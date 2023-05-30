Практика Верховного Суда по налоговым спорам за 1 квартал 2023. Все самое интересное

Общие вопросы

Определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718 (с. Чучунова Н.С., Город Орел против Астория)

Полагая, что у ответчика возникло неосновательное обогащение, выразившееся в разнице между размером земельного налога за 2020 год, исчисленного исходя кадастровой стоимости земельного участка, определенной с учетом фактического использования предпринимателем спорного земельного участка, и фактически уплаченным обществом за 2020 год земельным налогом, финансовое управление администрации города Орла направило ответчику требование об уплате недополученного в местный бюджет налога.

Налоговый орган, привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, в своих пояснениях подтвердил, что разногласия между налогоплательщиком (предпринимателем) и налоговой инспекцией относительно недоимки по уплате земельного налога за земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020621:72 за 2020 год отсутствуют.

Налоговый контроль

При рассмотрении данного спора суды трех инстанций основывали свою позицию на положениях статей 23, 55, 80, 174 НК, совокупный анализ которых позволил судам прийти к выводу о том, что моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период является следующий день после дня окончания соответствующего налогового (отчетного) периода.

В случае отсутствия первичных документов, являющихся основанием для определения налоговой базы и исчисления суммы налога, подлежащей уплате, информация о налоговой базе и сумме исчисленного налога, отраженная в налоговых декларациях (расчетах), представленных до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода, будет являться предположительной (мнимой).

Следовательно, налоговые декларации (расчеты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке, поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчета), установленному пунктом 1 статьи 80 НК.

Налоговые споры

Отменяя решение суда первой инстанции по мотивам, связанным с получением обществом необоснованной налоговой выгоды, суд апелляционной инстанции признал решение инспекции законным по основаниям, по которым обществу доначисления не производились и которые не являлись предметом полноценного рассмотрения налогового органа по правилам статьи 101 НК, что не может быть признано правомерным.

Суды апелляционной инстанции и округа указали на то, что спор о признании недействительным решения налогового органа, принятого в отношении налогоплательщика-юридического лица, относится к компетенции арбитражного суда.

Вместе тем, заявитель по настоящему делу является участником общества, которому действующее законодательство не предоставило право обжаловать в судебном порядке решение налогового органа о привлечении общества к налоговой ответственности; правом на обращение в суд с заявлением данного рода обладает общество; Кужовник А.Ч. не является субъектом спорных налоговых правоотношений, на момент подачи заявления в арбитражный суд единственным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества, являлся его конкурсный управляющий Аветисян Владимир Рубенович.

Суд округа указа на то, что у контролирующих лиц, в отношении которых подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, имеются иные механизмы судебной защиты.

Определение от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 (с. Першутов А.Г., Антонова М.К., Завьялова Т.В., Плаксин Сергей Николаевич)

Определение от 6 марта 2023 г. № 303-ЭС22-22958 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Сафонова Тамара Николаевна)

Участие контролирующего должника лица в деле об оспаривании решения налогового органа в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не лишает его права и на обжалование принятых по делу судебных актов.

Однако отсутствие такого права у контролирующего должника лица, лишенного возможности участия в таком деле, в том числе и по независящим от него обстоятельствам (например, в связи с тем, что уполномоченный орган обратился в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности после рассмотрения дела об оспаривании решения налогового органа, как это имело место в настоящем деле), напротив, может привести к нарушению принципа равенства, о недопустимости чего неоднократно указывал КС (постановления от 05.04.2007 № 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П, от 19.03.2010 № 7-П и др.).

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

НДС

Определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791 (с. Антонова М.К., Кемеровский механический завод)

Суды указали на непредставление обществом доказательств использования для оплаты строительных работ собственных или полученных от ГК «Ростех» внебюджетных средств и непредставление документов, подтверждающих ведение раздельного учета.

Кроме того, признали правомерным расчет инспекции по амортизации, включаемой в прямые расходы.

Доказательств наличия оснований для отнесения амортизационных расходов в состав косвенных обществом не представлено.

Определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662 (с. Завьялова Т.В., Региональная лизинговая компания Ярославской области)

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что оплата обществом товаров (предметов лизинга и общехозяйственных расходов) производилась с его лицевого и расчетного счетов за счет сумм бюджетных инвестиций, и при этом налогоплательщик не вел раздельный учет затрат на приобретение товаров за счет бюджетных инвестиций и затрат на приобретение товаров за счет других источников.

Налог на прибыль

Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Абитерно)

Расходы, связанные с приобретением долей, понесены в период применения упрощенной системы налогообложения, но не относятся к выручке (доходам), которая облагалась в рамках специального налогового режима. Напротив, указанные расходы соотносятся с доходом от продажи долей, который подлежит налогообложению в рамках общей системы налогообложения.

Следовательно, вопреки позиции инспекции, поддержанной судами апелляционной и кассационной инстанций, общество было вправе уменьшить признанный им доход от операций с долями дочернего общества на соответствующие расходы.

Нельзя согласиться с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при определении величины расходов налогоплательщика, связанных с приобретением акций и долей, не может учитываться стоимость (остаточная стоимость) имущества, внесенного в уставный капитал дочернего общества.

В случае инвестирования налогоплательщиком собственного имущества в создание юридического лица (дочернего общества) именно осуществленные налогоплательщиком вложения признаются расходами на приобретение акций и долей. Величина расходов, учитываемых для целей налогообложения, при этом определяется исходя из остаточной стоимости, учитывающей накопленный износ имущества ко дню его передачи вновь созданной организации (дочернему обществу) и подтвержденной документально.

