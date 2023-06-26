Бухгалтерский учет

Что нужно знать о ведении бухгалтерии в ОАЭ перед открытием компании в Дубае

Для российского предпринимателя запустить с нуля или перевезти свой бизнес в Дубай не так уж и сложно. Труднее дается перенастройка отношения к бухгалтерскому учету и документообороту. В ОАЭ недостаток внимания и компетенций в этих вопросах может обернуться тем, что столь характерные для Эмиратов приятные экономические эффекты окажутся полностью нивелированы штрафами.

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Что нужно знать о ведении бухгалтерии в ОАЭ перед открытием компании в Дубае
Иллюстрация: diana.grytsku/Freepik

О том, как избежать штрафов и грамотно выстроить бухгалтерский учёт в ОАЭ, рассказывает Ирина Богданова, CEO компании DocsInBox.

Опасные крайности

Мягкая налоговая политика, минимизированное давление санкций, удобное географическое расположение и возможность быстрого подбора персонала из огромного количества «понаехавших» — все это  делало ОАЭ чрезвычайно заманчивым местом для открытия бизнеса и до февраля 2022.

А уж после известных событий поток предпринимателей, создающих компании в Эмиратах, регистрирующих там штаб-квартиры или открывающих офисы для хранения капитала, превратился в лавину.

По непроверенным данным, за последние полтора года для русскоязычных людей напечатали порядка миллиона Emirates ID, то есть необходимых для проживания и работы удостоверений личности.

Однако опыт нашей компании DocsInBox показывает, что соотечественники тяготеют к двум крайностям.

Первая — сосредотачиваться на отладке бизнес-процессов, а в тонкости местного бухгалтерского учета вдаваться уже после того, как впечатляющие эмиратские штрафы начали пожирать прибыль.

Вторая — платить за услуги бухгалтеров и юристов, чтобы те организовали все «по-взрослому». Но эмиратские специалисты любого уровня компетентности склонны брать с любой фирмы, как с состоявшегося крупняка, неприлично много. 

Оба сценария мешают в полной мере насладиться преимуществами ведения бизнеса в ОАЭ, поэтому давайте разбираться, как их избежать.

Не в сказку попали

Поверхностное знакомство с системой налогообложения и документооборота в ОАЭ действительно может сформировать впечатление, что предпринимателей ждет сказочная страна.

ОАЭ

РФ

Налоговая система

0% налогов на старте. Единые пороги для регистрации для целей НДС и корпоративного налога. Единые налоговые ставки. 

Несколько налоговых режимов с разными требованиями по их применению и налоговыми ставками (ОСНО, УСН).

Декларирование

5% НДС, 9% налог на прибыль компаний (корпоративный налог). Декларации в электронном виде в ЛК налогоплательщика

Авансовые платежи по НДС, налогу на прибыль, налогу УСН. Декларации и в электронном виде и в бумажном в зависимости от налога/взноса/отчета через посредников за доп. плату.

Зарплатные налоги

Нет. Подоходный налог (НДФЛ) в Дубае — 0%.

Налог на зарплату в ОАЭ – 0%.

То есть если Вы сами себя трудоустроили на свою компанию в Дубае и платите себе зарплату – налог 0%.

Если Вы наняли сотрудников и платите им зарплату – налог 0%.

30% взносы в СФР, 13% НДФЛ для налоговых резидентов РФ, 30% для налоговых нерезидентов РФ.

Бухгалтерский учет

Обязательно.

Обязательно.

Налоговый учет

Принципы МСФО.

Принципы РСБУ.

Документооборот

Коммерческий инвойс как основной и почти единственный вид документов.

Счет, счет-фактура (на ОСНО), акт. Строгие требования к оформлению.

Принятие расходов

Практически любые расходы, касающиеся бизнеса, можно принять в затраты для целей налогообложения.

Ограниченность признания бизнес-расходов для целей налогообложения, особенно на УСН.

Вскоре выясняется, что сказка все-таки восточная, а значит, не без хитростей. И главная из них заключается в том, что регламент ведения бухгалтерии носит обманчиво рекомендательный характер.

Предпринимателей и бухгалтеров как бы просят, причем не очень настойчиво, проявлять некоторую инициативу. И позже оказывается, что делать это нужно обязательно и систематически.

Регуляторика Арабских Эмиратов в целом выдержана не в карательном, а в разъяснительном духе. Здесь не ставят целью во что бы то ни стало содрать штраф, а попытаются для начала подсказать, как действовать верно. Но тонкостей много, а ошибки обходятся дорого, от 10 до 50 тыс. дирхам (около $13500 или 1,15 млн. руб.).

Важно с первого дня своевременно и подробно вести бухучет, правильно оформлять сотрудников и проводить операции, чтобы в случае любого запроса аудиторов иметь возможность оперативно и корректно на него реагировать. 

Оказывая бухгалтерские услуги в ОАЭ на аутсорсе, наша компания многократно сталкивалась с последствиями инерционного мышления россиян.

К нам часто обращаются предприниматели, начинающие вести бухгалтерию спустя несколько месяцев после запуска бизнеса. Буквально все они уверены, что проверяющих удовлетворяет аудит по банковской выписке.

