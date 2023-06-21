Налоговики не хотят брать пени по ЕНС до конца года. «Ночной бухгалтер» № 1461

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Пени отменяются? Пока соответствующего постановления нет, но ФНС в своем письме указывает, что стоит продлить положения действующего в настоящее время Постановления № 500 в целях «…исключения возникновения негатива со стороны плательщиков, своевременно исполнивших свою обязанность по уплате налога…». Бизнес правда восторгов по поводу неначисления пени на положительное сальдо не выражает. Налоговики также пишут, что огромное количество ошибок допускают при заполнении платежек-уведомлений. Сейчас ситуация должна улучшиться, ведь отправить уведомление можно будет без использования квалифицированной электронной подписи.

Мамы смогут работать полный день и получать пособие Новые законопроекты изменят нормы ТК, законов № 81-ФЗ и № 255-ФЗ. Можно будет работать полный день и получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас молодые мамы могут только работать неполный день, да и то Фонд часто с ними спорит, в том числе в суде. По новым правилам можно будет работать, выйдя из отпуска, но при этом сохранить право на пособие.

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У вас в глазах двоится Бухгалтеры обнаружили. что на ЕНС задваивается налог на имущество, который рассчитывается по кадастровой стоимости. Почему это происходит? Следите за руками: налоговики создали уведомления на авансы по налогу, уплаченным в 2022 году, это технические документы, которые по идее должны были сторнироваться, но этого не произошло;

потом налог начислился по сообщениям (их тоже создает ФНС). Компаниям сыплются требования о недоимке. ФНС божится повторно налог не взыскивать. Берем попкорн и продолжаем наблюдать.

Молодым везде у нас дорога Что предлагает Правительство: субсидии на аренду жилья для молодежи в возрасте до 35 лет. При этом нужно будет копить на первый взнос по ипотеке, который, на минуточку, серьезно подрос. Что в реальности: копить на первый взнос придется долго, стоимость аренды вырастет, арендодатель будет рассуждать так «все равно ведь компенсируют, так какая съемщику разница».