НДФЛ

Определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414 (с. Завьялова Т.В., Кобра-Секьюрити)

Признавая тот факт, что перечисленные сотрудникам общества денежные средства составляют доход подотчетного лица и подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ, а также при исчислении страховых взносов, суды отметили отсутствие доказательств, подтверждающих расходование подотчетных денежных средств для нужд общества.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023

Налог на имущество

Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165 (с. Павлова Н.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Сбербанк против Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы)

Выводы судов о том, что отдельные помещения в нежилом здании, используемые заявителем как «кабинеты», не должны рассматриваться в качестве офисных для целей налогообложения в силу своего «вспомогательного» назначения, противоречат целевому толкованию вышеуказанных положений статьи 378.2 НК, в том числе выработанному в судебной практике, поскольку кредитная организация осуществляет хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, направленную на извлечение прибыли, посредством использования офисных помещений (постановление КС от 12.11.2020 № 46-П, определение КС от 12.11.2020 № 2596-О, определения Судебной коллегии ВС от 16.03.2017 № 9-АПГ17-2, от 23.03.2017 № 57-АПГ17-1 и др.).

Земельный налог

Определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., 10 Арсенал Военно-Морского Флота)

Нарушение норм гражданского, земельного и иного законодательства при получении земельного участка само по себе не является основанием для освобождения от налогообложения лица, которое согласно данным публичного (государственного) реестра выступало собственником имущества и, как предполагается, по общему правилу имело возможность извлечения выгоды из использования имущества в своей экономической деятельности.

Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Тишина)

С 2020 года в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для возведения объектов индивидуального жилищного строительства (пункт 39 статьи 1 ГК), воля законодателя направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства земельные участки принадлежат на соответствующем праве, осуществляющим строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием.

Коммерческие организации исключены из числа субъектов, которые вправе применять пониженную ставку налога в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, даже в случаях, когда они осуществляют возведение объектов индивидуального жилищного строительства на принадлежащих им участках для реализации впоследствии построенных объектов гражданам.

Из приведенной логики законодательного регулирования вытекает, что налогоплательщики — коммерческие организации, тем более не вправе применять пониженную ставку налога в случаях, когда они и вовсе не имеют намерения приступать к индивидуальному жилому строительству, но используют соответствующие земельные участки в своей предпринимательской деятельности как активы, рассчитывая на получение прибыли от их реализации, либо на использование земельных участков в качестве объектов залога (ипотеки) и т.п.

Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Пансионат с лечением «Солнечная поляна»)

В силу пункта 2 статьи 391 НК установление различных налоговых ставок в отношении земельного участка, является основанием для отдельного расчета налоговой базы.

Принимая во внимание, что конкретный порядок такого расчета законом не определен, то в случаях, когда при исчислении налога в отношении земельного участка применяются различные налоговые ставки, установленные в зависимости от наличия на нем объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, налоговая база в отношении части земельного участка, приходящейся на данные объекты, может определяться как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная указанной части участка (пункт 7 статьи 3 НК).

С учетом изложенного, нельзя согласиться с выводами суда кассационной инстанции о допустимости применения пониженной ставки земельного налога, предусмотренной для объектов, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК, только при условии выделения из сооружений, находящихся на спорном земельном участке, непосредственных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и формирования самостоятельного земельного участка под этими объектами.

Такие выводы суда округа по своей сути сводятся к установлению условий для применения пониженной ставки, не предусмотренных законом.

Пониженная ставка земельного налога для объектов жилищно-коммунального хозяйства введена законодателем, прежде всего, в целях обеспечения интересов граждан и организаций — потребителей коммунальных услуг, имея в виду нежелательность произвольного увеличения стоимости поставляемых им ресурсов.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2 полугодие 2022

Вопросы добросовестности

Определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556 (с. Антонова М.К., СТРОЙОПТИМУМ)

Судебные инстанции отметили, что реальность выполнения спорных работ силами общества «Спец Строй» инспекцией не оспаривалась, результат работ принят заказчиком, завышение стоимости работ при оформлении отношений со спорными контрагентами по сравнению со стоимостью работ, выполненных обществом «Спец Строй» (наличие наценки), либо задвоение стоимости таких работ, не установлены.

Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849 (с. Антонова М.К., Ветта)

При этом судами отмечено, что формальный документооборот организован самим налогоплательщиком, оснований для определения недоимки расчетным способом в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 НК при установленных обстоятельствах не имеется.

Определение от 10 февраля 2023 г. № 301-ЭС22-27137 (с. Завьялова Т.В., Сервис-Центр)

Так, оценив представленные обществом для налоговой проверки в обоснование правомерности заявленного вычета по налогу на добавленную стоимость договоры подряда, счета-фактуры, платежные документы, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме-передаче зданий (сооружений) по хозяйственным операциям с ООО «Ресурс», суды пришли к выводу о том, что данный контрагент не являлся исполнителем работ по заключенным с обществом договорам, фактическими исполнителями выступали работники проверяемого налогоплательщика, с использованием ресурсов организаций, применяющих специальные налоговые режимы, а также иными подконтрольными руководству общества лицами.

Таким образом, в отсутствие реальных хозяйственных операций налогоплательщиком был создан формальный документооборот с целью завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2023