Что нужно знать о ведении бухгалтерии в ОАЭ перед открытием компании в Дубае

О том, как избежать штрафов и грамотно выстроить бухгалтерский учёт в ОАЭ, рассказывает Ирина Богданова, CEO компании DocsInBox.

Опасные крайности

Мягкая налоговая политика, минимизированное давление санкций, удобное географическое расположение и возможность быстрого подбора персонала из огромного количества «понаехавших» — все это делало ОАЭ чрезвычайно заманчивым местом для открытия бизнеса и до февраля 2022.

А уж после известных событий поток предпринимателей, создающих компании в Эмиратах, регистрирующих там штаб-квартиры или открывающих офисы для хранения капитала, превратился в лавину.

По непроверенным данным, за последние полтора года для русскоязычных людей напечатали порядка миллиона Emirates ID, то есть необходимых для проживания и работы удостоверений личности.