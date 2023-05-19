Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ИП и другим «частникам» объяснили, какой код ставить в уведомлении по НДФЛ

История началась после того, как были сданы уведомления за 1 квартал 2023 года. Предприниматели (и не только они) стали получать требования о неверном коде периода. Бизнес завалили налоговиков запросами разъяснений и вот они появились.

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«Ночной бухгалтер». ИП и другим «частникам» объяснили, какой код ставить в уведомлении по НДФЛ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

А воз и ныне там

Проблема с уведомлениями в том, что ИП на ОСНО платят разный НДФЛ — за себя и за работников. Но КБК при уплате налога по ставке 15% (если доход более 5 млн) одинаковый.

При этом ИП платит авансы по НДФЛ каждый квартал и код для первого квартала в уведомлении — это 34/01. Этот же код отмечает другой отчетный период — месяц октябрь.

Налоговики отказывали ИП в приеме уведомлений, потому что, глядя на КБК, считали, что предприниматель все перепутал и зачем-то подает уведомление об НДФЛ сотрудников за октябрь. Они предлагали исправить код и указать другой, что является нарушением правил.

Подробности истории можно найти здесь.

С аналогичной ситуацией столкнулись адвокаты, нотариусы и другие частнопрактикующие бизнесмены.

И вот свершилось — один из участников чата ФНС поделился ответом на запрос. Налоговики подтвердили — код 34/01 правильный. Однако автор запроса говорит, что при попытке отправить уведомление получает ошибку:

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Гибридный режим работы без головной боли: автоматизация процесса за счет современных ИТ-решений

Согласно исследованием 2023 года, у каждой третьей компании более чем 36% сотрудников находятся на гибридном или удаленном формате работы. При этом только 15% из этих организаций ведут графики посещения офиса, а остальные договариваются с работниками «на словах», когда хотели бы видеть их в офисе.

Подобный подход не дает компаниям гибко координировать работу своего офиса, а весь контроль за посещаемостью ложится на плечи руководителей отделов или HR-специалистов. А теперь представьте сколько ресурсов потребуется, если нужно контролировать 5, 10 или даже 20 офисов, которые еще и находятся в разных городах?

Чтобы упростить и структурироватьданный процесс были созданы системы управления гибким офисом. Они помогут вам автоматизировать ведение графика посещений за счет внедрения незакрепленных рабочих мест и инструментов для их бронирования. Сотрудники сами смогут выбирать, где сидеть в офисе, а свое присутствие будут подтверждать через сканирование QR-кода, СКУД или геолокацию.

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Налоги двойные не хотите ли?

Хотят приостановить действие СИДН с недружественными странами — эти соглашения сейчас позволяют избегать двойного налогообложения как бизнесу, так и физлицам.

При этом россиянам, работающим за рубежом, но на российские компании и предпринимателей ставку налога по НДФЛ собираются сохранить в размере 13% (15%). Важно: речь только о тех, кто заключил трудовые договоры, а не о фрилансерах.

Изначально проект предусматривал, что ставка для таких сотрудников будет 30%.

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А еще попросили рассказать об успешных кейсах — как отбились от доначислений, вернули НДС из бюджета, помогли оценить бизнес перед покупкой, сопровождали заключение крупного инвестиционного контракта и других.

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