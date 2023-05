Обзор юридических компаний 2023: достижения, услуги, успешные кейсы, консультации, соцсети

Мы собрали для вас обзор юридических компаний, которые могут помочь как в сложных судебных делах, так и проконсультировать по разным вопросам(налоги, кадры, риски проверок и прочее).

Для вашего удобства мы расположили компании по алфавиту, добавили основную информацию о каждой компании, направления, в которой она работает, а также примеры успешных кейсов.

Мы продолжим публиковать обзоры компаний из юридической и смежных сфер, так как их очень много и в одном материале разместить их невозможно. Следите за публикациями, постараемся делать более узконаправленные обзоры, например, по компаниям, специализирующимся на банкротстве, субсидиарной ответственности, оптимизации и т.д.

Аудиторско-консалтинговая группа «Финансы»

sapelkin.ru

Что вам нужно знать о компании

Компания уже более 30 лет трудится на рынке аудиторских и консалтинговых услуг и является признанным лидером в Сибирском федеральном округе.

2022 год — лауреаты конкурса «Новосибирская марка» в номинации «Консалтинг»

2021 год — лауреаты конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За комплексное предоставление услуг в сфере консалтинга»

2018 год — ТОП-10 ведущих аудиторских групп

Постоянными клиентами ООО АКГ «Финансы» являются ГК «Сибирская Аграрная Группа», ГК «Белон», ГК «ЗапСиб-Транссервис», ГК «ВПК-Ойл», ГК «Новосибирская птицефабрика», ГК «С7» и др.

Услуги

Юридические и аудиторские консультации:

юридический аутсорсинг;

налоговые споры;

представление интересов в суде и государственных органах;

выявление рисков переквалификации гражданско-правовые договоры в трудовые (особенно важно при работе с самозанятыми);

оценка рисков дробления бизнеса;

сопровождение на допрос в ФНС;

сопровождение налоговых проверок (камеральной, выездной);

сопровождение предпроверочных мероприятий налогового контроля;

участие в рассмотрении материалов налоговой проверки, заседании комиссии налогового органа;

аудит: обязательный, инициативный, налоговый, кадровый, аудит охраны труда, аудит МСФО;

Due Diligence;

бизнес-анализ затрат;

кадровый аутсорсинг, аутсорсинг охраны труда;

оптимизация штата и оргструктуры компании;

аудит предприятия на избыточные функции;

сопровождение проверки Государственной инспекции труда;

налоговый анализ;

финансовый анализ при банкротстве;

оптимизация налогообложения;

консалтинг учетной политики;

Успешные кейсы

Клиент — крупное предприятие, занимающееся строительством автомобильных дорог.

Летом 2021 г. организация нуждалась в партии битума. В разгар строительного сезона достать битум в нужном объеме не так-то просто.

В архивах нашли поставщика, с которым ранее уже сотрудничали. Сделали заявку, контрагент принял на себя обязательства по поставке и своевременно их исполнил.

Спустя год появилась налоговая и засомневалась в реальности сделки. Размер доначислений составил 1,2 млн. рублей.

Позиция налогового органа:

Контрагент не обладает необходимыми ресурсами, представляет нулевую отчетность.

Поставщик в рамках встречной проверки не подтвердил сделку.

Факт транспортировки товара не подтвержден документально.

Позиция налогоплательщика:

У поставщика был опыт исполнения обязательств как для клиента, так и для соседних предприятий, в том числе в рамках государственных контрактов.

Факт получения и доставки подтвержден (журналами въезда-выезда, результатами лабораторного контроля и другие).

Свидетели подтвердили, что получали битум от указанной организации.

Результат:Вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности.

Наличие представительств в регионах

Компания работает по всему Сибирскому федеральному округу.

Есть представительства в Московской области, Краснодарском крае и Калининграде.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Бесплатных консультаций нет. Цена зависит от сложности и срочности вопроса.

Компания в соцсетях

Канал Группа Финансы на YouTube.

