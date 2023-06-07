«Ночной бухгалтер» № 1452. На ЕНС из ниоткуда появляются долги 7-летней давности

Долг — это очень уж странный предмет…
Даже реальных долгов с истекшим сроком взыскания на ЕНС не должно быть, а уж тем более давно и вовремя оплаченных.
Но сотрудник компании столкнулся с тем, что долги по транспортному налогу (которых ранее на ЕНС не было) возникли из пустоты. Налоговики, вместо того, чтобы признать ошибку, требуют доказательства уплаты налога.
Признавайтесь, кто из вас хранит 7 лет квитанции и чеки?
Рекомендации по поиску и подбору бухгалтера
К отбору кандидатов на вакансию бухгалтера необходимо подходить очень скрупулезно. Подбирая персонал в бухгалтерию, следует найти кандидатов с опытом, профессиональным образованием и усидчивостью.
На что еще обратить внимание при поиске бухгалтера узнаете из этой статьи
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Поменяется форма налогового уведомления
Не пугайтесь. Речь не о том уведомлении, которое подают бухгалтеры в ФНС, а о том, которое присылают сами налоговики. Это уведомление о налоге на имущество физлиц, транспортном и земельном налогах и НДФЛ.
ФНС считает отсрочку по взносам по таинственным алгоритмам
Наши подписчики не могут понять, как в налоговой считают рассрочку по взносам за 2022 год. Одни получают уведомления с графиком платежей с неверными сроками, другие видят в письмах только один вид взносов.
ФНС исправляется, направляет новые сведения, но бухгалтеров это не радует. В комментариях к новости читатели пишут, что кто-то и вовсе этих уведомлений не получил.
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Завтра в подписке! Контрольные соотношения в 6-НДФЛ. На что обратить внимание (памятка).
Справка за справкой
Мать-одиночка может получать двойной вычет на ребенка, но при условии, что она не состоит в браке. Доказать сей факт придется не просто заявлением или отсутствием штампа в паспорте, а справкой из ЗАГСа.
Новое в больничных и НДФЛ
С июня изменился порядок списания НДФЛ с ЕНС, в 2023 году физлицам, заключившим договор ГПХ положены больничные, перестали выдавать справку 182н. Это неполный список того, что изменилось в этом году.
Эксперт Лариса Гаврилова — основатель консалтинговой компании, член комитета по налогам и бюджету предпринимателей ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" со стажем в области бухгалтерского и налогового учёта 28 лет — на бесплатном вебинаре 15 июля расскажет вам об изменениях.
Приглашаем на вебинар бухгалтеров из новых регионов — для вас предусмотрен отдельный блок по расчету больничных.
Бухгалтеру на заметку
За продажу ложных деклараций или счетов-фактур 7 лет тюрьмы. Новые поправки в УК
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Ваша ошалевшая от ЕНС редакция