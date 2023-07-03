Быстрая ликвидация — ФНС открыла новый сервис, пени по ЕНС отменили для тех,... кто заплатил налог, а еще бухгалтерам стоит запастись бумагой.🙄«Ночной бухгалтер» № 1469

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Ликвидируй меня полностью ФНС будет ликвидировать компании из числа МСП в упрощенном порядке. Есть уже и закон, и сервис заработал, пока только не утверждена форма заявления. Чтобы стать счастливчиком и свернуть деятельность быстрее, нужно отвечать ряду условий. Например, не быть плательщиком НДС, не иметь долгов перед бюджетов и контрагентами, не владеть имуществом (недвижимостью, авто и пр.).

Как держать финансы под контролем Правильное управление начинается с построения самых простых процессов в компании — документооборота, своевременной оплаты счетов и работы с договорами и первичкой (чтобы вовремя взыскивать дебиторку и не терять выгодные сделки). Пока порядка в этом не будет, вы не сможете видеть реальное положение дел. Мы проведем 13 июля вебинар, на котором эксперт научит вас легко отслеживать оплаты, автоматизировать согласование сделок и контролировать работу сотрудников даже в отдаленных подразделениях. Мастер-класс будет интересен директору, бухгалтеру, финансисту и предпринимателю. Запишитесь, это бесплатно!

Заплатил налог? Пени не будет! Чего же тут необычного, спросите вы? Просто, если бы не мораторий, то при несданном уведомлении, даже при уплаченном налоге, вы платили бы пени. Ведь без уведомления налоговая не сможет распределить полученные на ЕНС средства по бюджетам. Но постановление правительства от 30.06.2023 № 1077 продлило действовавшее до 30 июня правило о невзымании пени. При этом сально на едином счете должно быть положительным. Там и еще условия есть — описали в новости.

Двухтомник заказывали? Личный кабинет налогоплательщика — это странный предмет, кабинет вроде есть, а смысла в нем нет. Вот как отзываются о сверках данных из ЛК с бухгалтерскими наши пользователи: На нашем классическом форуме выложили фото стопки бумаги — воооооот такой получилась распечатка операций из ЛК по ЕНС за полгода. Причем, если захотите просто перекинуть данные в эксель — замучаетесь, да и собственно найти нужную информацию в кабинете затруднительно. Некоторые вкладки вообще лучше не открывать — вредно для психики.

В НКО со своим уставом Коммерческие организации уже давно могут пользоваться типовыми уставами, всего их 36 штук. В нашей правовой системе вы можете найти конструктор типовых уставов. Теперь воспользоваться типовыми уставами могут и НКО. Конечно, уставы у них свои. Их девять и они написаны для разных видов некоммерческих организаций: религиозной общественной организации, ассоциации, частного учреждения, АНО и других.

Утверждают МРОТ на 2024 год Проект разместил Минтруд. Размер МРОТ на следующий год предположительно составит 19 242 рубля.

О(с)бсуждалки Читатели «Клерка» обсуждают новость о том, что работникам «Почты России» собираются урезать зарплату, а несогласных с новыми выплатами сокращают. Причем урезание оплаты связано с тем, что сокращают какие-то отдельные ставки, работу на них сотрудники распределяли между собой, за счет чего могли получать больше. Сама «Почта России» утверждает, что никакого изменения в зарплатах нет, а сам приказ касался только руководства. Вот пример зарплат в вакансиях работников почты на сайте hh.ru.