Академия правовых и финансовых советников

reshenieurist.pro

Что вам нужно знать о компании

Основатель и руководитель компании — Ирина Муравьева, имеет 2 высших образования, красный диплом Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 10 лет госслужбы судебным приставом по особо важным делам г. Санкт-Петербурга.

Компания оказывает весь спектр услуг в сфере юридического консалтинга.

Юристы компании помогают защищать ваши проекты и минимизировать риски, а служба контроля качества контролирует работу специалистов Академии правовых и финансовых советников.

Команда регулярно мониторит изменения законодательства, всегда работает на опережение, чтобы не допустить спорных моментов в бизнесе и уберечь клиентов от негативных последствий.

Услуги

Сопровождение онлайн школ:

аудит онлайн школы;

правовая и финансовая схема;

оферта и документы для сайта;

трудовые документы и договоры;

защита авторских прав;

защита онлайн школы в Интернете;

бухгалтерское сопровождение;

Банкротство физических лиц:

сопровождение на всех этапах банкротства;

консультирование по вопросам банкротства;

подготовка всей необходимой документации;

поможем разобраться в тонкостях законодательства;

Сопровождение E-commerce / Маркетплейсы:

полное сопровождение вашего бизнеса;

консультирование по всем нюансам и нововведениям;

подготовка всей нужной документации;

Гранты и субсидии:

полное сопровождение на всех этапах получения гранта;

подготовка всей нужной документации;

консультирование по нюансам и тонкостям в получении гранта;

поможем избежать всех ошибок при получении гранта;

Социальный контракт:

поможем составить бизнес-план;

помощь в получении субсидии;

оформление всех документов;

юридическое сопровождение под ключ;

проконсультируем по налогам;

Помощь физическим лицам:

защита дольщиков;

сделки с недвижимостью;

семейное право;

судебные споры;

Успешные кейсы

Наличие представительств в регионах

Компания расположена в Ленинградской области, консультирует по всей России дистанционно.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

В компании предоставляют бесплатную консультацию и скидку 10% на первую услугу.

Далее расценки по прайсу, в зависимости от запроса.

Пример расценок компании

Компания в соцсетях

Ведет блог на сайте «Клерк.ру».

Оставьте отзыв о компании Академия правовых и финансовых советников в нашем рейтинге.

Гин и партнеры

ginlegal.ru

Что вам нужно знать о компании

Юридическая фирма «Гин и партнеры» была основана в 2004 году.

Специализация: разрешение налоговых споров, ведение дел о банкротстве и реструктуризации бизнеса.

Два партнера и два юриста Юрфирмы «Гин и партнеры» персонально рекомендованы авторитетным международным рейтингом Best Lawyers in Russia (2022 Edition) в следующих категориях: Tax Law (Налоговое право), Litigation (Разрешение судебных споров).

По итогам 2022 года национальный рейтингПраво.ru-300 отметил практики фирмы: Налоговые споры (III группа) и Налоговое консультирование (IV группа).

В 2023 году фирма получила признание рейтинга ИД «Коммерсантъ» в категории «Разрешение налоговых споров» (II группа), а также в категории «Налоговое консультирование» (III группа).

Кира Гин, управляющий партнер юрфирмы «Гин и партнеры», персонально рекомендована рейтингом ИД «Коммерсантъ» в номинации «Налогообложение: налоговое консультирование».

Услуги

Налоговые споры:

подготовка к проведению и сопровождение налоговых проверок;

досудебное и судебное урегулирование налоговых споров;

Налоговый консалтинг:

налоговая экспертиза договоров, группы сделок, инвестиционных проектов;

налоговый консалтинг по текущей деятельности и взаимодействию с ИФНС;

безопасное и надежное налоговое планирование;

налоговый аудит компании;

КИК: уведомления, отчетность, консалтинг;

релокация бизнеса и физических лиц: налоговые вопросы;

Реструктуризация:

представление интересов должника в переговорах по вопросу реструктуризации задолженности и заключения мирового соглашения в деле о банкротстве;

разработка стратегии и комплексное сопровождение ликвидации компании должника (в том числе добровольной ликвидации);

