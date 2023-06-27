Обзоры для бухгалтера

Игра в прятки: взносы ИП очутились в сальдо ЕНС, налоговики продлили сроки сдачи отчетов москвичам, мошенники зовут на кладбище. Мистический 🔮«Ночной бухгалтер» № 1465

Предприниматели потеряли свои взносы, которые перечисляли платежками с кодом 02. Москвичи еще могут отчитаться в ФНС сегодня. Доходы до 30 тысяч в месяц депутаты хотят освободить от НДФЛ, а безработным меняют правила расчета пособия.

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Игра в прятки: взносы ИП очутились в сальдо ЕНС, налоговики продлили сроки сдачи отчетов москвичам, мошенники зовут на кладбище. Мистический 🔮«Ночной бухгалтер» № 1465
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

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Предприниматели выискивают фиксированные взносы, которые они платят платежками со статусом 02, в резерве, и очень хотят уменьшить на них налог по упрощенке или патенту. Ведь в поручении указывается конкретный КБК, а не КБК ЕНП и, кажется, взносы должны резервироваться.

Но оказалось, что т.к. по фиксированным взносам не предусмотрены уведомления, то платежки со статусом 02 их и не заменяют (потому что заменять нечего) и такие платежи попадают в сальдо ЕНС.

Мы даже хотели найти подходящий мем об этом, но вы сделали это за нас в комментариях к новости 🤍.

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Можно сегодня

ФНС дала разъяснения по поводу нерабочего понедельника в Москве 26 июня. Тем, кто вчера забыл сдать отчетность, например, отправить ЕФС-1 по новому сотруднику или сдать персональные сведения, ничего за это не будет. Успеваете сдать сегодня все это добро без штрафов.

ЗаМКАДье не расслабляется — для вас все остается по-прежнему.

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Обворовали и пригласили на кладбище

Пенсионер переслал телефонным мошенникам 4,8 млн рублей, а через месяц его попросили приехать на кладбище и опознать псевдо-банкиров, которые якобы умерли.

Дедушка на провокацию не повелся и позвонил работникам кладбища — уточнить, есть ли такие лица в их вотчине. Оказалось, что нет.

Проявить бы пенсионеру бдительность в первый раз и сохранил бы почти пять миллионов рублей.

Средний заработок безработным посчитают по-новому

Меняют порядок расчет среднего заработка для целей получения пособия по безработице. Считать в большинстве случаев его будет сам центр занятости.

Работодателю, правда, расслабляться не стоит — в некоторых случаях расчет будет вести он.

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Главное, чтобы доходы не выпали: кому хотят отменить НДФЛ

ЛДПР направляет очередной проект на рассмотрение правительством. На этот раз просят отменить НДФЛ тем, у кого месячный доход не превышает 30 тысяч рублей.

Инициатива хорошая, только выпадающие из бюджета доходы придется чем-то заменить. А вот такой аналитической работы депутаты от ЛДПР пока не проделали. Они даже не могут сказать, сколько именно человек сейчас получают меньше 30 тысяч и какую сумму недополученных доходов в бюджет придется изыскивать в другом месте.

В комментариях сомневаются, что инициатива дойдет до Госдумы.

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Что-то на богатом

Хотите релоцировать бизнес или просто рассматриваете расширение? Почему бы не обратиться к ОАЭ. Главное знать, что красивая арабская сказка может превратиться в кошмар. Ведь, несмотря на гибкие и приятные налоговые условия в Эмиратах, штрафы там тоже есть и немаленькие.

Рассказали, настолько ли зеленее трава для бизнеса в ОАЭ и о чем обязательно нужно помнить тому, кто решил открыть там свое дело.

Читаем и проникаемся.

А для тех, кто уже ведет ВЭД или только начинает, мы решили напомнить о правилах расчетов: на что обратить внимание в контракте, можно ли менять валюту платежа и как сделать это быстро, что такое инвойс, почему не надо бояться валютного контроля банка и как обезопасить свой бизнес.

Спасибо что дочитали выпуск до конца!

Ваша арабская н-о-о-о-чь, волшебный восто-о-о-ок редакция

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УСН

🤔Налоговики не признают за собой проблему с фактическим переходом на УСН. Теперь ее исправят, надеются эксперты

Недавно стало известно, что ФНС создаст реестр бизнеса, самовольно применяющего УСН без подачи уведомления. По факту, в законодательстве есть для этого лазейка. Мы узнали у экспертов, что все это значит.

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