (он позволяет собрать средства со счетов в разных банках, без захода в отдельные приложения, является частью СБП).

При этом бесплатно перевести средства через быстрые платежи можно в сумме до 100 тысяч в месяц. Далее также придется платить комиссию.

Алкоголь с 21 года

73% процента россиян считают, что только с этого возраста следует продавать крепкое спиртное, а 36% вообще считают, что любой алкоголь до 21 года продавать нельзя.

В комментариях подписчики делятся довольно любопытными историями из жизни:

Отжигают наши комментаторы и в еще одной новости, о переходе всех госсайтов на домен gov.ru:

Бесплатный чек-лист по работе с самозанятыми

С исполнителями всегда возникают проблемы: ошибки в договорах, не отправили чек, а тут еще и налоговая может докопаться и обвинить в подмене отношений ГПХ на трудовые.

Забирайте бесплатный чек-лист и не ошибайтесь в работе с самозанятыми.

Полезности бухгалтеру

Как открыть ООО в 2023 году: пошаговая инструкция — если директор горит желанием открыть еще одну компанию — эта инструкция точно для вас. Пошагово рассказали, что нужно учесть и почему могут отказать в регистрации.

Изменение персональных данных сотрудников в программах 1С — сотрудница вышла замуж, работник поменял паспорт или открыл новую карту для перевода зарплаты? Нужно внести изменения в его личные данные. Главное сделать так, чтобы не потерять предыдущие.

Дробление бизнеса: законное и незаконное. Где грань между уходом от налогообложения и законной оптимизацией? — от обвинений в незаконной оптимизации не застрахован ни один руководитель и главбух.

Как перестать выгорать и уже найти клиентов

Принято считать, что выгорание наступает от переизбытка работы, она валится и валится, а справляться с ней нет сил. Например, так случилось с героиней вот этой истории.

Но бывает и наоборот — ты уходишь из найма и ждешь, что вот сейчас повалятся клиенты, а с ними и золотые горы, о которых ты так мечтала (и так много читала в интернете). А на деле не можешь найти даже несколько ИП, готовых оплачивать твои услуги. Что не так?

Просто нужно знать — где искать клиентов и как их правильно привлечь.

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О(б)суждалки

Сегодня в Трибуне обсуждают историю из практики юриста — вроде все по классике: измена, развод, дети. Правда, кто прав и виноват — большой вопрос.

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