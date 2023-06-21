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Налоговики не хотят брать пени по ЕНС до конца года. «Ночной бухгалтер» № 1461

Если не заплатить налог, пени вам конечно насчитают, а вот если вы сделали платеж на ЕНС, но не сдали уведомление и вовремя средства на счете ФНС не смогла распределить - за это пени пока (до 30 июня) не берут. Такую систему хотят продлить до конца года.

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Налоговики не хотят брать пени по ЕНС до конца года. «Ночной бухгалтер» № 1461
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Пени отменяются?

Пока соответствующего постановления нет, но ФНС в своем письме указывает, что стоит продлить положения действующего в настоящее время Постановления № 500 в целях «…исключения возникновения негатива со стороны плательщиков, своевременно исполнивших свою обязанность по уплате налога…».

Бизнес правда восторгов по поводу неначисления пени на положительное сальдо не выражает.

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Налоговики также пишут, что огромное количество ошибок допускают при заполнении платежек-уведомлений. Сейчас ситуация должна улучшиться, ведь отправить уведомление можно будет без использования квалифицированной электронной подписи.

Мамы смогут работать полный день и получать пособие

Новые законопроекты изменят нормы ТК, законов № 81-ФЗ и № 255-ФЗ. Можно будет работать полный день и получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Сейчас молодые мамы могут только работать неполный день, да и то Фонд часто с ними спорит, в том числе в суде. По новым правилам можно будет работать, выйдя из отпуска, но при этом сохранить право на пособие.

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У вас в глазах двоится

Бухгалтеры обнаружили. что на ЕНС задваивается налог на имущество, который рассчитывается по кадастровой стоимости.

Почему это происходит? Следите за руками:

  • налоговики создали уведомления на авансы по налогу, уплаченным в 2022 году, это технические документы, которые по идее должны были сторнироваться, но этого не произошло;

  • потом налог начислился по сообщениям (их тоже создает ФНС).

Компаниям сыплются требования о недоимке. ФНС божится повторно налог не взыскивать. Берем попкорн и продолжаем наблюдать.

Молодым везде у нас дорога

Что предлагает Правительство: субсидии на аренду жилья для молодежи в возрасте до 35 лет. При этом нужно будет копить на первый взнос по ипотеке, который, на минуточку, серьезно подрос.

Что в реальности: копить на первый взнос придется долго, стоимость аренды вырастет, арендодатель будет рассуждать так «все равно ведь компенсируют, так какая съемщику разница».

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Как заработать на ипотеку?

Бухгалтер знает, что заработать на ипотеку можно только своей головой. Знания высоко ценят. Научиться вести управленческий учет с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах и, наконец, повысить себе зарплату может каждый бухгалтер (и не только).

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