«Ночной бухгалтер» № 1452. На ЕНС из ниоткуда появляются долги 7-летней давности

Долг — это очень уж странный предмет… Даже реальных долгов с истекшим сроком взыскания на ЕНС не должно быть, а уж тем более давно и вовремя оплаченных. Но сотрудник компании столкнулся с тем, что долги по транспортному налогу (которых ранее на ЕНС не было) возникли из пустоты. Налоговики, вместо того, чтобы признать ошибку, требуют доказательства уплаты налога. Признавайтесь, кто из вас хранит 7 лет квитанции и чеки?

Рекомендации по поиску и подбору бухгалтера К отбору кандидатов на вакансию бухгалтера необходимо подходить очень скрупулезно. Подбирая персонал в бухгалтерию, следует найти кандидатов с опытом, профессиональным образованием и усидчивостью. На что еще обратить внимание при поиске бухгалтера узнаете из этой статьи Затрудняетесь с выбором или устали от поисков идеального бухгалтера? Получите консультацию по поиску и подбору персонала в течении 20 минут. Получить консультацию Реклама: ООО «Р.У.Б.ъ», ИНН 7728884414

Поменяется форма налогового уведомления Не пугайтесь. Речь не о том уведомлении, которое подают бухгалтеры в ФНС, а о том, которое присылают сами налоговики. Это уведомление о налоге на имущество физлиц, транспортном и земельном налогах и НДФЛ.

ФНС считает отсрочку по взносам по таинственным алгоритмам Наши подписчики не могут понять, как в налоговой считают рассрочку по взносам за 2022 год. Одни получают уведомления с графиком платежей с неверными сроками, другие видят в письмах только один вид взносов. ФНС исправляется, направляет новые сведения, но бухгалтеров это не радует. В комментариях к новости читатели пишут, что кто-то и вовсе этих уведомлений не получил. 😎 Подарки от «Ночного бухгалтера»! Подписчикам «НБ», которые получают рассылку в почте, бесплатно раздаем гайды,образцы документов, инструкции и чек-листы. Просто подпишитесь на рассылку «Ночной бухгалтер» в форме ниже, а подарки будете получать дважды в неделю. Завтра в подписке! Контрольные соотношения в 6-НДФЛ. На что обратить внимание (памятка).

Справка за справкой Мать-одиночка может получать двойной вычет на ребенка, но при условии, что она не состоит в браке. Доказать сей факт придется не просто заявлением или отсутствием штампа в паспорте, а справкой из ЗАГСа.