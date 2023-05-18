«Ночной бухгалтер». Новые реквизиты для уплаты ЕНП. Налоговая сменила получателя платежа

Ни дня покоя

Спешим успокоить читателей — ранее ушедшие в бюджет платежи должны достигнуть цели, ведь такие реквизиты как ИНН, банк и номер счета получателя остались без изменений.

Поменялось наименование получателя платежа (поле № 16):

Было Стало Управление Федерального казначейства по Тульской области (НО по месту постановки на учет) Казначейство России (ФНС России)

Сервис для формирования платежных документов на сайте ФНС уже выдает документы с обновленным реквизитом.

Реакция бухгалтеров вполне предсказуемая — море эмоций:

В чате налоговой службы тоже прошла волна паники, налоговики успокаивают:

А еще на сайте ФНС появился чат-бот — помощник, который ответит на вопросы по заполнению и отправке уведомлений. Правда, все, что он рассказывает, и так можно найти в порядке заполнения. Ничего нового вы не узнаете.

Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведет самый успешный блог компании на Клерке. Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов: Моё дело — официальный канал интернет-бухгалтерии. Помогает бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими органами. Практикующие бухгалтеры и юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой и другими проверяющими лайфхаки.

Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь!

Считай, управляй — канал соосновательницы аутсорсинговой компании для среднего и крупного бизнеса «Моё дело Корпорация» Анастасии Щербининой. Истории из опыта и советы по повышению эффективности управления Реклама: ООО "Мое дело", ИНН 7701889831, erid: LjN8KXGso

Новые правила зачета и списания средств на ЕНС

Да, новость про реквизиты не единственная сегодня «радость» у бухгалтеров. Изменения в правилах связаны с НДФЛ — мы уже писали, что Госдума рассматривает соответствующий законопроект. Сегодня он принят сразу в трех чтениях. Добавили в новость сравнительную таблицу. Пользуйтесь.

Расчет стажа для «физиков» на ГПХ-договорах

Минтруд в апреле утвердил приказ, а 16 мая он был зарегистрирован в Минюсте. Стаж по договорам ГПХ в 2023 году (и далее) пойдет в стаж для больничных. Напомним, что в 2023 году за работников, с которым заключен гражданско-правовой договор, нужно платить взносы, как за обычных сотрудников.

Самой большой проблемой для бухгалтеров станет выявление этого самого стажа для выплат. Если стаж работника по трудовой книжке более 8 лет — все нормально, ему уже положена выплата по больничному листу в размере 100% от среднего заработка. А вот если стаж меньше, придется попотеть, уточняя, вдруг у сотрудника были периоды работы по ГПХ-договорам, которые этот стаж дополняют.

Некоторые бухгалтеры уже решили, что будут ждать инициативы от работников — если есть документы, подтверждающие стаж, тогда его будут учитывать при расчете, если нет — это проблемы сотрудника.

ЕГЭ будет с нами еще лет 10

Существующую систему оценки знаний менять не собираются. Говорят, проблема в том, что нужно придумать альтернативу. Вопрос на засыпку — а что с системой, которая была до ЕГЭ? Новое, как известно — хорошо забытое старое ;) Почему бы не вернуть обычную систему в экзаменами? Как думаете?

Полезности дня

Бизнес под колпаком. Как купить франшизу и не прогореть — хотите начать свое дело, но боитесь рисков? Хороший выбор — франшиза. Но работать по ней стоит только, если вы уверены в том, кто вам продает идею готового бизнеса.

Чем опасен для предпринимателя неоформленный сотрудник? Стоит ли работать без оформления трудового договора? — все еще пытаетесь платить зарплату в конвертах? Узнайте, чем это грозит.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов — разбор от экспертов «Клерка».

Спасибо, что прочитали до конца!

Ваша ошеломленная редакция