оценка рисков привлечения должника и контролирующих должника лиц к субсидиарной и иной ответственности ликвидируемых компании;

Банкротство:

оспаривание сделок должника и возврат активов в конкурсную массу;

противодействие включению требований недобросовестных кредиторов;

привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц;

уголовно-правовое сопровождение банкротства (совместно с проверенными уголовными адвокатами, рекомендованными международными и российскими юридическими рейтингами);

Успешные кейсы

Сопровождение системообразующего предприятия Московской обл. по вопросам возмещения НДС (№ А41-41329/2022)

После строительства грибного комплекса клиент предъявил к возмещению НДС из бюджета. Инспекция возместила НДС частично, но отказала в возмещении 91,1 млн руб., предъявив претензии по ст. 54.1 НК и обвинив клиента в фиктивности сделок.

Компания «Гин и партнеры» подготовила заявление в суд, проанализировала огромное количество доказательств, представленных ранее при проведении КНП в инспекцию, собрала доказательства, направила запросы российским и иностранным контрагентам, произвела нотариальный осмотр вещественных доказательств, истребовала данные у ФТС.

В связи с большим количеством фактических и юридических обстоятельств (8 эпизодов) позиция налогоплательщика дополнялась на каждом судебном заседании (всего было 9 с/з).

В апреле 2023 года АСгМ признал недействительными решения инспекции в части отказа в возмещении суммы НДС и обязал инспекцию возместить доверителю 91.1 млн руб.

Наличие представительств в регионах

Головной офис «Гин и партнеры» находится в Москве, при этом в регионах России у фирмы есть надежные партнеры.

В случае необходимости юристы выезжают в любой город страны.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Бесплатных консультаций нет, однако в большинстве случаев юристы дают устные рекомендации потенциальным клиентам уже на первой встрече.

Компания в соцсетях

Официальный телеграм-канал юридической фирмы «Гини партнеры» — вести с налоговых полей, разборы интересных кейсов, статьи юристов фирмы и рекомендации для бизнеса.

КСК ГРУПП

kskgroup.ru

Что вам нужно знать о компании

КСК ГРУПП — лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования.

Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений под единым брендом «Консалтинг. Сервис. Капитал», в том числе аудит, налоги, право, автоматизация, управленческое и финансовое консультирование.

КСК ГРУПП занимает 4 место в номинации «Юридический консалтинг» рэнкинга агентства «Эксперт РА» за 2021 год и 11 место в списке крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2021 года («Эксперт РА»).

КСК ГРУПП входит в III группу рэнкинга «Частный капитал» и «Налоговое консультирование и споры», в IV группу рэнкинга «Корпоративное право/слияния и поглощения (mid market)» в рейтинге «Право-300» за 2022 год.

В международный рейтинг лучших юристов России Best Lawyers в 2020 году вошли трое экспертов компании в области налогового права и банкротства.

Услуги

налоговый и юридический Due Diligence;

оценка перспектив банкротства;

сопровождение банкротства юридических лиц;

защита от субсидиарной ответственности;

консультация по налогам;

риски непогашенной задолженности;

льготы для IT-компаний

структурирование активов;

разработка корпоративного договора;

сопровождение сделок;

разрешение корпоративных споров;

представительство в арбитражном суде;

структурирование активов;

перевод активов;

защита личных активов;

защита кредиторской задолженности;

защита от рейдерского захвата;

защита от доверительных управляющих;

сокрытие титула владельца;

защита интеллектуальной собственности.

Успешные кейсы

Кейс № 1

У клиента группа компаний (состоящая из 5 компаний).

За годы работы в группе компаний сформировалась внутригрупповых долгов на сумму около 1 млрд руб. Который в последствии был выкуплены иностранным партнером клиента (кипрская компания).

Клиентом и его иностранным партнером было согласовано, что иностранный партнер становится участником бизнеса клиента, делает инвестиции в бизнес клиента в размере долгов и дополнительно 500 млн руб.

