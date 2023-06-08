Бухгалтерская отчетность изменится: новый ФСБУ 4/2023. «Ночной бухгалтер» № 1453

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Сегодня в подписке! Контрольные соотношения в 6-НДФЛ. На что обратить внимание (памятка).
Новый ФСБУ на подходе
В ФСБУ будут требования к упрощенной и промежуточной отчетности, мы даже форму упрощенного баланса добавили в новость, чтобы вы убедились.
На первый взгляд корректировки в отчетности незначительные.
Стандарт не выглядит таким пугающим, как, например, ФСБУ 25/2018 «Аренда», просто систематизирует и описывает подробно состав и правила формирования бухотчетности.
Белены объелись
Бухгалтеры давно привыкли к нестандартным требования налоговиков. Но с ЕНС творится что-то невиданное.
Вчера мы рассказывали о том, что у людей на едином счете возникают долги семилетней давности, а теперь появилась проблема покруче — переплаты с 2016 года.
Причем сами бухгалтеры утверждают — никаких переплат нет, все закрыто по нулям, а ФНС грозится забрать «лишние» деньги в доход государства и требует сверки.
Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 14 июня в 11:00
Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности.
Программа
1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Учёт дебиторской задолженности
Резерв по сомнительным долгам
Учёт кредиторской задолженности
Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности
2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность
Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам
Как восстановить ошибочно списанную задолженность
Информация о спикерах:
Алексей Иванов
директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Людмила Архипкина
ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8JvPEE
Где деньги, Зин?
Вернуть деньги, зарезервированные ФНС, это настоящий квест. Бухгалтеры пытаются подавать заявления об отмене зачета или уведомление за 2022 год, а также изощряются другими способами.
ИП на патенте просят сдать 3-НДФЛ
Налоговики присылают предпринимателям требование о сдаче декларации. Если предприниматель ведет еще какую-то деятельность, не подпадающую под патент, и не применяет по ней УСН, то требование справедливо. Но большинство ИПэшников работают только в рамках патента.
Налоговики объясняют рассылку писем сбоем в системе и предлагают выслать формальный ответ о том, что ИП применяет ПСН и не обязан подавать 3-НДФЛ в инспекцию.
Предпринимателям грозят блокировкой счета за непредоставление декларации, но бояться нужно не только ФНС.
Банк тоже вправе заблокировать счета ИП и организации, если сочтет активность на счете подозрительной.
Хотите знать все о банковских проверках — запишитесь на бесплатный вебинар, который пройдет 26 июля.
Всем участникам подарим чек-лист с рекомендациями о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе, а пять счастливчиков получат возможность получить экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ.
Полезности бухгалтеру
Классификация затрат, их учет и контроль на предприятии. Чем затраты отличаются от расходов и издержек? Уверены, что издержки, затраты и расходы — это одно и то же? Автор статьи расскажет, почему это не так и проведет ликбез по классификации.
Как быстро искать и заменять данные в таблицах Excel: лайфхаки для бухгалтера — какой бухгалтер не использует Excel? Кто-то ведет в табличка управленческий учет, кто-то составляет семейный бюджет, кто-то создает огромную базу клиентов. Часто из эксель приходится выгружать прайсы, номенклатуры и другие данные.
Статья поможет быстро исправить ошибки, унифицировать данные или сократить текст. А еще сможете получить бесплатный справочник горячишь клавиш Excel.
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