В Эмиратах система работает иначе: все транзакции должны быть отражены в бухучете.

Из них у проверяющих складывается понимание оборота компании, а от него, в свою очередь, зависит обязанность платить корпоративный налог и НДС, сдавать отчетность по ним. 

Неспособность бизнеса вести надлежащие бухгалтерские регистры — это минус 10 тыс. дирхамов ОАЭ на первый раз и вдвое больше в случае повторения.

Не лишено некоторого коварства и трудовое законодательство.

В ОАЭ действует система WPS, похожая на российский «зарплатный проект»: когда деньги переводятся сотрудникам через банк либо другого посредника.

И любые просрочки в этой цепочке также чреваты штрафами. Они сравнительно невелики, от 1000 до 5 тыс. дирхам, зато начисляются за каждое нарушение.

Как-то все не по-русски

Языковой барьер вносит свою нескромную лепту в освоение особенностей местного бухучета и законодательства. Местныепроверяющие говорят на английском, но государственная система работает на арабском языке.

А ведь все предприниматели проходят жесткий банковский комплаенс, где от них ждут корректных формулировок и ответов. И при работе с крупными контрагентами всем компаниям тоже предстоит правильно ответить на множество бухгалтерских и юридических вопросов. Но и это еще полбеды.

Даже прекрасно владеющим английским бизнесменам здесь сложно общаться с иностранцами.

Сложилось так, что в многонациональных ОАЭ ниша бухгалтерских услуг по большей части занята людьми, чей английский отнюдь не нативен.

Его сложно воспринимать и в повседневной жизни, чего уж говорить о специальной налоговой, бухгалтерской, юридической терминологии или интерпретации текстов законов. 

Новый корпоративный налог как модная страшилка

С 1 июня 2023 года в Арабских Эмиратах ввели новый корпоративный налог и  заработали на нем в первую очередь консалтеры, воспользовавшиеся тревожностью некоторых предпринимателей. Налог не дает повода ни паниковать, ни даже спешить.

Если финансовый год компании начинается 1 июня 2023 и позже, то предприятию предстоит рассчитать и отчитаться по нему в течение 9 месяцев после завершения этого года.

Для тех же, у кого финансовый год начался раньше, вся эта история и вовсе обретет актуальность 1 января 2024. Иными словами, у предпринимателей в запасе как минимум год.

Консалтеры пытаются побудить разобраться с возможными затруднениями «на берегу». Но если компания благополучно зарегистрировалась до подачи первой декларации, никаких особых сложностей далее не предвидится. А справиться с регистрацией самостоятельно, на налоговом портале Federal Tax Authority, вполне реально. 

Другое дело, что уточнения и разъяснения, касающиеся послаблений для малого бизнеса и компаний с невысоким оборотом, продолжают регулярно появляться.

Есть основания считать, что изменений будет еще много. И если вы на них рассчитываете, то неплохо бы иметь внимательного бухгалтера, который будет следить за развитием событий и эффективно распоряжаться новой информацией.

В поисках бухгалтера

Для российских предпринимателей открываются несколько путей обустройства документооборота и бухгалтерии компании в ОАЭ.

Большинство начинают с попытки разобраться во всем своими силами. Однако наработка релевантного опыта занимает много времени, а ошибки и сопутствующие им штрафы обязательно появляются, потому немногие компаний дожидаются, пока их собственный бухгалтер «дорастет» до полного понимания местных процессов и законов.

Большинство вскоре либо нанимают штатного специалиста из (условно) местных, либо отдают бухгалтерию на аутсорс. Проблема в том, что и то, и другое может здесь обойтись дорого.

Наша компания изначально выходила в ОАЭ с идеей перезапуска сервиса автоматизации документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox. Как и многим, нам казалось очевидным, что затраты на бухгалтерские услуги должны быть пропорциональны размеру бизнеса. Ну, как мы в России привыкли. Однако правда оказалась удручающей.

Штатная занятость специалиста со специфическим английским и всего двухлетним опытом обходится в 6-7 тыс. дирхам (от 120 тыс. руб.) в месяц.

А компании, занимающиеся бухгалтерскими и сопутствующими услугами на аутсорсе почти все ориентированы на крупный бизнес и никаких скидок для малышей или стартапов не делают.

Многие российские предприниматели, в спешке решившие открыть бизнес в Эмиратах в 2022, вынужденно вступили в досадно невыгодные трудовые отношения. Наша компания поняла, что в силах исправить ситуацию.

Мы сфокусировались на том, чтобы по-русски разъяснять нашим коллегам эмиратские особенности или же полностью брать на себя все тонкости бухгалтерии и документооборота, а также некоторые вопросы юриспруденции и кадровой политики. Но, в первую очередь, мы принципиально дружелюбны по отношению к начинающим.

DocsInBox в ОАЭ предоставляет бухгалтерские услуги по немыслимым для местных тарифам, от 500 дирхам в месяц в расчете на то, что компании наших соотечественников будут развиваться, преуспевать и выходить на новый уровень вместе с нами.

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