Юристам необходимо было разработать структуру участия партнера в бизнесе клиента, подготовить все необходимые документы (корпоративный договор, устав, инвестиционный договор, опционные соглашения, соглашение о намерениях) и сопроводить вход партнера в бизнес.

Итог: Сделка состоялась. Партнер получил долю в бизнесе клиента и осуществил инвестиции в размере 1,5 млрд руб.

Кейс № 2

Клиент намерен быль приобрести около 20 товарных знаков общей стоимостью 2 млрд руб. Товарные знаки имеют большую известность на рынке РФ и в мире и необходимы клиенту для расширения бизнеса.

Часть товарных знаков зарегистрированы по мадридской системе в различных странах мира, а также в ЕС.

Необходимо было провести due dilligence прав на товарные знаки, разработать договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки и сопроводить сделку.

Итог: По итогам due dilligence клиентом было принято решение о приобретении товарных знаков. Были разработаны документы, сопровождена сделка. Клиент заключил договор и приобрел товарные знаки.

Наличие представительств в регионах

Основной офис в Москве. Есть дочерняя компания в Италии.

Филиалов в России нет, но при необходимости представитель компании может выехать в любой регион РФ.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Первичные встречи с клиентами бесплатные. На указанных встречах обсуждается проблема или запрос клиента и осуществляется консультирование.

Есть возможность проведения платных встреч на определенное количество часов, стоимость 20 000 руб. час (НДС не включен).

Компания в соцсетях

Канал КСК ГРУПП в Telegram.

КСК ГРУПП ВКонтакте.

Компания успешно ведет блог на «Клерке». Занимает 1 место в разделе «Аудит» и 4-е среди всех компаний на сайте. Вы можете оставить свой отзыв о компании здесь.

Кира Групп

kirra.group

Что вам нужно знать о компании

«Кира Групп» предоставляет комплексные юридические услуги, включающие такие направления, как сопровождение юридических и физических лиц, оспаривание кадастровой стоимости, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, услуги по СПФИ (детектор лжи для бизнеса).

Одним из преимуществ является индивидуальный подход к каждому клиенту. Строго соблюдаются принципы конфиденциальности, в компании всегда готовы выслушать каждого клиента и предложить наилучшее решение его проблемы.

Основное направление работы — оптимизация налогообложения.

«Кира Групп» помогает клиентам снизить налоговые обязательства и сократить затраты.

Услуги

банкротство физических лиц;

оспаривание кадастровой стоимости;

оптимизация налогообложения;

тестирование на детекторе лжи;

бухгалтерские услуги

Успешные кейсы

Кейс № 1

№ дела А41-30368/19, кредиторы — СРО Ассоциация «ЦААУ», ПАО БАНК ВТБ, ООО «ЭКЛИПТИКА», СРО Ассоциация «ЦААУ», ПАО «Сбербанк России».

Сумма долга 930 742,36 руб., имущество должника — 172 648,77 руб. 06.11.2020 — была завершена процедура банкротства.

Требования кредиторов третьей очереди погашены на сумму 133 168,87 руб. Финансовым управляющим проведена работа по формированию конкурсной массы должника. Имущество не выявлено.

Конкурсная масса сформирована за счет поступления заработной платы должника.

Кейс № 2

№ дела А36-12656/2018, долг — 2 926 500,59 руб, имущество не выявлено.

14.11.2018 – начало процедуры банкротства. 01.07.2021 — окончание процедуры банкротства.

В результате проведения процедуры банкротства — реализация имущества гражданина в отношении должника с 12.08.2019 по 21.05.2021 конкурсная масса не сформирована, ввиду отсутствия имущества у должника.

На основной расчетный счет должника за период проведения процедуры банкротства — реализация имущества гражданина поступило 589 799,32 руб. Сформирован и 25.10.2019 закрыт реестр требований кредиторов.

Согласно реестру требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.

Требования кредиторов третьей очереди составляют 2 926 500,59 руб., удовлетворены частично в размере 368 111,99 руб.

