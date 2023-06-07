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«Ночной бухгалтер» № 1452. На ЕНС из ниоткуда появляются долги 7-летней давности

Налогоплательщик обнаружил, что на ЕНС у него появились долги по налогам аж за 2015-2016 годы. Квитанций на оплату нет, выброшены, а ФНС отказывается убирать задолженность и требует подтверждения оплаты.

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«Ночной бухгалтер» № 1452. На ЕНС из ниоткуда появляются долги 7-летней давности
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Долг — это очень уж странный предмет…

Даже реальных долгов с истекшим сроком взыскания на ЕНС не должно быть, а уж тем более давно и вовремя оплаченных.

Но сотрудник компании столкнулся с тем, что долги по транспортному налогу (которых ранее на ЕНС не было) возникли из пустоты. Налоговики, вместо того, чтобы признать ошибку, требуют доказательства уплаты налога.

Признавайтесь, кто из вас хранит 7 лет квитанции и чеки?

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Рекомендации по поиску и подбору бухгалтера

К отбору кандидатов на вакансию бухгалтера необходимо подходить очень скрупулезно. Подбирая персонал в бухгалтерию, следует найти кандидатов с опытом, профессиональным образованием и усидчивостью.

На что еще обратить внимание при поиске бухгалтера узнаете из этой статьи

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Поменяется форма налогового уведомления

Не пугайтесь. Речь не о том уведомлении, которое подают бухгалтеры в ФНС, а о том, которое присылают сами налоговики. Это уведомление о налоге на имущество физлиц, транспортном и земельном налогах и НДФЛ.

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ФНС считает отсрочку по взносам по таинственным алгоритмам

Наши подписчики не могут понять, как в налоговой считают рассрочку по взносам за 2022 год. Одни получают уведомления с графиком платежей с неверными сроками, другие видят в письмах только один вид взносов.

ФНС исправляется, направляет новые сведения, но бухгалтеров это не радует. В комментариях к новости читатели пишут, что кто-то и вовсе этих уведомлений не получил.

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Завтра в подписке! Контрольные соотношения в 6-НДФЛ. На что обратить внимание (памятка).

Справка за справкой

Мать-одиночка может получать двойной вычет на ребенка, но при условии, что она не состоит в браке. Доказать сей факт придется не просто заявлением или отсутствием штампа в паспорте, а справкой из ЗАГСа.

Новое в больничных и НДФЛ

С июня изменился порядок списания НДФЛ с ЕНС, в 2023 году физлицам, заключившим договор ГПХ положены больничные, перестали выдавать справку 182н. Это неполный список того, что изменилось в этом году.

Эксперт Лариса Гаврилова — основатель консалтинговой компании, член комитета по налогам и бюджету предпринимателей ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" со стажем в области бухгалтерского и налогового учёта 28 лет — на бесплатном вебинаре 15 июля расскажет вам об изменениях.

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