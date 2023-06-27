Игра в прятки: взносы ИП очутились в сальдо ЕНС, налоговики продлили сроки сдачи отчетов москвичам, мошенники зовут на кладбище. Мистический 🔮«Ночной бухгалтер» № 1465

Серьезно, подпишитесь уже на «Ночного бухгалтера»!
Сегодня в рассылке промокод со скидкой 20% на Клерк.Премиум и инструкция по уведомлению на уменьшение суммы патента.
Подписывайтесь на почтовую рассылку «НБ» и бесплатно забирайте гайды, образцы документов, инструкции, чек-листы, эксклюзивные промокоды и скидки.
Для подписки на рассылку укажите свою почту ниже и нажмите «Подписаться».
Поймай меня, если сможешь!
Предприниматели выискивают фиксированные взносы, которые они платят платежками со статусом 02, в резерве, и очень хотят уменьшить на них налог по упрощенке или патенту. Ведь в поручении указывается конкретный КБК, а не КБК ЕНП и, кажется, взносы должны резервироваться.
Но оказалось, что т.к. по фиксированным взносам не предусмотрены уведомления, то платежки со статусом 02 их и не заменяют (потому что заменять нечего) и такие платежи попадают в сальдо ЕНС.
Мы даже хотели найти подходящий мем об этом, но вы сделали это за нас в комментариях к новости 🤍.
Можно сегодня
ФНС дала разъяснения по поводу нерабочего понедельника в Москве 26 июня. Тем, кто вчера забыл сдать отчетность, например, отправить ЕФС-1 по новому сотруднику или сдать персональные сведения, ничего за это не будет. Успеваете сдать сегодня все это добро без штрафов.
ЗаМКАДье не расслабляется — для вас все остается по-прежнему.
Нам нужны гарантии!
Каждый бизнес может получить банковскую гарантию — с ней вам доступны крупные тендеры, выгодные контракты, международный бизнес, отсрочка по уплате налогов. Как добиться такой выгодной гарантии?
Написали для вас статью-инструкцию, рассказали подробнее, что такое банковская гарантия, о ее видах и как ее получить.
Обворовали и пригласили на кладбище
Пенсионер переслал телефонным мошенникам 4,8 млн рублей, а через месяц его попросили приехать на кладбище и опознать псевдо-банкиров, которые якобы умерли.
Дедушка на провокацию не повелся и позвонил работникам кладбища — уточнить, есть ли такие лица в их вотчине. Оказалось, что нет.
Проявить бы пенсионеру бдительность в первый раз и сохранил бы почти пять миллионов рублей.
Средний заработок безработным посчитают по-новому
Меняют порядок расчет среднего заработка для целей получения пособия по безработице. Считать в большинстве случаев его будет сам центр занятости.
Работодателю, правда, расслабляться не стоит — в некоторых случаях расчет будет вести он.
Если хотите считать средний заработок, зарплату, больничные, отпускные как профи — проходите курс Бухгалтер по зарплате.
Комфортное обучение (никто не торопит, проверяете себя через тесты).
Большой охват знаний — от азов про системы оплаты труда до работы в 1С: ЗУП.
Актуальные сведения, учтены изменения законодательства. Курс постоянно совершенствуется.
Диплом о профессиональной переподготовке с занесением в реестр ФИС ФРДО.
Помощь в постройке карьеры — общение с карьерным консультантом, анализ резюме.
Главное, чтобы доходы не выпали: кому хотят отменить НДФЛ
ЛДПР направляет очередной проект на рассмотрение правительством. На этот раз просят отменить НДФЛ тем, у кого месячный доход не превышает 30 тысяч рублей.
Инициатива хорошая, только выпадающие из бюджета доходы придется чем-то заменить. А вот такой аналитической работы депутаты от ЛДПР пока не проделали. Они даже не могут сказать, сколько именно человек сейчас получают меньше 30 тысяч и какую сумму недополученных доходов в бюджет придется изыскивать в другом месте.
В комментариях сомневаются, что инициатива дойдет до Госдумы.
Что-то на богатом
Хотите релоцировать бизнес или просто рассматриваете расширение? Почему бы не обратиться к ОАЭ. Главное знать, что красивая арабская сказка может превратиться в кошмар. Ведь, несмотря на гибкие и приятные налоговые условия в Эмиратах, штрафы там тоже есть и немаленькие.
Рассказали, настолько ли зеленее трава для бизнеса в ОАЭ и о чем обязательно нужно помнить тому, кто решил открыть там свое дело.
А для тех, кто уже ведет ВЭД или только начинает, мы решили напомнить о правилах расчетов: на что обратить внимание в контракте, можно ли менять валюту платежа и как сделать это быстро, что такое инвойс, почему не надо бояться валютного контроля банка и как обезопасить свой бизнес.
Спасибо что дочитали выпуск до конца!
Ваша арабская н-о-о-о-чь, волшебный восто-о-о-ок редакция