Наличие представительств в регионах

Компания находится в г. Элиста, р. Калмыкия. Есть филиал в Москве, готовы выехать в другой регион или дистанционно оказать услуги.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Есть бесплатная консультация, дальнейшая цена зависит от сути проблемы клиента.

Компания в соцсетях

Кира Групп ВКонтакте.

Instagram: @kira__group (Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена).

Компания ведет блог на «Клерке», вы можете оставить свой отзыв о работе с ней вот тут.

Созидание и развитие

soralegal.ru

sora-group.ru

Что вам нужно знать о компании

Компания основана в 2001 году. Президент: Кошелев Василий Владимирович.

Право-300 — вторая группа в номинации «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», агентство RAEX рейтинг за 2021 год — 7 место (Аутсорсинг учетных функций: бухгалтерский и налоговый учет), 12 место (аутсорсинг подготовки финансовой отчетности (МСФО)), 15 место (крупнейшие группы и компании в области аутсорсинга учетных функций), 31 место (Крупнейшие консалтинговые компании и/или группы).

Компания обладает опытом работы в следственных и надзорных органах, а также в расследовании экономических преступлений.

Команда АКГ «Созидание и развитие» готова оценить риски и перспективы решения споров любой степени сложности и категории дела.

Услуги

санкционное консультирование;

споры в судах общей юрисдикции;

арбитражные споры;

налоговое право;

юридическое консультирование по спорным вопросам;

регистрация и ликвидация компаний;

уголовно-правовая защита бизнеса;

банкротство, услуги для банков;

корпоративное право;

due diligence;

юридическое сопровождение инвестиционных проектов;

аутсорсинг бухгалтерского учета;

аудит;

МСФО;

Успешные кейсы

Кейс № 1

Клиент – крупный завод по производству специализированного оборудования обратился к специалистам АГК «Созидание и развитие» для досудебного обжалования результатов выездной налоговой проверки.

Сумма по акту проверки — более 350 млн. руб.

Суть претензий налоговой: работа с «недобросовестными» контрагентами, а также правомерность невключения в состав внереализационного дохода по налогу на прибыль организаций сумм долга, прощенного участником.

В рамках досудебного обжалования удалось снизить размер доначислений на 135 млн. руб.

Кейс № 2

Интересным кейсом в практике работы консультантов АКГ «Созидание и Развитие» стало дело о правомерности применения налогоплательщиком УСН.

Налоговая после нескольких лет получения от налогоплательщика отчетов по упрощенке, не нашла у себя уведомление о применении УСН и заблокировала ИП счета за непредставление деклараций по НДС.

Несмотря на преимущественно отрицательную судебную практику по аналогичным спорам, специалистам удалось отстоять интересы клиента и доказать добросовестность предпринимателя и правомерность применения УСН на основании имеющихся косвенных доказательств.

Сформировалась прецедентная практика.

Наличие представительств в регионах

Компания находится в Москве. Филиалов/представительств нет.

Специалист может выехать в другой регион.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Все консультации платные.

Однако бесплатно выслушают и в ходе выяснения обстоятельств вопроса уже назначат консультанта. Если нужна полноценная консультация — почасовые ставки. Стоимость одной консультации в среднем от 15 000 руб.

Компания в соцсетях

АКГ «Созидание и Развитие» ВКонтакте.

АКГ «Созидание и Развитие» в Telegram.

У компании успешный блог на «Клерке», она занимает первое место в разделе «Консультирование» и 9-е среди всех компаний в рейтинге на сайте. Оставьте и вы свой отзыв о работе с этой компанией.

Акционерное общество «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН»

consultings.online

fedresurs.online

fedresurs-monitoring.ru

Что вам нужно знать о компании

Дата регистрации: 6 октября 2017 г.

Генеральный директор: Карсанова Зарина Казбековна.

В 2023 году АО «Консалтинг онлайн» получило 1 место в номинации «Лучшее предприятие в сфере консалтинговых услуг» в национальной премии «Золотой Меркурий» от Торгово-промышленной палаты.

