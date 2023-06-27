Игра в прятки: взносы ИП очутились в сальдо ЕНС, налоговики продлили сроки сдачи отчетов москвичам, мошенники зовут на кладбище. Мистический 🔮«Ночной бухгалтер» № 1465

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Поймай меня, если сможешь! Предприниматели выискивают фиксированные взносы, которые они платят платежками со статусом 02, в резерве, и очень хотят уменьшить на них налог по упрощенке или патенту. Ведь в поручении указывается конкретный КБК, а не КБК ЕНП и, кажется, взносы должны резервироваться. Но оказалось, что т.к. по фиксированным взносам не предусмотрены уведомления, то платежки со статусом 02 их и не заменяют (потому что заменять нечего) и такие платежи попадают в сальдо ЕНС. Мы даже хотели найти подходящий мем об этом, но вы сделали это за нас в комментариях к новости 🤍.

Можно сегодня ФНС дала разъяснения по поводу нерабочего понедельника в Москве 26 июня. Тем, кто вчера забыл сдать отчетность, например, отправить ЕФС-1 по новому сотруднику или сдать персональные сведения, ничего за это не будет. Успеваете сдать сегодня все это добро без штрафов. ЗаМКАДье не расслабляется — для вас все остается по-прежнему.

Нам нужны гарантии! Каждый бизнес может получить банковскую гарантию — с ней вам доступны крупные тендеры, выгодные контракты, международный бизнес, отсрочка по уплате налогов. Как добиться такой выгодной гарантии? Написали для вас статью-инструкцию, рассказали подробнее, что такое банковская гарантия, о ее видах и как ее получить. Узнать подробнее

Обворовали и пригласили на кладбище Пенсионер переслал телефонным мошенникам 4,8 млн рублей, а через месяц его попросили приехать на кладбище и опознать псевдо-банкиров, которые якобы умерли. Дедушка на провокацию не повелся и позвонил работникам кладбища — уточнить, есть ли такие лица в их вотчине. Оказалось, что нет. Проявить бы пенсионеру бдительность в первый раз и сохранил бы почти пять миллионов рублей.

Средний заработок безработным посчитают по-новому Меняют порядок расчет среднего заработка для целей получения пособия по безработице. Считать в большинстве случаев его будет сам центр занятости. Работодателю, правда, расслабляться не стоит — в некоторых случаях расчет будет вести он. Если хотите считать средний заработок, зарплату, больничные, отпускные как профи — проходите курс Бухгалтер по зарплате. Комфортное обучение (никто не торопит, проверяете себя через тесты).

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Главное, чтобы доходы не выпали: кому хотят отменить НДФЛ ЛДПР направляет очередной проект на рассмотрение правительством. На этот раз просят отменить НДФЛ тем, у кого месячный доход не превышает 30 тысяч рублей. Инициатива хорошая, только выпадающие из бюджета доходы придется чем-то заменить. А вот такой аналитической работы депутаты от ЛДПР пока не проделали. Они даже не могут сказать, сколько именно человек сейчас получают меньше 30 тысяч и какую сумму недополученных доходов в бюджет придется изыскивать в другом месте. В комментариях сомневаются, что инициатива дойдет до Госдумы.