«Ночной бухгалтер». Егоров извинился перед бизнесом, налоговики просят пополнить ЕНС, чтобы вернуть НДФЛ и «сдают» работодателям долги сотрудников

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Внедрение плохое

Именно так и сказал Даниил Егоров на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. И признал как раз то, что мы буквально вчера обсуждали на «Клерке» — эксперимент с ЕНС в 2022 году вообще не был показательным. По признанию главы ФНС:

Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали.

Продолжает удивлять

Между тем эта самая система работает все еще ни шатко ни валко, из-за чего даже налоговики с ней не справляются. А налогоплательщикам предлагают очень странные решения. Например, тем, кто хочет получить вычет по НДФЛ, советуют для начала пополнить счет.

Смотрите, ловкость рук: ваш работодатель удержал из зарплаты 10000 рублей НДФЛ, вы заполнили декларацию и хотите вернуть эти деньги, например, оформив социальный вычет. По некой причине на ЕНС у вас отображается не 10000, а ноль. При этом на вашей банковской карте есть 25000 рублей.

Что фактически предлагает налоговая: перевести с карты на ЕНС 10000, а потом снова их вернуть.

Вуаля, вы великолепны! В вашем кошельке по прежнему 25000, налоговая ничего не вернула, но возврат у себя провела.

Куда при этом делись те самые 10 тысяч, удержанные из вашей зарплаты, ФНС стыдливо умалчивает.

Новый гид по самозанятым

Чтобы налоговая не заподозрила вас в подмене отношений с самозанятым, нужно проверить статус исполнителя и корректно составить договор.

Как правильно это сделать, смотрите в новом бесплатном гиде по работе с самозанятыми. Обновили информацию, добавили информацию про то, как избежать рисков и чем отличается договор ГПХ от трудового.

Списки есть

И еще одно заявление от Егорова — главный налоговик подтверждает, что у ФНС есть разные списки, например, блогеров и рестораторов. Тенденция на проверки продолжается и от них никто не застрахован.

А я о тебе все знаю

По видимому так теперь смогут говорить работодатели своим сотрудникам. ФНС отправляет информацию о должниках в бюджет прямо на работу.

«Клерки» удивляются — зачем о налоговых долгах знать работодателю и сомневаются в законности такого мероприятия. Оказывается, налоговики ничего не нарушают.

Зато другие бухгалтеры радуются — может руководитель пожалеет и заплатит долги сам?

Новости дня, мимо которых не пройти

Двум уведомлениям по НДФЛ быть! Законопроект уже в Госдуме.

Роструд объяснил, как внести запись о переходе на ЭТК в бумажную трудовую.

1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия могут внезапно раздружиться. Бухгалтеры жалуются, что не все выплаты сотрудникам попадают в расходы.

«Клерк», что новенького?

Постоянно улучшаем работу сайта для вас — наших любимых читателей. Сегодня Борис Мальцев — создатель «Клерка» — рассказал том, какие изменения произошли в профиле пользователя и поделился планами о проектах: Клерк.Работа и Клерк.Мероприятия.

Теперь вы можете не только искать работу не уходя с сайта, но и самостоятельно размещать информацию о вебинаре, конференции и другом мероприятии.

А еще вы можете вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров, прокачать профнавыки и похвастаться уровнем знаний начальнику, коллегам или потенциальному работодателю.

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Ваша шлет воздушный поцелуй редакция