Услуги

реорганизация;

ликвидация АО;

ликвидация ООО;

банкротство юридических лиц;

анализ субсидиарной ответственности;

аналитическая система мониторинга и защиты вашего бизнеса «Мониторинг Бизнеса» (контроль обязанностей юридического лица, рисков и действий его контрагентов и надзорных органов);

раскрытие информации в ЕФРСФДЮЛ (Федресурсе);

размещение уведомлений для кредиторов в «Вестнике государственной регистрации»

Успешные кейсы

АО «Консалтинг онлайн» оказывает услуги крупному бизнесу.

Среди клиентов компании М. Видео, Аэропорт Шереметьево, Фанагория, Абрау Дюрсо, Лукойл, Газпром, Политическая партия «ЛДПР», Политическая партия «Справедливая Россия», Политическая партия «Единая Россия», Политическая партия «Яблоко».

Наличие представительств в регионах

Представительств нет.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Есть бесплатные консультации и бесплатное обучение на вебинарах.

Компания в соцсетях

АО «Консалтинг онлайн» в Telegram.

ООО «Пепеляев Групп»

www.pgplaw.ru

Что вам нужно знать о компании

«Пепеляев Групп» – ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный спектр правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом.

Более 160 юристов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Красноярске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Пекине и Шанхае обеспечивают правовую поддержку более чем 1500 компаний, занятых в разных отраслях экономики.

Компания рекомендована ведущими юридическими рейтингами: Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR1000, Best Lawyers, PLC Which Lawyer, World Tax, World IP Review, «Право.ru-300» и др.

Член международных ассоциаций TerraLex и Taxand.

Управляющий партнер – Сергей Геннадьевич Пепеляев. Основана в 2002 г.

Услуги

налоговое право и налоговые споры;

валютное регулирование и валютный контроль;

административно-правовая защита бизнеса;

корпоративное право / слияния и поглощения;

антимонопольное регулирование;

банковская и финансовая практика;

недвижимость и строительство;

практика разрешения споров и медиации;

банкротство и антикризисная защита бизнеса;

практика интеллектуальной собственности и товарных знаков;

таможенное право и внешнеторговое регулирование;

практика трудового и миграционного права;

правовая защита информации;

антикоррупционный комплаенс;

цифровая группа;

телеком, медиа и IT;

фармацевтика и здравоохранение;

экология;

уголовно-правовая защита бизнеса;

практика семейного и наследственного права;

профессиональный перевод;

Успешные кейсы

Кейс № 1.

Заключение мирового соглашения в споре с потенциальными убытками в размере 300 млн руб.

Юристы «Пепеляев Групп» представляли интересы клиента – одного из крупнейших производителей молочной продукции – в судах всех инстанций.

Дело было связано с тем, что покупатель в одностороннем порядке отказался от исполнения договора поставки без каких-либо оснований.

Клиент признал этот отказ ничтожным. Неправомерный отказ покупателя от договора и его неисполнение повлекли возникновение у клиента убытков в виде упущенной выгоды в связи с отсутствием заказов.

Также по условиям договора покупатель был обязан уплатить штраф за недостижение годового объема закупки товаров.

Юристам удалось добиться заключения мирового соглашения в суде первой инстанции. Ранее был выигран первый связанный иск по нематериальному требованию, что и склонило оппонента к мировому соглашению.

Сложность проекта заключалась в том, что взыскание упущенной выгоды в судебной практике традиционно сталкивается с консерватизмом судов при оценке доказательств и признании наличия убытков.

В данном случае используется такой подход к расчету упущенной выгоды, как сравнение с аналогичным периодом прошедшего года.

Кейс № 2.

Возврат излишне взысканного административного штрафа на внушительную сумму

Юристы успешно защитили интересы клиента в споре с налоговым органом.

В результате суд встал на сторону клиента и признал незаконным отказ в возврате излишне взысканного административного штрафа на сумму более 30 млн руб.

Налоговый орган настаивал на отсутствии обязанности штраф возвратить, так как постановление о его назначении было исполнено. Но это произошло после того, как возникли обстоятельства, влекущие обязанность налогового органа прекратить исполнение постановления.

