«Ночной бухгалтер». Больше уведомлений по НДФЛ, новые штрафы работодателям, налоговики проверят Бузову: главное для бухгалтера

Подарки от «Ночного бухгалтера»! Нашим любимым подписчикам «НБ», которые получают рассылку в почте, бесплатно раздаем необходимые в работе образцы документов, инструкции и чек-листы. Подпишитесь на рассылку «Ночной бухгалтер» в форме ниже и получайте подарки дважды в неделю. Сегодня в рассылке! Чек-лист бухгалтера на июнь: производственный календарь+сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.

Двойные уведомления

Эту темы бухгалтеры обсуждают еще со вчерашнего дня. Предлагается сдавать уведомления по НДФЛ дважды в месяц (страшно спросить — отдельно от прочих налогов или вместе с ними?!).

«Клерки» начинают подозревать, что идеи некоторых нововведений Минфин и ФНС черпают на «Клерке», поэтому предлагают радикальное решение.

Само письмо Минфина, где он предлагает новую систему уведомлений, вы можете посмотреть тут.

Кто на новенького?

Проверки блогеров все не утихают. На этот раз под бдительное око рискует попасть Ольга Бузова, рекламные кампании которой в известной соцсети стоят от 500 до 800 тысяч рублей.

Актуальные проблемы дробления (это то, в чем чаще всего обвиняют блогеров, кроме неуплаты налогов), вы сможете обсудить уже завтра на встрече с экспертами. Сможете узнать, как ФНС раскрывает схемы дробления, как складывается текущая судебная практика и как снизить риски для вашего бизнеса.

Мероприятие будет интересно и полезно собственникам и руководителям, физлицам, которые ведут свой бизнес в интернете и не только, а также специалистам в области налогообложения.

Новый штраф работодателям: на этот раз за воинский учет

Если точнее, то за его отсутствие или нарушения. Например, на 100 тысяч предлагается штрафовать компанию, если в нее принят на работу сотрудник без военного билета.

Наши читатели предлагают также ввести штрафы за отсутствие регистрации по месту жительства, за успеваемость детей в школе и за неуплату коммуналки. Ну, а что? Больше штрафов богу штрафов!

Ой, тс-с-сс, мы забыли , что подсказывать нельзя, а то еще не поймут, что сарказм и правда введут…

Бухгалтерам застройщиков, которые в ужасе от новых ФСБУ!

Расслабьтесь уже. Стандарты кажутся сложными, пока их для вас понятным языком не объяснит эксперт.

Автор более 400 оригинальных семинаров и вебинаров, победитель конкурса «Лучший аудитор России» Елена Дятлова, научит вас не бояться ФСБУ, правильно учитывать расходы и активы, включать в себестоимость затраты при строительстве, разберет свежую судебную практику по НДС и сложные вопросы по другим налогам.

Цитата дня от Минфина

Минфин не хочет, чтобы россияне хранили свои сбережения в крипте.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков:

Нам точно не хотелось бы, чтобы сбережения граждан направлялись в цифровые валюты, потому что в целом — это высокорискованный финансовый инструмент.

Сбережения граждан:

Полезности дня от «Клерка»

Читаем, сохраняем, пользуемся, делимся с коллегами.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша а у вас тоже весенняя аллергия на Минфин? редакция