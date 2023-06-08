Бухгалтерская отчетность изменится: новый ФСБУ 4/2023. «Ночной бухгалтер» № 1453

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Новый ФСБУ на подходе В ФСБУ будут требования к упрощенной и промежуточной отчетности, мы даже форму упрощенного баланса добавили в новость, чтобы вы убедились. На первый взгляд корректировки в отчетности незначительные. Стандарт не выглядит таким пугающим, как, например, ФСБУ 25/2018 «Аренда», просто систематизирует и описывает подробно состав и правила формирования бухотчетности.

Белены объелись Бухгалтеры давно привыкли к нестандартным требования налоговиков. Но с ЕНС творится что-то невиданное. Вчера мы рассказывали о том, что у людей на едином счете возникают долги семилетней давности, а теперь появилась проблема покруче — переплаты с 2016 года. Причем сами бухгалтеры утверждают — никаких переплат нет, все закрыто по нулям, а ФНС грозится забрать «лишние» деньги в доход государства и требует сверки.

Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей Бесплатный вебинар для бухгалтеров 14 июня в 11:00 Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности. Программа 1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей: Учёт дебиторской задолженности

Резерв по сомнительным долгам

Учёт кредиторской задолженности

Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности 2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей: Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность

Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам

Как восстановить ошибочно списанную задолженность Информация о спикерах: Алексей Иванов директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» Людмила Архипкина ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8JvPEE

Где деньги, Зин? Вернуть деньги, зарезервированные ФНС, это настоящий квест. Бухгалтеры пытаются подавать заявления об отмене зачета или уведомление за 2022 год, а также изощряются другими способами.

ИП на патенте просят сдать 3-НДФЛ Налоговики присылают предпринимателям требование о сдаче декларации. Если предприниматель ведет еще какую-то деятельность, не подпадающую под патент, и не применяет по ней УСН, то требование справедливо. Но большинство ИПэшников работают только в рамках патента. Налоговики объясняют рассылку писем сбоем в системе и предлагают выслать формальный ответ о том, что ИП применяет ПСН и не обязан подавать 3-НДФЛ в инспекцию. Предпринимателям грозят блокировкой счета за непредоставление декларации, но бояться нужно не только ФНС. Банк тоже вправе заблокировать счета ИП и организации, если сочтет активность на счете подозрительной. Хотите знать все о банковских проверках — запишитесь на бесплатный вебинар, который пройдет 26 июля. Всем участникам подарим чек-лист с рекомендациями о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе, а пять счастливчиков получат возможность получить экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ. Записаться бесплатно