Эти обстоятельства были связаны с изменением закона и отменой обязанности, за неисполнение которой наказание было изначально назначено.

Наличие представительств в регионах

Компания широко представлена в российских регионах:

Москва;

Санкт-Петербург;

Красноярск;

Южно-Сахалинск;

Владивосток;

Татарстан.

При необходимости специалист может выехать в другие регионы.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Зависит от специфики проекта, рассчитывается индивидуально. Основной фокус на обслуживание юрлиц.

Компания в соцсетях

Пепеляев Групп в Telegram .

Канал Пепеляев Групп на YouTube.

ООО «Юридическая Фирма «Союзпатент»

sojuzpatent.com

Что вам нужно знать о компании

Первая юридическая фирма в области интеллектуальной собственности, созданная в России и во всем географическом регионе. Признана лидером во всех областях защиты интеллектуальной собственности.

Каждый год компания подает тысячи заявок на патенты и поддерживает в силе ежегодно больше 50 тыс. действующих патентов.

Команда насчитывает более 160 высококвалифицированных специалистов, в том числе более 50 зарегистрированных российских и евразийских патентных поверенных и юристов по судебным спорам.

Патентные поверенные обладают опытом во всех областях науки и техники. Большинство специалистов имеют опыт работы в Российском ведомстве по патентам и товарным знакам (включая Палату по патентным спорам), официальных, научных и судебных учреждениях или патентных департаментах крупных корпораций.

Услуги

Команда поможет зарегистрировать товарный знак, изобретение и дизайн в России или других странах (Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан).

Юристы ООО «Юридическая Фирма «Союзпатент» будут представлять ваши интересы в делах о нарушении патентов и товарных знаков, разбирательствах о признании недействительными и делах о недобросовестной конкуренции в судах и административных органах.

Успешные кейсы

Палата по патентным спорам отклонила возражение, поданное против патента клиента на полезную модель «Подставка для установки».

Иск о признании недействительным патента, принадлежащего клиенту ООО «Сотеккомцентр»*, был подан в Палату по патентным спорам Роспатента в конце 2022 года.

Противоположная сторона сослалась на отсутствие новизны в качестве основания для возражения.

Чтобы отразить возражения, адвокаты Союзпатента использовали юридические и технические аргументы, основанные на патентных документах, технической литературе и глубоком знании производственных процессов.

В итоге клиент смог сохранить свои патентные права в полном объеме.

*ООО «Сотеккомцентр» — крупная российская компания, разрабатывающая и производящая продукцию для железнодорожного сектора экономики.

Наличие представительств в регионах

Офис находится в Москве, компания работает по всему миру.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Информация о стоимости услуг по запросу.

Компания в соцсетях

Нет информации.

BGP Litigation

bgplaw.com

Что вам нужно знать о компании

BGP Litigation — ведущая юридическая фирма с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса.

BGP Litigation занимает второе место среди юридических фирм России по количеству юристов и выручке согласно рейтингу Право-300.

Компания оказывает услуги по 17 направлениям специализации и объединяет более 110 юристов.

Услуги

авиация и финансирование активов;

адвокатские расследования;

банкротство;

комплаенс и санкционное право;

конкурентное право;

M&A и реструктуризация бизнеса;

международное налоговое планирование;

налоговое консультирование и налоговые споры;

разрешение споров;

семейное право и наследственное планирование;

таможенное право и международная торговля;

технологии и интеллектуальная собственность;

трансграничные споры;

трудовое право;

уголовно-правовая защита бизнеса;

фармацевтика и здравоохранение;

Успешные кейсы

BGP Litigation повторно добилась получения лицензии на разблокировку активов в Бельгии.

Команде BGP Litigation удалось получить вторую лицензию на разблокировку активов индивидуального инвестора.

Ограниченный в распоряжении своими активами из-за санкций в отношении НРД, инвестор воспользовался инструментами статей 6 и 6b Регламента 269/2014 по обращению в бельгийский санкционный орган для переноса активов в неподсанкционный депозитарий.

