Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерская отчетность изменится: новый ФСБУ 4/2023. «Ночной бухгалтер» № 1453

В Минфине добрались до глобального — бухгалтерской отчетности. Проект ФСБУ уже на официальном портале НПА.

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Бухгалтерская отчетность изменится: новый ФСБУ 4/2023. «Ночной бухгалтер» № 1453
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Новый ФСБУ на подходе

В ФСБУ будут требования к упрощенной и промежуточной отчетности, мы даже форму упрощенного баланса добавили в новость, чтобы вы убедились.

На первый взгляд корректировки в отчетности незначительные.

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Стандарт не выглядит таким пугающим, как, например, ФСБУ 25/2018 «Аренда», просто систематизирует и описывает подробно состав и правила формирования бухотчетности.

Белены объелись

Бухгалтеры давно привыкли к нестандартным требования налоговиков. Но с ЕНС творится что-то невиданное.

Вчера мы рассказывали о том, что у людей на едином счете возникают долги семилетней давности, а теперь появилась проблема покруче — переплаты с 2016 года.

Причем сами бухгалтеры утверждают — никаких переплат нет, все закрыто по нулям, а ФНС грозится забрать «лишние» деньги в доход государства и требует сверки.

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Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 14 июня в 11:00

Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности.

Программа

1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:

  • Учёт дебиторской задолженности

  • Резерв по сомнительным долгам

  • Учёт кредиторской задолженности

  • Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности

2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:

  • Как и когда  можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность

  • Как создать и использовать  резерв по сомнительным долгам

  • Как восстановить ошибочно списанную задолженность

Информация о спикерах:

Алексей Иванов

директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Людмила Архипкина

ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Записаться

ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8JvPEE

Где деньги, Зин?

Вернуть деньги, зарезервированные ФНС, это настоящий квест. Бухгалтеры пытаются подавать заявления об отмене зачета или уведомление за 2022 год, а также изощряются другими способами.

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ИП на патенте просят сдать 3-НДФЛ

Налоговики присылают предпринимателям требование о сдаче декларации. Если предприниматель ведет еще какую-то деятельность, не подпадающую под патент, и не применяет по ней УСН, то требование справедливо. Но большинство ИПэшников работают только в рамках патента.

Налоговики объясняют рассылку писем сбоем в системе и предлагают выслать формальный ответ о том, что ИП применяет ПСН и не обязан подавать 3-НДФЛ в инспекцию.

Предпринимателям грозят блокировкой счета за непредоставление декларации, но бояться нужно не только ФНС.

Банк тоже вправе заблокировать счета ИП и организации, если сочтет активность на счете подозрительной.

Хотите знать все о банковских проверках — запишитесь на бесплатный вебинар, который пройдет 26 июля.

Всем участникам подарим чек-лист с рекомендациями о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе, а пять счастливчиков получат возможность получить экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ.

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Полезности бухгалтеру

Классификация затрат, их учет и контроль на предприятии. Чем затраты отличаются от расходов и издержек? Уверены, что издержки, затраты и расходы — это одно и то же? Автор статьи расскажет, почему это не так и проведет ликбез по классификации.

Как быстро искать и заменять данные в таблицах Excel: лайфхаки для бухгалтера — какой бухгалтер не использует Excel? Кто-то ведет в табличка управленческий учет, кто-то составляет семейный бюджет, кто-то создает огромную базу клиентов. Часто из эксель приходится выгружать прайсы, номенклатуры и другие данные.

Статья поможет быстро исправить ошибки, унифицировать данные или сократить текст. А еще сможете получить бесплатный справочник горячишь клавиш Excel.

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