Для фирмы это уже второй подобный результат. В начале марта команда практики комплаенса и санкционного права получила первую в стране лицензию на разблокировку активов, а теперь закрепила успех.

Наличие представительств в регионах

BGP Litigation имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Юристы работают без географических ограничений.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Стоимость по запросу, в зависимости от должности и юридического направления.

Компания в соцсетях

BGP Litigation в Facebook (Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена).

BGP Litigation в Telegram.

Компания вела блог на «Клерке», у нее более 7 тысяч подписчиков. Оставьте свой отзыв о компании здесь.

VEGAS LEX

vegaslex.ru

Что вам нужно знать о компании

Основанная в 1995 году VEGAS LEX объединяет юристов, авторитетность и экспертиза которых подтверждается индивидуальными и общефирменными рейтингами ведущих международных и российских изданий: Право-300, Коммерсантъ, Forbes, Chambers, The Legal 500 EMEA, Best Lawyers, European Legal Experts, IFLR, IP Stars.

Управляющий партнер – Александр Ситников.

Не только в деловой среде, но и в профессиональном юридическом сообществе VEGAS LEX известна как компания, которая участвует в масштабных и сложных проектах, является активным разработчиком законопроектов, нормативно-правовых актов и аналитических материалов.

Услуги

антимонопольная и регуляторная практика;

антикризисные решения. управление рисками;

взаимодействие с государственными органами (GR);

государственно-частное партнерство;

инвестиции;

интеллектуальная собственность;

коммерческая практика;

комплаенс;

корпоративная практика. M&A;

международные инвестиционные проекты;

налоги;

недвижимость. земля. строительство;

противодействие корпоративному мошенничеству;

разрешение споров и арбитраж;

разрешение споров с иностранным элементом;

реструктуризация и банкротство;

трудовое право;

энергетика;

Направления

автомобильная индустрия;

агропромышленный комплекс;

аэропорты и авиация;

банки и финансы;

гостинично-ресторанный бизнес;

инвестиции;

кино и телерадиовещание;

лесная и деревообрабатывающая промышленность;

металлургическая и горнодобывающая промышленность;

наука и образование;

недвижимость и инфраструктура;

нефтегазовый комплекс;

оборонно-промышленный комплекс;

производство;

спорт;

страхование;

telecom. media. technology (TMT);

торговля и коммерция;

транспорт и логистика;

транспортная инфраструктура;

туризм и развлечения;

фармацевтика;

экология;

энергетика;

Успешные кейсы

Кейс № 1

17 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума CLAAS (ООО «КЛААС») и Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли заключили первый в России федеральный специальный инвестиционный контракт (СПИК).

Юридическая фирма VEGAS LEX подготовила пакет документов и приняла непосредственное участие в переговорах для заключения и дальнейшей реализации СПИК в интересах CLAAS.

Кейс № 2

7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание прямого соглашения и акта финансового закрытия в рамках концессионного проекта по созданию инфраструктуры морского порта Мурманска (угольного терминала «Лавна»).

Юридическая фирма VEGAS LEX представляла интересы концессионера на переговорах с Газпромбанком и Росморречфлотом по согласованию условий кредитных соглашений, прямого соглашения и необходимых для открытия финансирования изменений в концессионное соглашение.

Наличие представительств в регионах

Центральный офис фирмы расположен в Москве, региональные офисы – в Волгограде (Поволжская дирекция) и Краснодаре (Южная дирекция).

Основная цель региональной стратегии VEGAS LEX – высокоэффективное предоставление клиентам комплексных правовых услуг во всех регионах России и в странах ближнего зарубежья.

Бесплатные консультации. Стоимость консультации

Все вопросы, связанные со стоимостью услуг VEGAS LEX, вы можете направить на электронную почту фирмы rfp@vegaslex.ru.

Компания в соцсетях

VEGAS LEX в Telegram.

VEGAS LEX в Linkedin.

Хотите попасть в наш обзор? Напишите в отдел Бизнеса «Клерка» — расскажем обо всех возможностях.